Ruská ekonomika měsíc od invaze: Čeho si už teď může všimnout každý běžný Rus

Od ruské invaze na Ukrajinu uplynul měsíc. Život se od té doby postupně mění zejména ruské střední třídě - ta už rozdíly pociťuje během nákupů i jejich placení. Sankce uvalené Západem a stažení desítek globálních značek z trhu u Rusů budí obavu z návratu izolace z dob Sovětského svazu. I když úřady ujišťují, že všeho je dost, lidé pokračují ve vykupování regálů a snaží se předzásobit.

Jídlo? Nic, o co bychom se měli bát, ujistil podle agentury Bloomberg občany ruský ministr zemědělství Dimitrij Patrušev. Na trhu je spousta plen i hygienických vložek, doplnilo tamní ministerstvo průmyslu a obchodu. Není ani nedostatek léků na snížení horečky. A pokud jde o mouku, i té má podle úřadů například Petrohrad dost.

Běžní Rusové ale podle všeho úřadům příliš nevěří. V tamních obchodech se zdražovalo ještě předtím, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu. A podle analytiků růst cen zdaleka nekončí - dle odhadů se může inflace v zemi vyšplhat až na 25 procent. Že se cenovky v obchodech neustále přepisují směrem nahoru a západního zboží začíná být nedostatek, vnímají také zákazníci. A nakupují proto ve velkém.

Konkrétně ceny cukru byly meziročně o 20 procent vyšší už v únoru. Někteří prodejci podle agentury Tass souhlasili u vybraných položek se zastropováním nárůstu cen na pět procent, další také omezili u cukru, mouky nebo oleje množství, které si lidé mohou nakoupit. Balení cukru od velkých koncernů jsou teď přesto z většiny vyprodaná, na pultech je nahradil neznačkový cukr za trojnásobnou cenu.

Výrobky ze Západu z ruských prodejen dál mizí, a to i když některé společnosti jako Nestlé, Unilever či Procter & Gamble avizovaly, že své ruské zákazníky jen tak neopustí a na trh budou dodávat alespoň základní zboží. Na druhou stranu, list Wall Street Journal upozornil, že tyto společnosti mezi "základní" zboží zatím řadí třeba i dámskou kosmetiku jako lesk na rty, brambůrky, osvěžovače vzduchu, žiletky nebo zmrzlinu.

Poptávka Rusů po západním zboží je ovšem vysoká. Skupují zmíněné vložky, dětské pleny, krmivo pro domácí mazlíčky a kávové kapsle - konkrétně třeba jejich dovoz do Ruska koncern Nestlé pod svou značkou Nespresso skutečně stopnul.

"Regály v obchodech jsou teď plné vložek od značek, které neznám, s čínskými znaky. A někdy za dvojnásobnou cenu, než za kterou byly vložky Always nebo Libresse ještě před týdnem," popisuje pro agenturu Bloomberg šestačtyřicetiletá Moskvanka Larisa.

Přestože ruské úřady na západní sankce i odchod zahraničních značek reagovaly poměrně rychle a prudké zdražování se pokusily přibrzdit mimo jiné výrazným navýšením úrokových sazeb až na 20 procent, nákupní paniku se jim příliš zkrotit nepodařilo. Jak ukazují čísla ruské Sberbank, výdaje zákazníků už na začátku března meziročně vzrostly o čtvrtinu, zatímco před invazí byl tento růst jednociferný. Teď na konci měsíce jsou pak proti loňsku vyšší dokonce o pětinu.

Podle jiného průzkumu z poloviny března se s očekáváním horších časů předzásobila až čtvrtina Rusů. Zájem byl především o trvanlivé potraviny, těstoviny, drogerii a léky - zejména antidepresiva, antikoncepci, léky na spaní nebo inzulin.

"Koupili jsme čtyři kila kávy, čtyři litry slunečnicového oleje, čtyři litry olivového oleje a čtyři lahve whisky," popsala pro server BBC ruská zákaznice Darja z Moskvy. Objednala si také zásobu léků na vysoký krevní tlak na tři měsíce dopředu. Sama se nebojí, že by jídlo z pultů ruských obchodů zmizelo, bude však podle ní výrazně dražší.

Pokud jde o samotný nárůst cen, ten zatím podle pozorovatelů není tak prudký. Jiří Just, novinář žijící v Moskvě, pro online deník Aktuálně.cz minulý týden odhadl, že potraviny zdražily přibližně o 15 procent. "Nejvíc jsem to například zaznamenal při nákupu kuřete, jehož cena vzrostla dvojnásobně," řekl publicista, který v Rusku žije už 15 let.

Zákazníci nyní podle něj v metropoli pořídí celé kuře v přepočtu přibližně za 150 korun. Před zdražováním stálo asi 70 korun. "Z českého pohledu se to může zdát jako mírné zdražení. Ale když vezmeme v potaz, že průměrný plat v Rusku je přibližně 35 až 40 tisíc rublů, čili 10 tisíc korun, tak to je opravdu solidní nárůst," vysvětlil Just.

Výraznější je ale zdražení u léků, a to až čtyřicetiprocentní. Řada farmaceutických gigantů ze Západu sice na ruském trhu rovněž zůstává, argumentuje ale tím, že chce lidem dodávat jen léky na vážné nemoci, jako je třeba cukrovka či rakovina. Nedostatkových je tak podle agentury Bloomberg v ruských lékárnách momentálně na 80 druhů léčiv, včetně třeba Nurofenu, dětského léku na bolest a horečku.

