Na on-line nakupování naskakují další řetězce. Po Albertu novou službu testuje Žabka

V on-line nákupech potravin vidí obchodníci po pandemii nový trend a přizpůsobují tomu i své služby. Začátkem května začaly vlastní e-shop testovat prodejny Albert. Nově on-line prodej rozšířila síť obchodů Žabka, a to o rozvoz s kurýrem Wolt. Služba je zatím dostupná zákazníkům v Praze a Brně, přičemž Wolt avizuje doručení do 30 minut. Do pilotu se zapojilo deset obchodů.

Že Češi začali během pandemie koronaviru více nakupovat on-line, potvrzují i čísla České statistické úřadu (ČSÚ). Zatímco do roku 2019 rostl podíl nakupujících na internetu víceméně stabilním tempem, mezi lety 2019 a 2020 vzrostl skokově z 39 procent na 54 procent. Související Aplikace prodejních řetězců kralují Česku. Dlouho vedoucí Lidl nyní střídá Můj Albert Z Čechů, kteří nakoupili v e-shopech v prvních třech měsících letošního roku, uvedlo 30 procent, že nakoupilo pouze jednou nebo dvakrát. Dvě pětiny pak nakoupily třikrát až pětkrát a 30 procent šestkrát nebo vícekrát. Četnost nákupu se podle statistiků meziročně zvýšila. Přitom potraviny a nápoje na internetu nakupovalo 13 procent lidí starších 16 let. Tyto služby využívali podle statistiků především obyvatelé velkých měst, kde je dovoz potravin přes internet snadno dostupný. "V případě nakupování potravin a nápojů přes internet se Česko nachází nad průměrem Evropské unie, hned za sousedním Německem," podotkl již v březnu ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana. Narůstající zájem o nákup potravin přes internet byl podle statistiků mimo jiné způsoben zavřením škol a přesunem mnoha pracovníků na home office, což vedlo například k větší spotřebě potravin v domácím prostředí. Podle obchodníků ale zájem o on-line nákup potravin s útlumem pandemie nekončí, naopak v něm vidí nový trend. Internetové služby tak postupně rozvíjejí i ti, kteří svůj byznys před pandemií zakládali čistě na kamenných pobočkách. Testování trendu ve velkých městech "Snažíme se reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Častější využívání on-line nákupů patří k trendům posledního roku. Tímto způsobem nakupování máme možnost oslovit širší spektrum zákazníků, kteří by jinak u nás běžně nenakupovali," vysvětluje generální ředitel sítě obchodů Žabka Radim Lunda rozšíření on-line služeb o rozvoz s kurýrem Wolt v Praze a v Brně. Související Rozvoz potravin táhne, vlastní e-shop testuje už i Albert. Zatím jen v Brně a omezeně Vlastní e-shop však Žabka nemá. Samotnou objednávku uskuteční zákazník přes aplikaci partnerů, ve které si vybere produkty z nabídky Žabky. Kromě Woltu nabízí prodejní síť možnost on-line nákupů s aplikací Bolt Food, a to už od loňského dubna. V současnosti je dostupná ve 39 obchodech a na výběr je přes 800 položek. V rámci nové spolupráce s Woltem pak Žabka nabídne podobně širokou nabídku. Odezvu na on-line prodej si zatím pochvalují také prodejny Albert, které začaly testovat vlastní e-shop zkraje letošního května. Služba Albert Domů Zdarma je zatím dostupná pouze v Brně, a to pro omezenou skupinu zákazníků, asi 1500 lidí. Řetězec uvedl, že další rozšíření e-shopu bude záviset na reakci zákazníků. Ta je ale podle Albertu aktuálně dobrá. "Testování stále probíhá a zpětná vazba od zákazníků je velmi pozitivní, a to jak s ohledem na rychlost dodávek, tak službu celkově," říká na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz k současné situaci šéf komunikace