Jód, kamna i kryty. Češi kvůli válce nakupují jinak, více utrácejí za svou bezpečnost

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu začali Češi ve velkém skupovat zboží, které by je běžně tolik nezajímalo nebo by přišlo na řadu až o pár měsíců později. Jak pro online deník Aktuálně.cz uvedli obchodníci, prodeje vzrostly o desítky procent u kanystrů, vybavení do přírody, ale i kamen na tuhá paliva a generátorů. Lidé rovněž vykoupili jódové tablety a začali se více zajímat o domácí kryty.

Napadení Ukrajiny Ruskem na konci února vzbudilo v lidech obavy i vlnu solidarity. "Od vypuknutí konfliktu vidíme skokové nárůsty u všech kategorií, které jsou v rámci sbírek nejčastěji poptávané ze strany humanitárních organizací. Zájem je také o vybavení ubytovacích zařízení pro ukrajinské uprchlíky," popisuje mluvčí e-shopu Mall.cz Pavla Hobíková. Související Češi vykupují kanystry, čepují do nich palivo do zásoby. Poptávka se zdesetinásobila Mezi tři nejvíce rostoucí kategorie na e-shopu podle ní v prvních týdnech po vypuknutí konfliktu patřily kanystry, generátory a vysílačky. Prodeje spacáků vzrostly o téměř 900 procent a matrace a karimatky o 600 procent," dodává mluvčí. Tomu odpovídají data nákupního rádce Heureka. Zájem o vysílačky podle něj na začátku března stoupl o více než 400 procent, následovaly masky a obvazové materiály. O co byl největší zájem začátkem března na Heurece: Vysílačky +407% Masky +351 % Obvazové materiály +309 % Kanystry +299 % Vodní filtry +243 % Solární nabíječky +232 % Elektrocentrály (generátory) +204 % Netypicky již s příchodem jara začali Češi nakupovat i další outdoorové vybavení. Například zájem o vařiče spolu se spacáky a karimatkami vzrostl podle Heureky až o 135 procent. "Přitom běžně se tento sortiment kupuje až na začátku léta," podotýká pro online deník Aktuálně.cz Michal Buzek, šéf analytiků Heureky. Přes 200 procent vzrostl zájem o solární nabíječky a filtry na vodu. Související Nový žebříček zdražování. 20 potravin, jejichž cena za uplynulý rok vylétla nejvíce Přehled Na e-shopech začali lidé v uplynulých týdnech skupovat také balené vody, dětskou výživu, pleny, drogerii či trvanlivé potraviny, potvrzují dále prodejci. Nešlo ale podle nich o tak masivní výprodeje, jaké Česko zažilo během pandemie koronaviru. "Šlo především o trvanlivé potraviny, kde například u konzerv vzrostl zájem o 25 procent, a dále u rýže a luštěnin, kde jsme vyrostli o 20 procent. Mimo potravinové zboží vzrostly prodeje také u hygienických potřeb - toaletní papír o 25 procent a dámské hygienické potřeby o 15 procent," vyjmenovává mluvčí online supermarketu Rohlik Lutfia Volfová. Zásoby jódu a kryty Rozpoutání války na Ukrajině ovšem v Češích vyvolalo i pocit ohrožení, více tak začali myslet i na svou bezpečnost. To je patrné mimo jiné na statistikách jódu nakoupeného v posledních týdnech na e-shopech či v lékárnách. "Zájem o jód prudce vzrostl na konci února, kdy na čas zmizely jodové tablety z lékáren. Lidé je skoupili pod vlivem ruské hrozby aktivace jaderných zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině," potvrzuje za e-shop Lékarna.cz Romana Žatecká. Související Obchody hlásí obří zájem o outdoorové vybavení. Pomoc Ukrajině vyprodala i lékárny Nákupy jódu na e-shopu podle ní po této zprávě naskočily desetinásobně. "Zájem sice po dvou týdnech opadl, přesto zákazníci aktuálně nakupují stále dvojnásobně víc přípravků s jódem než na začátku letošního roku," dodává Žatecká. Podobně jako v době pandemie koronaviru přitom lékárníci před preventivním