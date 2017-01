Za podvod se slevami hrozí pokuta. Mluvčí ČOI vysvětluje, které případy lze trestat

před 52 minutami

Vždy záleží na tom, jak je konkrétní sleva prezentována, říká v rozhovoru mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Například e-shopy jako Alza.cz nebo Mall.cz zlevňovaly z cen, za něž zboží v předchozích týdnech neprodávaly. Mohly ale zlevňovat i z částek, za něž prodávaly před lety.

Aktuálně.cz: Jak se Česká obchodní inspekce staví k praxi některých e-shopů, které slevy odvozují z cen, za něž předtím neprodávaly? Budete takovéto prodejce pokutovat?

Jiří Fröhlich: Podle zákona o cenách musí být sleva vždy odvozena od ceny, za niž bylo zboží skutečně prodáváno. Nelze tedy vycházet z doporučených cen, které udává výrobce. Vždy ale záleží na tom, jak je konkrétní sleva prezentována.

Přípustná je praxe, kdy obchod uvede doporučenou cenu výrobce, kterou přeškrtne, a vedle uvede třeba formulaci "naše cena". Nebo napíše, že zboží stojí třeba místo doporučených 100 korun jen 50 korun. Nikdy ale v takovém případě nesmí uvádět, že se jedná o slevu z ceny, za niž dříve vůbec neprodával.

Čili pokuty udělujeme v případech, kdy se prokáže, že byla sleva například neexistující. Prodejna Tesco v Plzni třeba loni u jednoho z prodávaných výrobků uvedla, že ho zlevňuje o 50 procent. Naši inspektoři přitom zjistili, že Tesco v minulosti toto zboží vůbec neprodávalo. Slevu tedy nemohl prodejce odvodit z žádné předešlé ceny, a proto také dostal pokutu.

Jak je tomu konkrétně u e-shopů, které nejspíš za předslevové ceny, které při svých akcích udávají, skutečně neprodávaly?

Spousta internetových prodejců mění své ceny i několikrát za den. My přitom sbíráme pouze střípky dokládající, že byl spotřebitel poškozen třeba tím, že prodejce při výpočtu slevy vyšel z ceny, za niž v minulosti skutečně neprodával. Dokazovat takovouto věc je ale poměrně složité.

Nestačilo by, kdybyste si od e-shopu vyžádali přehled cen, za něž konkrétní zboží v delším čase prodával?

To děláme. Otázka je, nakolik jsou takové informace relevantní. Nemůžeme ale sledovat ceny všech výrobků na trhu. E-shopy navíc většinou dokážou doložit, že opravdu v minulosti za doporučenou maloobchodní cenu zboží prodávaly.

V případě dámského parfému prodávaného v Alze ale e-shop toto zboží za doporučenou cenu nejspíš prodával naposledy před deseti lety…

Pokud ale obchod tento parfém skutečně za doporučenou cenu před deseti lety prodával, pak tím zákon nijak neporušuje. Zákon uvádí, že sleva má být odvozena z dřívější prodejní ceny, nespecifikuje ovšem, zda bylo zboží za takovouto cenu prodáváno před rokem, nebo třeba před deseti lety. Kupříkladu prodejci elektroniky tak typicky vycházejí z ceny při uvedení výrobku na trh a mohou pak prakticky prodávat ve slevě prakticky permanentně.

Řešením by nejspíš bylo, kdyby zákon uváděl, že musí být sleva odvozena z poslední ceny, po níž došlo ke zlevnění. To ale současný zákon o cenách nezmiňuje a my se zkrátka musíme řídit platnou legislativou.

Co když prodejce skokově zdraží třeba přes noc a pak razantně zlevní, aby jeho sleva vypadala lákavěji?

Když to přeženu, obchod může třeba jeden den odpoledne zdražit chleba na stokorunu a druhý den na něj dát 80procentní slevu. Může pak tvrdit, že sleva vychází z ceny, za niž dříve prodával. Nesprávnost podobných praktik se ale prodejcům těžko dokazuje. My zkrátka nemůžeme sledovat vývoj všech cen na trhu, a dopátrat se tak možných přestupků při výpočtech slev. Z velké míry tak naše práce závisí na podnětech od samotných spotřebitelů.

