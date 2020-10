Slevy válcují strach o zdraví: Aplikace Lidl Plus v počtu uživatelů trumfuje eRoušku

Do Česka dorazila elektronická věrnostní karta řetězce Lidl teprve před pár dny, už teď ale aplikace vévodí žebříčkům oblíbenosti v Google Play i App Storu. Za sebou přitom nechává i eRoušku, která má pomoci při sledování kontaktů s osobami nakaženými covidem-19. Podle expertů jde o paradox, kdy se lidé obávají, že jim eRouška "ukradne" osobní údaje, a sami je přitom odevzdají obchodnímu řetězci.

"Zájem o aplikaci předčil naše očekávání a zákazníci ji velmi vřele přijali. Aktuálně se Lidl Plus nachází na 1. místě v žebříčku bezplatných aplikací v App Storu i Google Play. V programu je registrováno více než 17 milionů uživatelů ze 17 zemí, ve kterých je aplikace momentálně dostupná," uvádí pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.

Kolik uživatelů si aplikaci Lidl Plus v Česku stáhlo, ovšem odmítá řetězec upřesnit. "Společnost Lidl považuje data o stažení za interní informaci a i vzhledem ke konkurenci přesné počty stažení nesděluje," vysvětluje Barabášová.

Ministerstvo zdravotnictví je v tomto údaji sdílnější - aplikaci eRouška si podle něj k 1. říjnu stáhlo celkem 563 tisíc uživatelů.

"Obě aplikace jsou na tom co do počtu uživatelů nyní podobně. Důvodů zde bude hned několik," vysvětluje šéfredaktor technologického magazínu InSmart.cz Lukáš Voříšek. "Podle internetových diskusí se řada potenciálních uživatelů odmítá 'nechat sledovat' eRouškou. To je paradox, protože stejní uživatelé využívají řadu aplikací, jako je Facebook či právě Lidl Plus, které toho o nich často vědí až příliš. eRouška paradoxně netuší o uživateli vůbec nic, není nutná registrace a data sbírá anonymně," vysvětluje.

Ministerstvo zdravotnictví v polovině září představilo novou verzi eRoušky. Na rozdíl od té první už nepomáhá s trasováním kontaktů, ale slouží k anonymnímu varování uživatele, že se mohl setkat s nakaženým člověkem. Jak eRouška, tak Lidl Plus jsou k dispozici pro uživatele chytrých telefonů s operačními systémy Android a iOS.

Nová aplikace věrnostní karty přitom podle uživatelů zatím ještě vychytává mouchy. Mnozí z nich si například v hodnocení na Google Play stěžují na komplikace se spouštěním aplikace a častou nutnost její aktualizace. "Je možné, že to bude chvíli trvat. Naše aplikace je v současnosti stále ve fázi vývoje," přiznávají pod stížnostmi zástupci Lidlu.

Malá propagace a "nic navíc"

Lidl Plus se nicméně těší dobrému hodnocení od uživatelů a rychlý počet nárůstu uživatelů by mu mohla eRouška podle Voříška závidět. Důvodem přitom může být i její nedostatečná propagace. "Kdyby byla eRouška více propagovaná v televizi či u pokladny v Lidlu - což je nereálné, počet uživatelů by byl úplně někde jinde," domnívá se Voříšek.

"Lidé bohužel často věří hoaxům, a jelikož eRouška nenabízí 'nic víc' než informaci o kontaktu s nakaženým, mnoho uživatelů ji nepoužívá a nevidí v tom smysl. Kdyby aplikace nabídla slevu na oblíbené produkty uživatele, určitě bychom ji viděli na vyšším počtu zařízení," podotýká Voříšek.

S tím souhlasí i ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Peníze jsou vždy až na prvním místě. Proto se nemůžeme divit, že aplikace, které lidem mohou ušetřit nějakou tu korunu v peněžence, patří mezi nejoblíbenější. Navíc když aplikaci vyvine známá společnost, která ji může šířit mezi své zákazníky, je úspěch téměř nevyhnutelný," připomíná Křeček.

Letáky řetězců vhazované do schránek mají podle něj v Česku stále velký úspěch. "Mobilní aplikace jsou vlastně novou verzí letáků. Ta může být populárnější u mladších generací, které postupně přecházejí z reálného do virtuálního světa," doplňuje ekonom.

Zařazení ke konkurenci

Lidl přitom s uvedením vlastního věrnostního programu dlouhou dobu vyčkával, v Česku byl jedním z posledních.

Například na Slovensku Lidl Plus funguje už od počátku letošního roku. V současné době je aplikace aktivní i v dalších evropských státech - kromě Slovenska jde o Rakousko, Španělsko, Dánsko, Polsko, Německo, Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Finsko a Velkou Británii s Irskem.

Věrnostní karta Lidlu láká zákazníky hlavně na exkluzivní slevové kupony. Dále obsahuje například elektronické opisy papírových účtenek, které zůstanou trvale uložené v historii nákupů. V aplikaci mají postupem času přibývat další funkcionality.

Elektronické věrnostní programy už delší dobu hojně využívají i konkurenční řetězce. Například Kaufland v únoru zavedl věrnostní kartu, kterou si podle prodejce za zhruba dva týdny registrovalo 760 000 lidí a nyní ji má na 1,3 milionu lidí. Řetězec Globus provozuje mobilní aplikaci Můj Globus a své aplikace má také Makro, Penny Market, Tesco nebo Coop.