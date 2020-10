Odložené platby dobývají e-shopy. Zesílí pokušení koupit, na co nemám, varují experti

Doposud uměl systém Mall Pay nabídnout odklad platby až o pět tisíc korun na dobu 14 dnů, nově získal povolení a dohled od České národní banky a limit se tak mohl navýšit.

"Kdo kupuje on-line například oblečení, ví, jak složité je trefit třeba správnou velikost nebo odhadnout, jestli se nám zboží bude líbit ve skutečnosti tak jako na monitoru. A vracení a peněz ze strany e-shopů se leckdy může protáhnout, u některých čekáte i víc než týden," říká ředitel platební služby Mall Pay Adam Kolesa.

Mall Pay láká klienty na celkem čtyři "skipovací" účty, které umožní platbu odložit. Základní účet "Na zkoušku" je zdarma, limity i splatnost v tomto případě zůstávají stejné jako v minulosti. Druhý účet "Start" je také zdarma, vyžaduje ale již základní ověření žadatele a limit je v tomto případě až 50 000 Kč se splatností do 20. dne následujícího měsíce a s možností odložení části vyúčtování o další měsíc. Za další programy si zákazník opět připlatí a na oplátku nabízí třeba vyšší limity či dopravu zdarma.

Podle společnosti služba není úročený spotřebitelský úvěr a náklady za odložení platby obvykle platí obchodník. Do 50 dnů je tedy odložení platby bezúročné, po tomto termínu lze část dlužné částky odložit o měsíc znovu - ovšem již s poplatkem tři koruny za každých 100 Kč.

"Chceme usnadnit nakupování, ne umožnit nakupovat na dluh," říká Kolesa. S tím podle něj souvisí i "oskórování", tedy prověření klientů, a to na základě dat z ČSOB. Kolesa přitom předpokládá, že asi třetina lidí na odloženou platbu s vysokými limity nedosáhne.

Společnost začne klienta standardně kontaktovat ve chvíli, kdy se blíží datum splatnosti odložené platby. "Je v podstatě nemožné, aby na splátku zapomněl. Pokud by se přece jen opozdil, po několika dnech mu postupně zasíláme sérii symbolicky zpoplatněných upomínek a zároveň se ho stále snažíme zkontaktovat," popisuje dále systém Kolesa.

Za takovou sérii upomínek - zpravidla tedy vždy po pěti dnech upomínání - tedy klient zaplatí "symbolický" poplatek ve výši 100 korun u účtu "Na zkoušku" a 200 korun u účtů s prověřením. Jinými slovy, nebude-li reagovat 15 dní, bude ho to stát 300, respektive 600 korun navíc.

Každý případný dlužník se pak podle společnosti řeší individuálně - pokud klient komunikuje, hledá se vhodné řešení pro obě strany. "Pokud nikoli, postupuje se standardně, jako by nezaplatil třeba za telefon nebo odběr elektřiny," doplňuje František Brož z komunikace Mall Pay. Případný spor s dlužníkem se pak řeší občansko-právní cestou.

Odloženou platbu již umožňuje na českém trhu například internetový supermarket Rohlík.cz prostřednictvím firmy Twisto. Nabízí jí také konkurenční Alza.cz a od letošního roku také například Equa Bank. Službu se chystají nabízet i další banky.

Nákupy "na dluh" běžně umožňují kreditní karty, které vydávají nejčastěji banky a ze kterých může klient do určitého limitu čerpat peníze a následně je pak do určité doby bezúročně splatit. Na kreditní kartu bývají navázány poplatky za její vedení a po bezúročném období i klasické úročení.

Například ze zářijového průzkumu agentury Ipsos pro Air Bank vyplynulo, že kreditní karta je v peněženkách necelé třetiny lidí. Každý pátý ji má pouze jako rezervu pro nenadálé výdaje. Kreditní karta se ale může lehce zaměnit za kartu debetní, což už se stalo každému desátému majiteli kreditní karty.

Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal připomíná, že podle dat z evidence exekucí, dluhových registrů i nezávislých poraden se koronavirus projevil zvýšeným vnímáním rizika ze strany zákazníků.

"V tomto směru jsem spíše optimista a věřím, že tento splátkový systém bude spotřebitelům k užitku jednoduše tím, že ušetří. Pokud totiž zaplatí ve lhůtě včas, jedná se o platbu bez navýšení. To je pro domácí rozpočet velmi podstatné," domnívá se Šmejkal s tím, že pro klienty Mall Pay je naopak důležité nebýt optimistou a řádně si zvážit, jestli na splacení celé částky za měsíc budou mít a případně kolik je bude stát další měsíční odklad.

