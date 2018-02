Počet aktivních hostitelů na Airbnb v Praze už neroste, služba je víc regulována

před 4 hodinami

Praha - Počet aktivních hostitelů v Praze na Airbnb stagnuje. Služba se začíná profesionalizovat, zásah Finanční správy také zpomalí nárůst počtu nových nabídek. Uvedla to společnost Blahobyty, která je největším správcem pronajímaných bytů přes Airbnb v Praze.

Finanční správa loni stanovila, že služby nabízející ubytování prostřednictvím internetu považuje za ubytovací služby, a nikoliv za nájem. Příjmy z této činnosti tak podléhají zdanění.

V loňském prosinci bylo na Airbnb v Praze 3211 hostitelů, kteří poskytli ubytování, o rok dříve 3578. V meziročním srovnání jde o desetiprocentní pokles, uvádí portál Blahobyty. Celkem je v hlavním městě podle údajů Airbnb 7200 hostitelů.

Drtivá většina (68 procent) z nich nabízí pouze jednu nemovitost. Více než polovina pronajímatelů nabízí svůj byt jen občas, jen 44 procent bytů je dostupných v průběhu celého roku.

Přestože počet bytů v nabídce nadále roste, vydělávat se podle zakladatele startupu Blahobyty Adama Nedvěda dlouhodobě daří jen menší části pronajímatelů.

"Skokový nárůst nových pronajímatelů v Praze již nelze očekávat. Navíc pravidelné příjmy z nájmu dosahující vyšších desítek tisíc korun vykazovalo jen několik tisíc uživatelů," uvedl Nedvěd.

Trh domácího ubytování začíná být regulován. Finanční správa loni vydala pravidla pro danění z výdělku prostřednictvím ubytovacích platforem. "Mnoho majitelů bytů se postupně profesionalizuje. To v praxi znamená, že nejenže se zpomalí nárůst počtu nových pronajímatelů, ale zejména to stávající vlastníky vede k tomu, že vyhledávají služby či společnosti, které budou situaci řešit za ně. To je nejen nabízet ubytování, ale i řešit potřebnou administrativu a podobně," dodal Nedvěd.

Služby Airbnb jsou nejoblíbenější mezi mladými lidmi ve věku do 30 let, ti tvoří celých 70 procent objednávek v hlavním městě. Jezdí spíše na kratší dobu - na tři až čtyři dny v průměru. Starší turisté zůstávají déle.

Lidé ve věku nad 65 let nejčastěji stráví v Praze týden či více. Do Prahy míří přes Airbnb nejčastěji turisté z Německa (14 procent), Spojených států (10 procent) a Francie (osm procent).

Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Na trhu dále působí například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo. Prostřednictvím Airbnb se od září 2016 do září 2017 ubytovalo v Česku 908 000 hostů, což je o 64 procent meziročně víc. V České republice je přes deset tisíc hostitelů.