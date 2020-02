Na okamžité platby se při placení úvěrů či hypoték nedá spolehnout. Převod trvá i dny

Okamžité platby, tedy připsání peněz ihned po jejich odeslání, umí nyní devět bank, včetně pěti největších. Peníze poslané na běžný účet v jiné bance se tak připíší v řádu sekund, a to i v noci či o víkendech. Problém však nastane, pokud se na ně klient chce spolehnout, když potřebuje rychle doplatit splátku kreditní karty či hypotéky. Tehdy totiž okamžité platby ve většině bank nefungují.

Problém to může být hlavně pro ty, kteří chtějí stihnout splátku kreditní karty v bezúročném období. V tomto případě se totiž spoléhání se na okamžitou platbu z jiné banky může prodražit. Peníze sice přijdou bance skutečně v řádu sekund, na účtu ke kreditce se ale mohou promítnout až za několik dní.

Důvodem je to, že splátky kreditek a úvěrů nespadají pod schéma okamžitých plateb, na jejichž podmínkách se banky dohodly a musí je dodržovat, pokud se do něj zapojí. Záleží tak na bance, jak rychle je klientovi připíše, respektive na znění jejích všeobecných obchodních podmínek, podle kterých tyto splátky fungují.

Současná situace v jednotlivých bankách se přitom dost liší v závislosti na možnostech jejich interních systémů. Některé z nich plánují rozšířit systém na kreditní účty až v průběhu letoška. Dá se však čekat, že konkurence postupně přinutí k tomuto kroku všechny hráče.

"Pokud klient zadá platbu z jiné banky na kreditní účet v naší bance do 12 hodin, je zpravidla připsána ještě ten samý den. Úhradu kreditní karty zadanou v odpoledních hodinách garantujeme připsat až v průběhu následujícího pracovního dne. Pokud klient provede úhradu na kreditní kartu ze svého účtu v naší bance, tak je částka připsána ihned. A to v režimu 24/7," řekl Aktuálně.cz mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík.

Okamžité platby a české banky Které banky už umí přijímat a odesílat okamžité platby Air Bank, Creditas, Česká spořitelna, ČSOB, Fio, Komerční banka, Moneta Money Bank, PPF banka, Raiffeisenbank Ze kterých bank okamžitou platbu zatím nepošlete, ani ji nemůžete přijmout z banky, která je už umožňuje: Equa, Expobank, Hello bank, mBank, Oberbank, UniCredit, Trinity, Sberbank

"Aktuálně pracujeme na tom, aby tyto platby na kreditní kartu probíhaly ihned i při úhradách z jiných bank. Rádi bychom to klientům nabídli letos na jaře," uvedl Kropík.

Komerční banka připisovat okamžité platby ve prospěch účtů kreditních karet, nebo obecně úvěrových účtů, podle svého mluvčího Pavla Zúbka zatím také neumožňuje. "Platby v rámci banky zadávané ve prospěch účtů kreditních karet připisujeme v řádu vteřin, ale s omezením pouze v pracovní dny do 20:30 hod. Po této lhůtě nebo v nepracovní dny jsou na účet klienta připsány následující pracovní den," uvedl Zúbek.

Podle něho chce však Komerční banka okamžité platby na splátky úvěrů také brzy zavést. "Tuto funkcionalitu plánujeme přidat v průběhu druhého pololetí," uvedl Zúbek.

Ještě složitější to je v Raiffeisenbank, která také patří mezi významné vydavatele kreditek. "Splátky jsou zpracovávány v pracovních dnech od 7:00 do 19:00 hodin v každou celou hodinu. To znamená, že splátky odeslané či obdržené mimo tuto dobu jsou na kartový účet klienta zaúčtovány první následující pracovní den," říká Tomáš Zavoral, mluvčí Raiffeisenbank.

Podle něho je důvodem, že splátky kreditních karet jsou zpracovány na jiných systémech než běžné účty a standardní platební styk. "Naše stávající systémy aktuálně neumožňují on-line zpracování splátky kreditní karty 24 hodin denně. V současné době ale zvažujeme rozšíření výše popsaného 'hodinového' zpracování i na nepracovní dny, opět od 7:00 do 19:00 hodin," řekl Zavoral.

Také Moneta, další významná banka, která kreditní karty nabízí, potvrzuje, že její interní systém v případě plateb na kreditní karty nefunguje plně v režimu okamžitých plateb. "Umožňujeme připsat platbu kreditní karty z jiné banky i v rámci Moneta Money Bank i v sobotu a v neděli mezi 2:00 a 20:00," uvedla Zuzana Filipová, mluvčí Monety.

"Pokud se jedná o převod v rámci naší banky, tedy například platba z běžného účtu na kreditní kartu, dojde k zaúčtování během dvou hodin od odeslání platby," upřesnila mluvčí Zuzana Filipová.

Zatím jen ČSOB a Fio tvrdí, že okamžité platby jim plně fungují i na splátky kreditek. "Ať už klient pošle splátku z účtu, který má v naší bance, nebo z účtu v jiné bance, na kreditní kartě se mu připíše v řádu vteřin. Podmínkou je, že splátku uhradí jako okamžitou platbu a že tuto službu tato banka podporuje," říká Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

"Splátka kreditní karty se u nás chová jako běžná platba," dodává Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.