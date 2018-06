Přes Airbnb se v Česku loni ubytovalo více než milion hostů. Meziročně jejich přibylo 52 procent

V Česku bylo loni zhruba 11 tisíc hostitelů. Nejvíce hostů přijelo z Německa a průměrně zde strávili tři noci.

Praha - Počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu. V mimopražských regionech se zvýšil dokonce o 108 procent. Ubytovali se zhruba u 11 000 hostitelů. Nejvíce návštěvníků přijelo z Německa a USA, průměrně zde přespali 3,3 noci. Mimo Prahu je největší zájem o jižní Moravu a Slezsko. Dnes to řekla ředitelka datového výzkumu pro Airbnb Anita Rothová.

"V České republice je více než 11 000 hostitelů, kteří sdílejí své domovy s hosty z celého světa. Průměrná doba sdílení je 38 nocí za rok, hostitelé si vydělají průměrně 2100 euro (cca 54 000 korun)," uvedla Rothová.

Průměrnému hostiteli Airbnb v Česku je podle ní 38 let, muži a ženy mají rovnoměrné zastoupení. "V této komunitě se obvykle hovoří o mladých lidech. Ale asi desetinu tvoří lidé nad 60 let. Už jsou v důchodu a mají volné prostory. To, že je pronajmou, jim umožní bydlet i nadále v centru, zaplatit svoje účty. Vůbec nejvíce rostoucí komunitou v regionu jsou ženy nad 60 let," doplnila Rothová.

Nejvíce hostů loni přijelo z Německa, 137 000. Následovaly USA (130 200), Velká Británie (84 700) a Francie (78 500). Na pátém místě je Česko s podílem sedm procent. Ze zemí Visegrádské čtyřky (V4) má největší podíl hostů z vlastní země Polsko (28 procent). Následují Slovensko (14 procent), Česko a Maďarsko (pět procent). Obecně zhruba 75 procent hostů přijíždí do Česka z Evropy. Asi deset procent připadá na Severní Ameriku, po pěti procentech na Jižní Ameriku a Asii.

Hosté, kteří prostřednictvím Airbnb do Česka přijedou, podle studie této společnosti utratí denně až 100 eur (2600 korun). Za loňský rok tak podle studie hosté v Česku utratili 324 milionů euro (8,3 miliardy korun).

Podle Rothové chce Airbnb spolupracovat s místními politiky při debatách o možných regulacích sdíleného ubytování. "Chceme zajistit, aby obyvatelé měli i nadále možnost vytvořit si extra příjmy, návštěvníci byli i nadále vítáni všude. A aby města mohla i nadále využívat výhod zdravého a udržitelného cestovního ruchu," uvedla dále Rothová.

Pokud jde o stížnosti obyvatel na rušení nočního klidu, podle Rothové Airbnb na svých stránkách nedávno spustil sekci "sousedé". "V ní si mohou postěžovat nebo vznést dotazy. Naši komunitu se snažíme vzdělávat, vést k zodpovědnému hostitelství. Ale pokud hostitel poruší základní pravidla, může být z platformy smazán," dodala Rothová.

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze už vyrovnala objemu obchodu klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

Podle Českého statistického úřadu se loni v českých hotelech, penzionech či kempech celkem ubytovalo rekordních 20 milionů turistů, což bylo o 9,1 procenta více než předloni. Zahraničních návštěvníků bylo o 9,2 procenta více a domácích o devět procent. Nejvíce cizinců přijelo tradičně z Německa, na dalších místech byli turisté ze Slovenska, Polska a Ruska.