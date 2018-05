Povinné ručení je nejdražší v Praze, nejlevnější v Jihlavě, ukazuje porovnání

před 59 minutami

Důvodem vyšší ceny povinného ručení v metropoli je větší riziko nehody v porovnání s jinými kraji.

Praha - Za povinné ručení platí nejvíce řidiči v Praze, Brně a Plzni. Naopak nejlevnější pojistku mají řidiči v Jihlavě. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnila v dubnu mezi největšími pojišťovnami poradenská společnost Chytrý Honza.

"Rozdílnost cen povinného ručení v jednotlivých krajích je určována především odlišnou pravděpodobností dopravní nehody. Zatímco v Praze je riziko bouračky v porovnání s ostatními kraji velmi vysoké, na Vysočině je naopak nízké," uvedl specialista společnosti Tomáš Čáp.

Nejdražší povinné ručení je v Praze (3703 korun). Jeho průměrná cena s maximálními bonusy řidičů je o více než 600 korun vyšší než v Plzni (3086 korun) a o 850 korun vyšší než v Jihlavě (2835 korun), kde je nejlevnější. Více než 3000 korun potom zaplatí lidé v Hradci Králové (3016 korun), Liberci, Ústí nad Labem a Ostravě (shodně 3046 korun).

V případě varianty bez bonusů jsou ceny ještě více rozdílné. Nejdražší povinné ručení je v Praze (8557 korun), a to o 600 korun více než v Brně (6971 korun) a Plzni (6964 korun). Méně než 6000 korun průměrně zaplatí pouze lidé v Českých Budějovicích (5991 korun).

Obecně za povinné ručení zaplatí více ten, kdo častěji havaruje, a to třeba i o desítky procent. Dalšími faktory určujícími cenu jsou potom hustota provozu, počet registrovaných vozidel a četnost jejich využívání. Rizikovou skupinou jsou potom řidiči do 21 a nad 75 let. A v neposlední řadě záleží na tom, zda bydlíte ve městě nebo na vesnici.

"Při porovnávání dat nás zaujalo, jak velkou roli hraje v konečné ceně povinného ručení profil řidiče. A to jak jeho věk a řidičské zkušenosti, tak četnost využívání vozidla spojená s místem trvalého bydliště. O těchto složkách, které jsou pro cenotvorbu velmi důležité, se totiž příliš nemluví," upozornil Čáp.

Povinné ručení je pro pojišťovny vesměs ztrátové. Průměrná cena povinného ručení se loni meziročně snížila o 0,6 procenta na 2764 korun. Stagnace sazeb podle České asociace pojišťoven nekoresponduje s vývojem způsobených škod.

Náklady na pojistná plnění rostou, což při stagnaci pojistného není dlouhodobě udržitelné. Průměrná škoda roste a loni překročila 40 000 korun. Zvyšuje se také počet škod včetně těch se zdravotními nároky.

Celkem má v ČR pojištění odpovědnosti za provoz vozidla 7833 tisíc vozidel, vyplývá z dat České kanceláře pojistitelů. Nepojištěných vozidel je podle jejích odhadů zhruba 130 000. Registrovaných vozidel bylo podle statistiky Centrálního registru vozidel přes 8,7 milionu, a to včetně dlouhodobě nepoužívaných.