Poslední šance "zakusit Západ"

Omezení a zdražování se v Rusku týká i spotřebního zboží. Ze země se stáhly obří globální značky, jako je nábytkářská síť IKEA, technologický koncern Apple nebo sportovní obr Nike či oděvní řetězec H&M.

"Na začátku února stál 70 tisíc rublů (v přepočtu 16 tisíc korun), ale na konci měsíce už stál 100 tisíc rublů, což jsem zaplatila," popisuje dále pro BBC Darja svou zkušenost s nákupem notebooku. "Pak se ceny laptopů dostaly až na 140 tisíc, než se všechny v Moskvě vyprodaly," dodává. Například smartphony a televizory zatím zdražily v průměru o deset procent, papír do tiskáren pak až pětinásobně.

Třeba nabíječku na iPhone si Darja, na rozdíl od řady jiných Rusů, včas nekoupila. I když zpětně přiznává, že to nejspíš udělat měla. Apple totiž v Rusku zastavil veškerý přímý prodej. "Koluje tu teď vtip, že všichni tady máme poslední iPhone," dodává.

Na ruském trhu podražily také automobily a jejich příslušenství. "Do auta jsme koupili filtr a olej, kdyby byl potřeba servis," popisuje dále Darja. "Podařilo se nám je pořídit za staré ceny, dřív než se přímo před našima očima prakticky zdvojnásobily," popisuje.

Univerzitní profesor Pavel si chtěl se ženou a dvěma dětmi dovybavit moskevský byt. V den, kdy začala ruská invaze na Ukrajině, podle něj vzrostly některé ceny o 30 procent. Koupil si ledničku, vařič, myčku a varnou konvici. Z IKEA si pak doobjednal postel a skříň jen pouhý den předtím, než obchodní domy řetězce v Rusku zavřely. Navýšit ceny podle něj IKEA ani nestačila.

Médii proběhly rovněž zprávy o uzavření fastfoodu McDonald's, který se u Rusů těší velké oblibě. "Nugety a taštičky zakoupené těsně před tím, než se řetězec uzavře. Vaše poslední šance zakusit chuť Západu," avizovali jen pár hodin po oznámení McDonald's o stažení z trhu někteří Rusové, kteří jeho jídlo následně draze přeprodávali.

Bez Netflixu i dovolené v Evropě

Západní sankce běžným Rusům zkomplikovaly i přístup k úsporám a některým službám. Vybrané ruské banky byly v rámci sankcí vyřazeny z mezinárodního bankovního systému Swift. Své služby přestaly v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v zemi poskytovat rovněž platební společnosti American Express, Visa a Mastercard, prozatím v zemi skončily i platební systémy Apple Pay a Google Pay.

Rusové následně ve velkým městech obsadili bankomaty, aby si - i v obavě ze znehodnocení rublu - vybrali alespoň část svých úspor v hotovosti, nejlépe v zahraniční měně.

Začalo se sice mluvit o tom, že Rusko má v záloze alternativní platební systém, ten je ovšem podle analytiků pro běžné Rusy nepoužitelný. "Alternativní ruský systém MIR, budovaný právě od invaze na Krym, ještě není ani zdaleka dostatečně rozšířen a není schopen takto rychle znásobit prostupnost. Čínský systém může pomoci řešit velké mezinárodní platby, ale běžné nákupy po celém Rusku nevyřeší ani zdaleka," připomněl začátkem března pro online deník Aktuálně.cz analytik společnost Natland Petr Bartoň.

Odchod platebních gigantů tak běžným obyvatelům zkomplikoval nejen platby na domácí půdě, ale také rovnou znemožnil ty zahraniční. V cizině si tak nyní nemohou zakoupit aplikace, hry, předplatné nebo platit za zboží v mezinárodních e-shopech.

Z Ruska se stáhla mimo jiné streamovací služba Netflix, úřady zároveň zablokovaly některá média a sociální sítě jako Facebook a Instagram, omezily rovněž přístup na Twitter. Společnost Meta Rusko označilo za extrémistickou organizaci.

Zákaz letů ruských aerolinek do Evropy a zabavování pronajatých ruských letadel ve světě pak omezily ruské střední třídě i cestování. Teď na sociálních sítích kolují vtipy o dovolené ve střední Asii nebo rovnou doma. Dovolenkové destinace jsou tak nyní nejen výrazně omezené, ale i dražší. Například průměrná dovolená v Turecku podle serveru BBC podražila o 29 procent.

Kavárny jsou plné, zácpy nikam nezmizely

Co se bude dít dál, běžní Rusové netuší. Počítají ale, že dopad na Rusko bude ještě výraznější a potrvá dlouho. Obávají se například, že kvůli chudobě a ztrátě zaměstnání přibude krádeží.

Že se ale něco děje, není v Moskvě na první pohled poznat, dodává pro BBC obyvatelka metropole Darja. Kavárny i restaurace jsou podle ní plné, hromadná doprava normálně funguje, dopravní zácpy v centru nikam nezmizely. Za oponou běžného fungování však nejsou vidět protesty a odliv mozků ze země, dodává Darja. "Hodně lidí nejspíš odjíždí v tichosti. To ve mně vzbuzuje pocit, že se tady začínáme dusit," popisuje Ruska.

Většina Rusů ale emigraci neřeší. "Je tu moje rodina a práce. Je velmi obtížné začít život úplně znovu na novém místě," uzavírá pro BBC Jan, který je sice občanem Evropské unie, ale v Moskvě si už zařídil život.