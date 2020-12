Zadlužte se raději teď, bude hůř, našeptávají banky. Hypotéky jsou extrémně levné

Už je téměř jisté, že hypoteční trh letos překoná rekord. Stačí málo a v objemu poskytnutých úvěrů trhne zatím metu z roku 2016, kdy si lidé půjčili na bydlení 225,8 miliardy korun. Zájem o hypotéky zvyšují i nízké úrokové sazby, které klesají i pod dvě procenta. Bankéři a makléři doporučují využít levných hypoték teď, než se sazby vydají nahoru a než se opět zpřísní podmínky kvůli koronaviru.

Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesla v listopadu již osmý měsíc v řadě, a to na 1,98 procenta. Dostala se tak pod hranici dvou procent, kam se naposledy podívala v březnu 2017. Počet poskytnutých hypoték oproti říjnu vzrostl o 523 na 9323.

"Spanilá hypoteční jízda navzdory koronavirové krizi pokračuje. S objemem poskytnutých hypoték ve výši téměř 27 miliard korun je listopad jedním z nejúspěšnějších měsíců vůbec," reaguje na čísla Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Podle něj se stále rostoucí ceny nemovitostí na českém trhu promítají i do navyšující se průměrné výše hypotéky, která už dosahuje 2 887 178 korun.

Česká národní banka ponechala na listopadovém zasedání úrokové sazby beze změny a nezměnila ani omezení týkající se hypotečních úvěrů, ve stejné výši zůstala i sazba proticyklické kapitálové rezervy.

"Banky přesto již nezlevňují takovým tempem jako v minulých měsících. Důvodem je především cena, za kterou si banky opatřují peníze na další půjčování na mezibankovním trhu. A právě cena peněz začala během listopadu rychle růst. To ale ještě nemusí znamenat, že hypotéky začnou ihned zdražovat. Konkurence na hypotečním trhu je totiž velmi silná a nejistota spojená s koronavirovou krizí stále trvá. Hypoteční sazby by se tak v nejbližší době mohly spíše stabilizovat na současné úrovni," míní Jiří Sýkora.

Lukáš Kovanda, ekonom Trinity Bank, je skeptičtější a je přesvědčen, že právě kvůli dražším bankovním zdrojům doba koronavirového zlevňování hypoték končí. "Je pravděpodobné, že hypotéky v Česku už příliš zlevňovat nebudou a že v první půli příštího roku začnou zase zdražovat. V průměru se jejich sazba nyní pohybuje kolem dvou procent. Nelze sázet na to, že by klesla pod svoji rekordně nízkou úroveň z roku 2016, kdy v průměru byly hypotéky k mání za méně než 1,8 procenta. Kdo tedy vyčkává s tím, že by hypotéky mohly ještě výrazněji zlevnit, nejspíše už se nedočká," říká Kovanda.

Doplňuje, že zlevňující hypotéky pohání enormní zájem o koupi nemovitosti. I kvůli dostupným hypotékám tak reality v Česku dále zdražují, meziročně až o desítky procent.

"Lidé v Česku do realit zhusta investují ještě i z jiných důvodů, než jsou levné hypotéky. Uvědomují si, že v době nízkých úrokových sazeb je výnos z nemovitostí, ročně třeba kolem čtyř nebo pěti procent, ještě lákavější alternativou. Také se obávají výraznější inflace, kterou v nadcházející době může způsobit expanzivní politika vlád i centrálních bank. Peníze uložené v nemovitostech jsou před inflací chráněny lépe než ty uložené na spořícím nebo termínovaném účtu," říká Kovanda.

A vidí ještě další zájemce. "Někteří lidé se také obávají ztráty zaměstnání v nadcházející době, případně zhoršení své finanční situace, a tedy toho, že by jim banka nemusela již hypotéky poskytnout," dodává Kovanda.

Právě na to upozorňuje také David Eim ze společnosti Gepard Finance. "Zvláště pro OSVČ může být v příštím roce důležité hledisko bonity. Koronavirová krize totiž omezila příjmy mnohých podnikatelů, což se promítne do daňového přiznání, které budou v příštím roce žadatelé bance dokládat," míní Eim.

I když ČNB v reakci na koronavirovou krizi výrazně omezila předchozí restrikce, banky udržovaly obezřetný, konzervativní přístup. Omezující parametry některé banky zachovaly, jiné je postupně uvolnily, ale prakticky všechny bez výjimky zavedly různá omezení, reagující na ekonomické dopady koronavirové epidemie.

"Namátkově jde především o omezení uznatelnosti příjmů z nejohroženějších oborů, jako je například cestovní ruch, provoz restaurací, barů, kulturní či sportovní činnosti, ale třeba i letecký, nebo dokonce automotive průmysl," vyjmenovává David Eim.

Omezení se však netýkají jen zaměstnanců, a to hlavně se smlouvou na dobu určitou, nýbrž především podnikatelů. "U příjmů z podnikání jsme se dokonce začali setkávat se zatím nevídanou přirážkou k úrokové sazbě za to, že je zdrojem příjmu podnikání," říká David Eim.

Banky se ve svém přístupu samozřejmě liší, a proto příjem z ohrožených oblastí nemusí automaticky znamenat stopku. Může ale přinést více práce s hledáním vhodného řešení a pravděpodobně také pečlivější prověřování ze strany banky.

V jisté ochlazení hypotečního trhu věří Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz. "O tom, jak citelné bude, rozhodne z velké míry vývoj situace na pracovním trhu. Pokud lidé ztrácejí jistotu svého zaměstnání, a jsou tedy v ohrožení jejich pravidelné příjmy, ochota půjčovat si na vlastní bydlení klesá. I když nezaměstnanost v Česku byla v říjnu na hodnotě pouhých 3,7 procenta, horší časy nás pravděpodobně teprve čekají. Brzy totiž skončí různé podpůrné 'covidové' vládní programy k udržení pracovních pozic ve firmách a dříve či později přijde na řadu propouštění," uvádí Veronika Hegrová.

Nepříznivý vývoj na trhu práce povede také ke zhoršení dostupnosti hypoték. Výraznější propouštění totiž bude vést banky k ještě větší obezřetnosti vůči uznatelnosti příjmů z firem, které budou snižovat stavy.

Veronika Hegrová k tomu dodává: "S rostoucí nezaměstnaností může klesat nejen zájem o úvěry na bydlení ze strany klientů, ale také ochota bank hypotéky poskytovat. Vyloučeno není ani další zpřísňování podmínek pro získání hypotéky. Mohlo by rovněž dojít k pozvolnému nárůstu úrokových sazeb, protože se banky budou více obávat vyšší míry nesplacených úvěrů, a budou si tedy vytvářet dostatečný finanční polštář na krytí nesplácených hypoték."

V listopadu se rozhodla snížit hypoteční sazby pouze Equa Bank a Moneta Money Bank. Banka Creditas zvýšila sazby kratších fixací a snížila sazby delších fixací. Mezi nejlevnější hypotéky na trhu patří k začátku prosince ta od Fio banka (úroková sazba 1,58 %), od mBank (1,64), od UniCredit Bank (1,69) a Sberbank, Equa, Moneta (1,89).