"Jsou situace, kdy i chudý člověk si potřebuje půjčit, například na opravu či koupi pračky apod. Ale jednoduchost získání odložené platby posiluje pocit nutnosti koupit si, na co nemám," připomíná pro on-line deník Aktuálně.cz vedoucí dluhového poradenství neziskové organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

"Každý to známe, když už nakupujeme - snadno podlehneme podbízivým nabídkám. Proto jednoduchost je zde hlavním rizikem a často se lidé zadluží pro koupi něčeho, o čem ještě před chvíli nevěděli, že potřebují. Například Mall Pay chce takto nabízet až 50 tisíc s odkladem na 50 dní, což může přivést mnoho nerozumných lidí do neštěstí. Snad při takto vysokém úvěru bude společnost postupovat podobně obezřetně, jako se chovají při nabízení úvěrů banky," dodává Hůle.

Podle Šmejkala se u těchto služeb vždy najdou lidé, kteří se zadlužují neuváženě. "Vždy takoví jsou, ale podle mě nelze službu, která může řadě klientů pomoci, snižovat jen proto, že jsou někteří jiní klienti nerozvážní," domnívá se Šmejkal.

Daniel Hůle, vedoucího dluhového poradenství Člověk v tísni

"Odložené platby - termín, který slýcháme v poslední době čím dál častěji. Nezní to nepřátelsky, naopak spíše vstřícně, jakoby obchodník chtěl vyjít svým klientům vstříc. Co to ale konkrétně znamená, jaká jsou s tím spojená rizika, jsou-li nějaká a proč tuto službu obchodníci vlastně nabízejí?

Odložené platby mají různé podoby a můžeme se s nimi setkat v těch nejrenomovanějších obchodech jako je Alza.cz, Mall.cz apod. V prvním případě zaplatíte familiárně řečeno třetinku, ve druhém vám počkají s celou platbou. Standardem je, že tyto platby nejsou poskytovány za úplatu, tedy úrok a

proto se na ně vztahuje výjimka ze zákona o spotřebitelském úvěru, takže při poskytování služby nemusí obchodník například nijak prověřovat úvěryschopnost klienta.

Naštěstí se na ně ale vztahují omezení ohledně sankcí, takže ani v případě prodlení by nemělo hrozit nikterak významné riziko, pokud… Pokud společnost k vymáhání zvolí standardní cestu formou mimosoudního inkasa a v případě neúspěchu podá žalobu k soudu.

V případě spotřebitelského úvěru u banky nebo férové nebankovní společnosti, když se dostane klient do prodlení a přestane úvěr splácet, nastupují standardní mechanismy jako upomínky, následně platební rozkaz vydaný soudem a v posledním stádiu exekuce. To vše je nepříjemné a můžeme se setkat s různými excesy, ale dnes jde již o standardizovaný proces, který nezpůsobuje mnoho negativních vedlejších efektů.

Když nedávno naše klientka nezaplatila za objednaný Sunar, obrátila se společnost na policii. Údajně proto, že neměli potřebné osobní údaje k podání žaloby. Vzhledem k výši dluhu policie klasifikovala tento čin jako přestupek a předala to k dořešení obci. Pokud by byl ale úvěr vyšší snadno by to policie mohla začít šetřit jako trestný čin.

A právě tato trestně právní rovina má několik negativních aspektů. Pokuta může mnohonásobně převýšit dlužnou částku, dluh je třeba v oddlužení splatit celý, stigmatizuje to pachatele a náklady na stíhání zaplatíme všichni. Přitom jde o klasické obchodní riziko, v tomto případě outsourcované na daňové poplatníky.

Jsou tedy odložené platby dobrou službou? Motivace obchodníků je jednoduchá - prodat co nejvíce zboží a v rámci konkurence jsou ochotni vstupovat i do jistého rizika spojeného s nedoplacením zboží.

Jsou situace, kdy i chudý člověk si potřebuje půjčit, např. na opravu či koupi pračky, apod. Ale jednoduchost získání odložené platby posiluje pocit nutnosti koupit si, na co nemám. Každý to známe, když už nakupujeme - snadno podlehneme podbízivím nabídkám. Proto jednoduchost je zde hlavním rizikem a často se lidé zadluží pro koupi něčeho, o čem ještě před chvíli nevěděli, že

potřebují. Například Mall Pay chce takto nabízet až 50 tisíc s odkladem na 50 dní, což může přivést mnoho nerozumných lidí do neštěstí. Snad při takto vysokém úvěru bude společnost postupovat podobně obezřetně, jako se chovají při nabízení úvěrů banky."