Řetězec Coop chce zákazníky udržet na vesnici. Spustil e-shop a chystá výdejní boxy

Maloobchodní síť COOP spustila internetový prodej potravin a dalšího zboží. Objednávku si budou lidé moci vyzvednout zatím ve vybraných prodejnách. Do konce měsíce by měl být e-shop propojen s 500 obchody. Celá síť čítá 2500 prodejen. K některým obchodům nechá COOP nainstalovat i výdejní boxy s nepřetržitým provozem.

Výdejní boxy budou rovněž vybaveny platebními terminály. Ve vybraných lokalitách je v plánu také rozvoz nákupů. Uvedl to mluvčí skupiny Coop Lukáš Němčík.

Internetový prodej má usnadnit nákupy především lidem z menších měst a vesnic. Nová služba tak začne nejprve fungovat především na jižní a východní Moravě, Vysočině, ve středních, jižních a západních Čechách.

"Lidem z menších míst jsme chtěli nabídnout plnohodnotný a bezpečný způsob nakupování, který dosud v regionech chyběl. V době s covidem jim odpadne zdlouhavé a nekomfortní dojíždění pro velké nákupy do větších míst," uvedl předseda představenstva skupiny Coop Pavel Březina.

Kromě potravin si lidé v e-shopu mohou vybrat drogistické zboží, potřeby pro domácnost nebo krmivo pro zvířata. Stávající nabídku několika desítek tisíc položek chce COOP postupně rozšiřovat. Objednávka uskutečněná do 12:00 bude v prodejně připravena ještě v ten den, na následující den ji lze odeslat kdykoliv přes den. Informaci, že je nákup připraven k vyzvednutí, dostanou zákazníci prostřednictvím e-mailu. Služba je zdarma, platba za nákup je možná kartou on-line, nebo v prodejně.

"Tedy je to vlastně to stejné, co fungovalo už před desítkami let - když moje babička šla do práce, dala do prodejny lísteček s nákupem a ten si pak po konci pracovní doby připravený vyzvedla. Právě tento prodej, akorát s využitím moderních technologií, by měl pomoci malým prodejnám v budoucnu přežít," řekl Březina v rozhovoru pro on-line deník Aktuálně.cz ke konceptu chystaného e-shopu již v dubnu.

Z kamenných řetězců on-line prodej potravin nabízí Tesco. Síť prodejen Žabka, která je součástí skupiny Tesco, v Praze ve spolupráci se společností Bolt rozváží nákupy, a to do hodiny od objednání. Prodej prostřednictvím e-shopu od června umožňuje také společnost Makro členům svého projektu maloobchodních prodejen Můj obchod. Nákup na internetu mohou vyřídit také zákazníci Globusu. Objednávku si ale musejí vyzvednout v hypermarketu v Praze na Zličíně.