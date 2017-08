Tisíce tun zeleniny už nekončí na smetišti. Prodej "ošklivek" funguje, přibudou švestky či hrušky

před 5 minutami

Ošklivá zelenina, která nesplňuje přísná kritéria na dokonalý vzhled, se na pultech řetězců objevuje už rok. Zákazníci si ji oblíbili a řetězce, které ji prodávají, také. Další však o jejím zařazení do nabídky zatím neuvažují.

Praha - Před rokem začal Penny Market nabízet lidem šerednou zeleninu, tedy takovou, co je buď moc velká, malá, pokroucená či jinak prapodivně rostlá a kvůli tomu dříve končila na smetišti. Do prodeje nestandardních kousků se zapojil i Rohlík.cz a Tesco. Všichni si zájem zákazníků pochvalují a přidávají nové kousky, avšak nové obchodní sítě se do jejich prodeje nehrnou.

Penny Market vystavil tvarově vychýlenou zeleninu na pulty svých prodejen po celém Česku v polovině loňského srpna. Nestandardní cibule, mrkve, hrušky, česnek, papriku, okurky a brambory začal nabízet s minimálně desetiprocentní slevou pod názvem neobyčejné kousky a čekal, jak se ujmou. Zájem byl veliký, a tak k nim o dva měsíce přidal i brambory.

Projekt, který se snaží omezit plýtvání s potravinami, se mu vyplatil. Většina kupujících sice dává přednost klasickým "estetickým" kouskům, ale ošklivá zelenina přesto tvoří zhruba desetinu tržeb firmy. Řetězec ji tak nabízel po celý rok a po dvouměsíční přestávce, kdy ošklivé kousky z pole došly, ji v polovině července začal nabízet znovu.

"S prodejem jsme velmi spokojeni. Za celou dobu jsme prodali 2480 tun neobyčejných kousků. A od 10. července letošního roku, kdy jsme je nově označili jasnou etiketou a zařadili v prodejně do speciální sekce, jsme již prodali přes 400 000 kilogramů nové produkce," říká mluvčí Penny Marketu Monika Lebedová s tím, že zákazníci kupují nejčastěji brambory, mrkev a cibuli.

S nabídkou je spokojen i potravinový e-shop Rohlík.cz, který šest druhů zeleniny pod názvem ošklivky začal nabízet se slevou deset až padesát procent loni krátce po Penny a tento týden k nim nově přidal další čtyři, mimo jiné i "kusovky" kedlubny či cukety.

"Minulý rok se po ošklivé zelenině jenom zaprášilo. První den se prodala během několika hodin a například ošklivých paprik se prodalo více než těch klasických," říká mluvčí e-shopu Michala Gregorová.

Celkově už Rohlík.cz prodal stovky tun ošklivek, nejvíce okurek. Nicméně atraktivita atypických kousků se u zákazníků mění. Zatímco například při loňské srpnové akci byla "ošklivá" každá pátá okurka, u paprik to byla dokonce každá druhá. V tržbách se nejlépe osvědčila mrkev.

E-shop už nyní počítá s tím, že sortiment na podzim dále rozšíří a bude tak nabízet až 17 rozdílných druhů zeleniny, ale i ovoce. "Plánujeme přidat jablka, hrušky, švestky, ale zákazníci si říkají také o dýně, celer a petržel. Později bychom chtěli přidat i cherry rajčátka, ale to závisí na zimní produkci ze skleníků, kterou zatím nedokážeme předvídat," dodala Gregorová.

Se spuštěním prodeje šeredné zeleniny je spokojené i Tesco, které se do něj se slevou 20 procent a pod názvem perfectly imperfect, tedy "dokonale nedokonalé" zapojilo zatím jako poslední z velkých obchodních sítí letos v lednu. Ke čtyřem druhům položek, z nichž nejoblíbenější je mrkev, přidalo nově papriky a okurky.

Ošklivé kousky se objevují i v nabídce Globusu. Nemají však speciální název, vyhraněný kout ani sníženou cenu. Německá rodinná firma začala netradiční zeleninu nabízet ještě před Penny jako první velký obchod v Česku, ale tehdy se u zákazníků neujala. V rámci spolupráce s českými farmáři však Globus odebírá nyní veškerou jejich produkci, tedy i výpěstky, které nevypadají dokonale a neodpovídají standardním kritériím.

Další řetězce však zatím prodej nehezkých kousků neplánují. "Nabídku přizpůsobujeme nákupním zvyklostem a preferencím zákazníků. V nejbližší době proto zahrnutí nestandardních výpěstků do naší nabídky neplánujeme," uvedla mluvčí Lidlu Zuzana Holá.

Podobně odpověděla i Billa a Makro. "Sedmdesát procent našeho obratu tvoří profesionální gastronomie a nezávislý maloobchod. Zákazníci v režimu B2B o tento druh produktu nemají zájem," říká Romana Nýdrle, mluvčí prodejen Makro. Albert a Kaufland se k otázce zavedení prodeje nevyjádřily.

Aktivistka: Řetězce by se měly zlepšit

S prodejem nestandardních kousků v řetězcích je spokojena i Anna Strejcová z iniciativy Zachraň jídlo, která se snaží prodejce i zákazníky přesvědčit o tom, že je zbytečné vyhazovat dobré potraviny jen kvůli jejich zvláštnímu vzhledu. Spokojena je však jen částečně.

"Jako problém shledáváme to, že se zákazníkům v supermarketech nepřidávají informace o smyslu nákupu takového zboží. Berou ho jen jako další zboží v akci. Uvítali bychom proto více doplňujících informací přímo na prodejnách," uvedla aktivistka.

Zemědělcům se podle ní navíc poměrně často stává, že supermarket, jenž prodává "křivou" zeleninu, zároveň odmítne dodávku zboží v první jakosti, která přesně neodpovídá jeho představám o dokonalosti.

"Myslíme si, že to svědčí o netransparentnosti a neustálém prosazování nesmyslných kritérií, přestože se řetězec navenek prohlašuje za společensky odpovědný," dodala Strejcová.