Jaké nové podněty v poslední době sbíráte? Hlásí spotřebitelé nějaké speciální prohřešky, s nimiž se ČOI dosud nesetkala?

Aktuálně nás několik spotřebitelů oslovilo s tím, že jeden e-shop deklaruje slevy až ve výši 200 procent.

To je případ soutěže pořádané Alzou, v níž vybraní výherci, kteří v e-shopu nakoupí za určenou částku, mohou vyhrát poukázku na zboží v dvojnásobné hodnotě předchozího nákupu.

Ano, v této věci nám dalo podnět asi deset spotřebitelů a očekáváme, že se přihlásí další. Musím ale říci, že zde se jedná o podezření z klamavé reklamy, což je věc, kterou nešetří Česká obchodní inspekce, ale živnostenské úřady. Vyzývám tedy všechny spotřebitele, aby se v této věci obracely na ně.

V jaké fázi je správní řízení s Alzou, jenž podle inspekce už dvakrát porušila zákon o prodejní době a nechala otevřené obchody i během svátků?

Ať už se jedná o správní řízení kvůli porušení zákona z 28. října, nebo řízení na základě naší kontroly z 26. prosince, obě jsou stále v běhu. Očekáváme, že pravomocná pokuta nabude právní moci zhruba za půl roku nebo za rok. Záleží ale na tom, zda se bude prodejce proti našemu rozhodnutí odvolávat, což může délku řízení dále ovlivnit. Za opakované porušení zákona hrozí zmiňovanému prodejci pokuta až ve výši pět milionů korun.

E-shop argumentuje třeba tím, že u něj o svátcích nákup neprobíhá, protože lidé zboží zaplatí vzdáleně na internetu a pak si ho jen vyzvedávají.

Tento prodejce novinářům říká, že o vybraných svátcích nemá otevřené prodejny, ale pouze výdejny. Když se ale podíváte na jeho stránky nebo navštívíte provozovnu v pražských Holešovicích, je nad vstupem napsáno, že jde o prodejnu.

Zákazník do ní může přijít, zboží si vybrat, prohlédnout a na místě ho zaplatit a vyzvednout. Dochází tedy k prodeji, což zákon ve vybraných dnech v případě větších prodejen zakazuje. Platí to přitom i pro objednávky z internetu. Prodej je totiž dokončen až ve chvíli, kdy si zákazník zboží fyzicky vyzvedne.

Dá se čekat, že se Alza proti vašemu rozhodnutí nakonec obrátí na soud. E-shop upozorňuje na to, že je zákon o zákazu svátečních prodejů nejasný. Nebojíte se, že kvůli tomu firma nakonec případný soud proti vám vyhraje?

Přiznám se, že až v okamžiku, kdy byl zákon schválen, jsme se dozvěděli, že budeme hlídat jeho dodržování. Nebyli jsme ani součástí připomínkového řízení. Rozhodně by nám přitom pomohlo, kdyby zákonodárci například v budoucnu upřesnili termín prodejní plochy, který není v českém právu blíže vymezen a na němž je přitom dodržování tohoto zákona do značné míry postaveno.

Nemáme ale problém s tím pracovat na základě nyní platné normy. Zmiňovaný pojem prodejní plochy jsme vyložili na základě nařízení Evropské komise z roku 2009. S naším výkladem se mohli všichni prodejci seznámit na našich internetových stránkách. Opakovaně jsme o něm navíc informovali různá média, která této věci věnovala velký prostor.

Naprostá většina prodejců naši interpretaci pochopila a zachovala se v souladu se zákonem. Platí ale, že pokud některé obchody zákon porušily, tak s nimi vedeme správní řízení. Alza má možnost uvést veškeré argumenty na svoji obranu právě v tomto řízení.

autor: Jan Úšela