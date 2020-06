Makro spouští e-shop pod značkou Můj obchod. Přechod na on-line urychlila pandemie

Zákazníci kamenných prodejen Můj obchod, které patří pod společnost Makro, mohou nově nakoupit přes e-shop. Zboží si následně vyzvednou ve vybraném obchodě, kde za něj také zaplatí. Makro do budoucna plánuje rovněž zavedení on-line platby, donášku nebo rozvoz. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

On-line prodej zatím funguje v testovacím režimu, zapojily se do něj dvě desítky prodejen. "Tímto projektem chceme pomoct našim partnerům zviditelnit jejich obchod službou, která ulehčí nakupování koncových zákazníků," uvedla manažerka komunikace Makra Romana Nýdrle.

Prodejny pod značkou Můj obchod fungují zhruba na 500 místech po celé republice. Do projektu se mohou zapojit drobní podnikatelé se samoobsluhami a večerkami, kteří jsou zákazníky velkoobchodů Makro. Společnost jim nabízí zboží i odborné poradenství pro podnikání.

Pandemie koronaviru rozvoj on-line prodeje potravin v Česku urychlila. Z kamenných řetězců ho nabízí Tesco, které nedávno rozšířilo službu Zásilka a on-line nákupy doručuje kamkoliv v Česku.

Síť prodejen Žabka, která je součástí skupiny Tesco, v Praze nově ve spolupráci se společností Bolt rozváží nákupy, a to do hodiny od objednání.

Plánované spuštění on-line prodeje u některých členů na podobném principu už v dubnu avizoval také předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a šéf řetězce Coop Pavel Březina.

"Je to vlastně to samé, co fungovalo už před desítkami let - když moje babička šla do práce, dala do prodejny lísteček s nákupem a ten si pak po konci pracovní doby připravený vyzvedla. Právě tento prodej, akorát s využitím moderních technologií, by měl pomoci malým prodejnám v budoucnu přežít," uvedl Březina v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz.