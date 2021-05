Velký den fandů značky Primark se blíží. Pobočka v Praze už nabírá stovky prodavačů

O otevření vůbec první prodejny irského řetězce Primark v Česku na pražském Václavském náměstí se mluvilo již loni. Do plánů v maloobchodě však zasáhla pandemie koronaviru. Nyní Primark začal poptávat pro pražský obchod prodavače, nových pracovních pozic pro Česko mají být přitom podle firmy stovky. Avízo k otevření obchodu v české metropoli se objevuje také na webu řetězce.

"Brzy otvíráme. Primark Václavské náměstí 47," uvádí na svém oficiálním webu irský řetězec. Ten ve světě prodává módu, kosmetiku a vybavení domácnosti. Značka založila svoji popularitu zejména na tom, že dokáže velmi rychle zachytit trendy, které následně okopíruje a nabídne za výhodnou cenu.

"S opětovným otevíráním maloobchodu můžeme konečně pokročit v našich plánech na otevření naší první pobočky Primark v Česku. Věříme, že pandemie covid-19 nezpůsobí další zpoždění a v nadcházejících týdnech budeme moci oznámit datum otevření," upřesnili na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz zástupci řetězce.

Primark byl založený v irském Dublinu a v současnosti provozuje přes 370 obchodů s prodejní plochou přes 1,4 milionu m2 v 13 zemích, například v Británii, Španělsku, Irsku, Německu či ve Francii.

V Česku má první obchod vzniknout na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze. S jeho otevřením se původně počítalo již na konci loňského roku. Celková prodejní plocha má přesáhnout více než 4700 metrů čtverečních a má zabírat tři podlaží. K mání zde vedle oblečení pro dospělé i děti bude i obuv, módní doplňky, spodní prádlo, ale také potřeby pro domácnost.

V pořadí druhá prodejna by pak měla vzniknout v Brně, konkrétně v obchodním centru Olympia. Prodejna by měla vejít do provozu příští rok.

260 pracovních míst pro Česko

Právě do pražské prodejny ale už nyní Primark na pracovních portálech i na svém webu shání zaměstnance na pozici prodavače.

"Otevřením vznikne více než 260 nových pracovních míst pro místní zaměstnance. V současnosti stále probíhá nábor nových," dodává pro Aktuálně.cz Primark.

Prodejce většinou nabízí zkrácený úvazek, na plný úvazek pak avizuje mzdu ve výši 28 tisíc korun měsíčně.

"Jako asistent manažera se u nás stanete důležitou součástí našeho manažerského týmu pro pražskou pobočku a povedete tým ambiciózních kolegů, v rámci kterého budete utvářet, jak budeme pracovat. Je to skvělá příležitost a vaše šance ovlivnit to, jak bude celá země Primark vnímat," uvádí se v jednom z inzerátů.

Některé značky se loni stáhly

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření, kvůli kterým musela většina obchodů v Česku zcela zavřít, na maloobchod výrazně dopadla. Kvůli ní i menší výstavbě obchodních center několik módních značek tuzemsko zcela opustilo. Mezi nimi například řetězec Forever 21 a Camaieu.

Naopak mezi nově příchozí značky loňska patří například česká Bonami, Saint Laurent či Assos. Noví hráči na trhu jsou zaměřeni především na módu či sportovní oblečení, ale i na nábytek či na diskontní zboží.

Na diskontní zboží se zaměřily i další nové značky v Česku - Tedi a Action, které se tak staly konkurencí pro značky u Čechů populární, Pepco a Kik.