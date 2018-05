Nové zbraně na nepoctivé směnárny. Triky neprojdou tak snadno, lidé budou moci zrušit obchod

před 1 hodinou

Vláda hnutí ANO odmítla návrh STAN. Stejně jako poslanci počká na komplexnější novelu z dílny ministerstva financí.

Praha - Vláda hnutí ANO v demisi dnes opět nepodpořila návrh poslanců Starostů a nezávislých (STAN), který měl posílit práva klientů směnáren. Dokončuje totiž vlastní návrh, který je podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové lépe připravený a řeší problematiku komplexněji.

Poslanci STAN navrhují, aby lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Chtějí ochránit hlavně zahraniční turisty před směnárnami v centru Prahy, které nabízejí velice nevýhodné kurzy (až 17 korun za euro místo obvyklých 25 korun) nebo používají jiné triky.

Návrh STAN předpokládá, že součástí dokladu, který vydává směnárník klientovi, bude povinně datum a čas. Jestliže by dvouhodinová lhůta pro zrušení obchodu končila po provozní době směnárny, klient by mohl transakci stornovat následující den v první provozní hodině.

Starostové s návrhem neuspěli ani v Poslanecké sněmovně, odkud ho pak netradičně "vrátili" zpět vládě. Také poslanci (za ANO a SPD) se totiž rozhodli počkat na komplexnější vládní návrh, který jim slíbila ministryně financí Alena Schillerová. Právě tento úřad má regulaci směnáren na starosti, zatímco pod ministerstvo pro místní rozvoj spadá oblast cestovního ruchu.

Už na konci roku 2016 připravila Česká národní banka (ČNB) návrh změn zákona o směnárenské činnosti, vycházející z praktických poznatků při kontrolách a z analýzy stížností klientů. Teprve letos v dubnu předložilo ministerstvo financí novelu do připomínkového řízení, vláda by o ní mohla jednat ještě na jaře.

Také návrh ministerstva financí počítá s možností odstoupit od směny do dvou hodin od provedení obchodu - pouze do částky odpovídající 1000 eur. Vládní legislativci nicméně upozorňují, že novinku mohou zneužívat spekulanti. V praxi se ale kurzy během dvou hodin změní jen zcela výjimečně, obvykle nedochází ani k výraznějšímu posunu na začátku následujícího dne.

Ministerstvo chce zavést také povinnost informovat o "směru směny" výrazy "nakupujeme" a "prodáváme" ("we buy", "we sell"), a to v uvedeném pořadí. Nejprve tak bude muset být uveden kurz při nákupu měny z pohledu provozovatele směnárny a následně při prodeji měny z pohledu provozovatele. Jako první tak bude uveden zpravidla méně příznivý kurz pro zákazníka. Opačné pořadí může v klientech vyvolávat dojem, že za směnu obdrží více požadované měny. Rovněž slova "nákup", "prodej" bez uvedení osoby, která nakupuje a prodává, nejsou pro klienty jasná.

Návrh počítá také se zrušením takzvaných předsmluvních informací, které musel zákazník vždy obdržet před provedením směny. Právě podobné - mnohdy spíše formální - náležitostí patří k nejčastějším nedostatkům, které ČNB loni po kontrolách pokutovala.

Novela také zavádí povinnost, aby podmínky výhodnější nabídky ("VIP kurzů") uváděla směnárna před samotnou výhodnější nabídkou. Nejprve tedy má být jasné, jaké podmínky musí klient splnit. Možnost poskytovat výhodnější nabídky ale zůstává zachována - podle ministerstva jsou pozitivně vnímány především ze strany stálých zákazníků. Výhodnější nabídka však nesmí být pro zájemce o směnu lépe viditelná než kurzovní lístek.