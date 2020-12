Havlíček: I v případě nouzového stavu budou obchody na Štědrý den otevřené dopoledne

Pokud bude kvůli covidu-19 platit nouzový stav i o Vánocích, vláda ve svém opatření výslovně umožní prodej na Štědrý den dopoledne. Po čtvrtečním zasedání kabinetu to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR rozhodnutí vlády vítá.

Havlíček řekl, že pokud Sněmovna vyhoví žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu i po 23. prosinci, kabinet otevírací dobu na Štědrý den ve svém usnesení speciálně upraví. "Potvrzuji, že 24. prosince dopoledne bude otevřeno, bude jasné usnesení, které to bude říkat," řekl ministr průmyslu a obchodu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR rozhodnutí vlády vítá. Na verdikt čekali i dodavatelé čerstvých potravin, řekl ve čtvrtek prezident svazu Tomáš Prouza. Rozhodnutí pozitivně hodnotí také například společnost Globus. Některé řetězce však již dříve, resp. tento týden rozhodly, že nechají 24. prosince své prodejny zavřené.

"Jsem rád, že máme alespoň v týdenním předstihu jasno, nejhorší jsou rozhodnutí a změny ze dne na den. Některé obchody možná nechají zavřeno, jako to dělaly už v minulosti. Důležité ale je, že to bude svobodná volba každého a že bude dostatek možností, kde si lidé budou moci dokoupit čerstvé potraviny i na Štědrý den," uvedl Prouza.

Zavřené prodejny nechává 24. prosince například Penny Market, který už dříve oznámil, že na tom nic nebude měnit ani letos. Řetězce Kaufland a Lidl, které patří do německé maloobchodní skupiny Schwarz, uvedly tento týden, že nechají zaměstnance na Štědrý den doma.

Otevřené budou hypermarkety Globus, a to od 07:00 do 11:30. Jejich mluvčí Lutfia Volfová dnes řekla, že možnost provozu vítá, zákazníci se podle ní tak rozprostřou napříč dny. "Zákazníci jsou zvyklí u nás pořizovat své poslední nákupy od dárků až po čerstvé pečivo, ryby a maso. Jsme rádi, že o tuto možnost nepřijdou," dodala.

Otevřené by měly být také prodejny Albert, a to do 11:45. Prodejny Tesco dříve avizovaly otevírací dobu do 11:00, lidé už na Štědrý den ale nebudou moci využít on-line nákup.

Některé obchodní sítě před Vánocemi prodlužují provozní dobu a posilují obsazení pokladen, aby si mohli zákazníci pohodlně a rychle nakoupit. Na vánoční svátky 25. a 26. prosince budou obchody zavřené. V těchto dnech platí omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních.

Od pátku bude v Česku znovu platit zákaz nočního vycházení, zavřou se restaurace, hotely, vnitřní sportoviště a bazény, zatímco obchody a služby se ani ve čtvrtém stupni zavírat tentokrát nebudou. Podle dřívějších pravidel mohly zůstat ve čtvrtém stupni PES otevřené jen obchody s potravinami, drogistickým zbožím a dalším vybraným sortimentem.

Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ve čtvrtek ale upravila pravidla omezující volný pohyb, aby podle nich nebylo při nakupování povoleno jen obstarávání základního zboží.

Nové opatření ale současně zavádí omezení volného pohybu přes den, mezi výjimkami uvádí cesty nutné k obstarávání základních životních potřeb. Blatný řekl, že kabinet opatření upravil, aby umožňovalo cesty do jakýchkoliv obchodů. "Aby nikdo nemohl toto omezení vykládat dvojím způsobem. Cílem není omezit nakupování v určitých druzích obchodů," uvedl. Dál je ale podle něj žádoucí, aby lidé pobývali mimo domov co nejméně. "Ale nákupy všude jsou umožněny," doplnil.