prodejen Jiří Mareček. Rozšířená nabídka i noví hráči Samotné Tesco, pod které spadá síť Žabka, se koncem roku v pandemii rovněž pustilo do rozšiřování on-line prodeje - do nabídky svého e-shopu iTesco přidalo kolem nových 500 položek. "Služba je nyní dostupná až 6,1 milionu obyvatel Česka. Rozšíření se dočkal i sortiment nepotravinového zboží, nově v něm přibyly domácí potřeby, papírnické zboží, malé domácí elektrospotřebiče, elektro produkty pro osobní péči, baterie, žárovky a hračky pro děti," vypočítává tiskový mluvčí Václav Koukolíček. Související Makro spouští e-shop pod značkou Můj obchod. Přechod na on-line urychlila pandemie Prodej prostřednictvím e-shopu už od poloviny loňského roku umožňuje také Makro členům svého projektu maloobchodních prodejen Můj obchod. Nákup na internetu mohou vyřídit i zákazníci Globusu. Objednávku si ale musí vyzvednout v hypermarketu, konkrétně v Praze na Zličíně. "Pandemie urychlila růst nakupovaní on-line a ukázala, jaký potenciál tato služba má, a proto do budoucna očekáváme o tento typ nakupování zájem. Na iGlobus.cz si zákazník může objednat potravinové i nepotravinové zboží, sortiment čítá aktuálně přes 25 000 položek," upřesňuje mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Podobný systém objednání on-line a osobního vyzvednutí loni v září zprovoznila také maloobchodní síť Coop. Zcela novým hráčem na poli on-line nákupů v Česku je pak od března Tomato.cz, který nabízí potraviny, drogerii, pleny a dětské zboží. Nákupy začal on-line prodejce rozvážet nejprve v české metropoli přes logistický start-up DoDo. Dále se pak chystá rozšiřovat do Středočeského kraje a postupně do celé republiky. Stávajícím internetovým prodejcům potravin - tedy hlavně Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco - chce Tomato.cz konkurovat cenami a speciálním zbožím, jako jsou americké cukrovinky nebo asijské potraviny. Konkurence se rozkoukává Další velké řetězce jsou zatím s on-line prodejem potravin teprve ve fázi plánování - ať už konkrétního, nebo jen obecného. Výhledově on-line prodej potravin řeší například Penny Market. "Průběžně analyzujeme celou řadou variant rozvoje naší společnosti. Vytvoření e-shopu je jednou z možností, kterou se v současné době zabýváme," připouští mluvčí Tomáš Kubík. Související Kaufland zkusí štěstí v on-line prodeji. Jeho sortiment nabídne e-shop Košík.cz Konkurenční Billa situaci na on-line trhu mapuje, konkrétní ale před konečnou realizací být nechce. "Současnou situaci samozřejmě sledujeme a zároveň vyhodnocujeme další možnosti prodeje, ať už jde o případný on-line prodej nebo expanzi našich kamenných prodejen," uvádí pro Aktuálně.cz mluvčí prodejen Dana Bratánková. Například Kaufland sice v Česku již po internetu zhruba sedm stovek svých výrobků prodává, ovšem skrze prostředníka podobně jako Žabka - v tomto případě přes on-line supermarket Košík.cz. "Stávající nabídku prostřednictvím Košíku postupně rozšiřujeme. Klíčovým pro nás ale stále zůstává prodej v našich kamenných obchodech," vysvětluje Renata Maierl z Kauflandu. Řetězec Lidl, který patří pod stejnou maloobchodní skupinu Schwarz, naopak vlastní e-shop provozuje, dlouhodobě ale výhradně s nepotravinovým zbožím, jako je móda a vybavení do domácnosti. "On-line prodej potravin aktuálně neplánujeme. V současnosti se stále soustředíme na vylepšování našeho e-shopu se spotřebním zbožím, přičemž sortiment e-shopu postupně rozšiřujeme," potvrzuje za Lidl Tomáš Myler.