Peníze skutečně zdražují, úroky rostou u hypoték i u spoření. Banky zareagovaly na ČNB

před 23 minutami

Před týdnem ČNB zvýšila základní úrokové sazby. Banky podle očekávání zareagovaly zejména u hypoték. Zatím v jednom případě zvýhodnily i spoření.

Praha - Stačil týden, aby bylo v některých bankách znát zvýšení úrokových sazeb, k němuž přistoupila Česká národní banka. Běžní klienti zatím pocítí výraznější změny - podle očekávání - u úvěrů. Ale i u vkladů (spoření) už se objevila banka, která úroky zvedla.

Své termínované vklady zatraktivnila privátní J&T Banka, a to poměrně výrazně. Například při uložení peněz na tři roky stoupl úrok z 0,9 na 1,2 procenta, u pětiletého vkladu pak z 1,1 na 1,6 procenta.

"Věříme, že se trh vrací k 'normálu', tedy i k nenulovým sazbám, a že domácí ekonomika vyšší sazby unese. Chceme proto klientům, kteří ukládají peníze na delší období, nabídnout výnos, který reflektuje aktuální vývoj ekonomiky," komentuje navýšení sazeb Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

Klienti, kteří si uloží například 500 tisíc korun na tři roky, budou mít na konci tohoto období v bance zhruba 515 500 korun. To je zhruba o 3900 korun vyšší čistý výnos než dosud.

Ze zvýšení těchto sazeb se ale mohou radovat jen majetnější lidé. Minimální vklad na spoření v J&T Bance je totiž půl milionu korun. Další banky, které obsluhují i širší klientelu, se zatím většinou sazby na spoření zvedat nechystají.

Čekání na konkurenci

Změnu slibují jen ve Sberbank, která už dnes nabízí spořicí účet s jedním z nejvyšších úroků. "Zvýšení sazeb ČNB budeme reflektovat a připravujeme v brzké době pro klienty zvýhodnění podmínek u spořicích účtů i termínovaných vkladů," říká Radka Černá, mluvčí banky. Konkrétnější zatím být nechce.

Mluvčí ČSOB Patrik Madle říká, že zvýšení sazeb ČNB nemá s ohledem na financování spořicích účtů okamžitý a významný dopad. "Do interních sazeb se tento efekt projeví spíše v řádu měsíců. Sazby na spořicích účtech se navíc odvíjejí i od nabídky konkurence a dle vývoje trhu jsme také připraveni sazby upravovat," uvádí.

Další banky pak říkají, že úroky mohou začít zvyšovat, když s takovým krokem přijde i konkurence. "Pravděpodobně budeme reagovat na situaci na trhu, ale konkrétní změny a termíny teď bohužel říkat nebudeme," odpovídá třeba Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa bank.

Velké banky většinou připomínají, že zatím nemají důvod lákat další vklady - už takhle jich mají k dispozici dost. "Zhodnocení peněz uložených na depozitních účtech významně ovlivňuje nadbytek likvidity. Nevylučujeme však, že v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb může k určité změně dojít," říká Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

Mluvčí České spořitelny Filip Hrubý dodává, že kdo chce vyšší výnos, má si vybrat z nabídky investičních fondů.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu nabízí momentálně Air Bank. Rovné procento dostanou její klienti na výši vkladu do 250 tisíc korun, pokud v měsíci zaplatí u obchodníků alespoň pětkrát kartou. Druhá v pořadí je Sberbank (0,83 % do 300 tisíc), další je Equa bank (0,8 % do 200 tisíc) a Raiffeisenbank (0,75 % do 150 tisíc). I v těchto bankách je vyšší úrok dostupný jen pro klienty, kteří aktivně využívají i další služby banky, než je jen spořicí účet.

Hypotéky zdražila většina bank

Rychlejší reakce na rozhodnutí České národní banky přišla u hypoték. Úroky už zvýšila většina bank včetně všech tří největších. Zatím ale nejde o skokové zdražování.

Komerční banka zvedla minimální úrokovou sazbu u pětileté fixace o 0,2 procentního bodu na 2,49 procenta. Hypoteční banka a Česká spořitelna sazby zvýšily o 0,1 procentního bodu - Hypoteční banka na 2,49 procenta a Česká spořitelna na 2,29 procenta. Jde přitom o sazby, na které dosáhnou nejbonitnější klienti - běžně klienti dostávají vyšší.

"Ještě na jaře letošního roku bylo možné při troše šikovnosti vyjednat hypoteční úvěr kolem 1,5 procenta. Dnes je obtížné získat hypotéku pod dvě procenta. Pokud se vyplní predikce některých hypotečních makléřů, tak by se za rok mohly sazby pohybovat v rozmezí 2,5 až tři procenta ročně," říká Michal Pich, jednatel společnosti EuroNet Media, která provozuje tři realitní portály.

Česká národní banka na konci minulého týdne zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí cena peněz v Česku, letos již podruhé. Nyní dosahuje 0,5 procenta. Centrální banka se růstem sazeb snaží ochladit rychlý růst české ekonomiky, který vede kromě jiného k vysokému růstu cen. V říjnu inflace vystoupala na nejvyšší úroveň za posledních pět let - 2,9 procenta. Analytici očekávají, že centrální banka bude sazby zvyšovat i dál.

Vyšší sazby ČNB se už propsaly i do tržních sazeb, na kterých investoři z celého světa "naceňují" peníze a od nichž se pak odvíjejí i úroky pro koncové klienty. "Očekávání dalšího zvyšování sazeb ČNB se začalo přenášet do růstu tržních sazeb již před samotným jednáním ČNB. Tržní sazby delších splatností, od kterých se odvíjí například i sazby hypoték, se tak postupně dostaly na své nejvyšší hodnoty od let 2012-2013," říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

"Díky tomuto vývoji tržních sazeb jsou tak hypoteční sazby neudržitelně nízké a lze tak očekávat jejich postupný růst. Doba extrémně nízkých úrokových sazeb tak pomalu končí," dodává analytik.