Je to gastrogenocida, říká šéf oceňované Koishi. Nesnesl vládní "diktaturu" a končí

Gastronomie je otloukánek, omezení vlády jsou diktatura a metodika kompenzací drsná - tak mluví do médií o druhé vlně pandemie majitel brněnské rybí restaurace Koishi Janko Martinkovič. Podnik se rozhodl po 12 letech provozu uzavřít, důvodem jsou podle něj existenční problémy spojené právě s vládními nařízení. Propustil 19 zaměstnanců a předpokládá, že ještě roky bude běhat po soudech.

"Používám pro tuhle situaci termín gastrogenocida. Naše podnikání, to není jako jít na výlet, kdy je jedno, kdo kdy přijde. Pokud otevřeme, musíme mít plán alespoň na dva týdny. Nikdo netuší, že když máme 148 dodavatelů, tak při otevření musím minimálně polovinu obvolat. A až vše zařídím, po pár dnech zase musíme zavírat ve 20:00," poznamenal pro agenturu ČTK Martinkovič v narážce na vládní opatření.

Restaurace nesměly v druhé vlně pandemie pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Od 3. prosince mohly mít otevřeno do 22:00, 7. prosince vláda rozhodla, že od 9. prosince budou muset zavírat ve 20:00. Kapacitu mohou naplnit na 50 procent. Od 18. prosince se podniky musí znovu vrátit pouze k výdejním okénkům.

Martinkovič označil ve svém prohlášení o konci podniku postupy vlády vůči restauratérům za "ponižující diktakturu". "Já to ponížení vidím v té nekoncepčnosti celé té metodiky," upřesnil majitel Koishi pro DVTV.

Například metodiku státu pro výpočet kompenzací označil za "drsnou". "Já když jsem třeba za březen žádal o tři čtvrtě milionu, tak na konci května přišlo 129 tisíc a bylo mi řečeno, že toto je ta metodika, jak se to vypočítává," popsal.

Restauratéry, kteří se v poslední době uchýlili k bojkotům vládních nařízení, Martinkovič podporuje. "Udělali v té době to nejlepší, co mohli. Já už jsem prostě dál nemohl," dodal. Řada podniků začala v poslední době protestovat, některé nechávaly demonstrativně otevřeno i po 20:00.

Lidé nebudou dřív večeřet, je to vychytralost

Už jen povinnost zavřít ve 20:00 je podle Martinkoviče likvidační, protože na večeři podle něj lidé dřív nepřijdou. "Je to vychytralost vlády, aby nemuseli říkat, že nás omezili. Musím platit odvody za 20 zaměstnanců, nájem, zálohy na energii. Není možné, aby někdo říkal: Jednou můžete otevřít, pak zase zavřít," poznamenal dále pro ČTK majitel.

Poslední kapkou podle něj bylo, když se nyní po týdnu od otevření začalo opět omezovat a uzavírat.

Rozhodnutí restauraci zavřít bylo nejtěžší. "Byl to můj životní projekt, na který jsem se 19 let chystal a 12 let provozoval. Jsem brněnský patriot a měl jsem radost, že i Brňané jsou na tenhle podnik pyšní. V gastropodniku budu podnikat v momentě, kdy tady bude normální a zdravý prostor. Do té doby je to sebevražda," reagoval na dotaz ohledně své budoucnosti.

Koishi se za léta provozu podařilo na gastronomické scéně získat dobré jméno. Restaurace se umístila například v prestižním Maurerově výběru Grand Restaurant. Ocenění získal také její interiér, který se v roce 2010 dostal podle magazínu ERA21 mezi nejlepší projekty v Česku.

Tahanice po soudech

K "normálnímu a zdravému prostoru" by podle Martinkoviče pomohla určitá míra regulace. Pro DVTV uvedl jako příklad Francii, kde je počet podniků v gastronomii v jednotlivých oblastech limitován. "Volám po trošičku lepších legislativních podmínkách," řekl v pořadu.

Podnikatel očekává ještě komplikace kvůli nezaplaceným odvodům. "V tomhle je to ta genocida. I když jsem měl zavřeno, chodily mi upomínky, co mám zaplatit, 12 let jsem vše poctivě platil a teď se budu soudit, že jsem nezaplatil nějaké faktury, i když jsem neměl z čeho, protože mě vláda zavřela," poznamenal Martinkovič.

Podle ředitele provozovatele pokladního systému Storyous Igora Třeslína už po jarním uzavření restaurací svou činnost neobnovilo kolem 10 procent gastropodniků. Mezi nimi i ty renomované jako například pražský podnik Café 21. Konec v gastru v polovině října nevyloučil ani šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, který v Praze spoluvlastní podniky jako Café Imperial, Divinis a Next Door by Imperial.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek po pondělním ohlášeních opětovného uzavření restaurací zdůraznil, že rozhodnutí přichází v době, kdy je většina podnikatelů v oblasti služeb na konci svých ekonomických možností a po opakovaném omezování jejich podnikání.

"Zároveň toto opatření přichází v době, kdy měla většina poskytovatelů stravovacích a ubytovacích služeb poslední možnost alespoň částečně sanovat škody, které v rámci omezování provozu během tohoto roku vznikaly a nadále vznikají," uvedl Stárek.

Ministr průmyslu a obchod Karel Havlíček (za ANO) v neděli prohlásil, že restaurace jsou uzavřeny takřka v celé Evropě. Připustil, že opatření nejsou spravedlivá, ale cílem vlády je ochrana proti pandemii. Nutné je podle ministra omezit mobilitu a vede se diskuze, ve kterých odvětvích.