polykáním tablet varují. "Jód (jodid draselný) jako ochrana před radiací se účelně používá pouze do určitého okruhu kilometrů od místa jaderného neštěstí, a to během několika málo hodin před a do přibližně 24 hodin po jaderném výbuchu. Doporučení, kdy nasadit jódové tablety a jejich dávkování lidem v zasažených oblastech, řídí centrálně odborná autorita. Pro ostatní je preventivní užívání bez doporučení státní autority nebo lékaře nebezpečné," upozorňuje dále Žatecká. Související Ruská ekonomika měsíc od invaze: Čeho si už teď může všimnout každý běžný Rus Nejistotu spojenou s válkou začali lidé řešit i nákupem vlastního krytu. "Nám se poptávka odhadem zvedla o zhruba 150 až 200 procent, a to v celkovém souhrnu prací," potvrzuje pro Aktuálně.cz firma Řopík, která vyrábí železobetonové kryty pro ochranu osob v nouzových situacích. Firma má ve své nabídce několik typů krytů, ke krátkodobému i dlouhodobému využití. Největší zájem je podle výrobce momentálně o krátkodobý kryt pro 14 lidí, jehož cena začíná na částce 1 200 000 korun. Součástí krytu je mimo jiné přívod elektřiny a vody, ale například i kuchyně či ložnice. "Tím že máme poměrně velký cenový rozsah, tak se nedá přesně říct, kdo je náš klient. Obecně jsou to všichni," doplňuje výrobce. Strach z drahého plynu a pohonných hmot Válečný konflikt výrazně zasáhl rovněž do trhu s komoditami, jako je ropa a zemní plyn. Pokračuje zejména zdražování plynu a kvůli sankcím uvaleným na Rusko se stupňují obavy z narušení jeho dodávek. Kvůli vývoji cen ropy zdražují také pohonné hmoty. Lidé tak daleko více začali hledat alternativní cesty, kterými si zajistí základní chod domácnosti. Související Nejdřív vypne průmysl, nakonec domácnosti. Stav plynové nouze zná Česko jen z povodní "V souvislosti s invazí na Ukrajinu jsme zaznamenali krátkodobý velmi vysoký nárůst poptávky po třech typech zboží - elektrocentrály (generátory), kanystry na benzin a autolékárničky. Nárůsty prodejů byly ve stovkách procent, nyní ale již tento trend nepozorujeme, chování zákazníků se vrátilo k normálu," popisuje vedoucí marketingu hobbymarketu Bauhaus Jindřich Hovorka. Online deník Aktuálně.cz už dříve upozornil, že si lidé nakoupili kanystry především kvůli uskladnění rapidně zdražujícího benzinu a nafty. Obava zákazníků z nedostatku plynu a rychle rostoucích cen energií se pak podle Hobikové z Mall.cz propisuje do nákupu topení. "Zájem o krby a krbová kamna vzrostl již v lednu, a to o více než 100 procent. V posledních dvou měsících ještě roste. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině se dokonce ztrojnásobil," upozorňuje. Podle Heureky vzrostl jen v březnu zájem o kategorii topení oproti loňsku o 55 procent. "V datech jsme zaznamenali významný nárůst zájmu o desítky procent kolem 6. března, kdy se v médiích začalo objevovat mnoho informací souvisejících s možným dalším růstem cen energií," doplňuje za Heureku Adéla Berková. Jak vzrostl zájem o topení: Olejové radiátory +761,66 % Vařiče +616,69 % Topidla +275,77 % Teplovzdušné ventilátory +227,32 % Tuhá paliva +197,21 % Sporáky na tuhá paliva +137,85 % Krbové vložky +111,16 % Zdroj: Heureka Mall.cz v poslední době více utržil i na různých druzích elektrických přímotopů. Totožný trend u českých zákazníků vidí i e-shop Alza.cz. Kvůli strachu ze zdražování pohonných hmot a plynu hlásí výrazný zájem právě o kanystry a elektrické vařiče. "Dále se více prodávají výrobky zajišťující teplo a vytápění - teplovzdušné ventilátory, infrazářiče a teplomety," uzavírá tisková mluvčí Daniela Chovancová.