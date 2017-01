před 4 minutami

Zboží ve slevě nakupuje přes polovina Čechů a devět lidí z deseti se nechá ovlivnit tím, co jim obchodník nabídne v prodejně, říkají průzkumy. I proto obchodníci jako "akci" označují také slevy titěrné či dokonce nulové. Zda to je záměr, nebo omyl, jde těžko rozluštit. (Pro vstup do přehledu klikněte na úvodní fotku.)

autor: Iva Špačková