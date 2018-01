Loni bylo vyhlášeno nejméně osobních bankrotů za posledních pět let

před 6 hodinami

Počet osobních bankrotů se meziročně snížil o 16 procent. Klesajícímu trendu pomohla i novela zákona.

Praha - Loni bylo vyhlášeno 13 579 osobních bankrotů, což bylo o 16 procent meziročně méně. Zároveň je to nejnižší počet za posledních pět let. Vyplývá to ze studie CRIF - Czech Credit Bureau.

Loni bylo podáno 14 639 návrhů na osobní bankrot, tedy o 22 procent méně než o rok dříve. Jejich počet je nejnižší za posledních šest let.

"Do počtu osobních bankrotů výrazně promluvila novela insolvenčního zákona, po jejíž účinnosti došlo na tři měsíce k výraznému propadu podávaných návrhů na bankrot, což se následně promítlo také do počtu vyhlašovaných bankrotů. Dlouhodobě klesající trend je však nezpochybnitelný," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V samotném prosinci bylo vyhlášeno 882 osobních bankrotů, o 136 méně než v listopadu. Jde o druhý nejnižší počet v roce 2017 a zároveň druhý nejnižší počet za šest let. Zároveň bylo podáno 1048 návrhů na osobní bankrot, což je o 105 méně než o měsíc dříve.