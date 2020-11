Pandemie konečně zahýbala cenami bytů, začaly zlevňovat. Jen Brno je zatím "imunní"

Dopad první vlny koronaviru se na realitním trhu promítl až teď, alespoň podle nových údajů portálu Bezrealitky.cz. Ty ukázaly, že se projevil hlavně dalším přesunem Čechů do nájmů, zdražováním v regionech, a naopak zastavením růstu cen, či dokonce mírným zlevněním pražských bytů. Podle portálu může pandemie dlouhodobě zlevnit bydlení ve velkých městech.

"První vlna přinesla návrat nájemního bydlení ve velkých městech a po dlouhé době také zastavení růstu cen pražských nemovitostí. Oproti tomu jasně ukázala, že krajská města včetně například Brna její dopad nezasáhl tolik a ceny bydlení zde i nadále rostou," popisuje šéf Bezrealitky Hendrik Meyer.

Druhá vlna podle něj bude mít ještě zásadnější dopad, tyto trendy dále prohloubí.

"Nyní si již netroufám odhadnout, kdy bude adekvátní bavit se o návratu do normálu. Zkušenosti z Česka i zahraničí však ukazují, že celá řada věcí se změní. Jeden z výrazných vedlejších efektů přesunu lidí z kanceláří do home officu by mohl mít například podobu levnějšího bydlení ve velkých městech," domnívá se Meyer.

V Praze nájem zlevňuje

Přes portál Bezrealitky se za třetí kvartál pronajalo přes 12 tisíc bytů. Je to zhruba o třetinu více než před rokem.

"Chuť - anebo nutnost - Čechů se stěhovat do nájmů tedy nepolevila ani přes letní měsíce. Průměrný nájem v Praze klesl na cenu 237 korun za metr čtvereční, což je nejméně za poslední roky. V regionech pak ceny nájemního bydlení opět rostou - například v Brně a Jihomoravském kraji jsou nyní pronájmy s cenou 231 korun za metr čtvereční naopak historicky nejdražší," popisuje firma ve své analýze.

"Nastává tak paradoxní situace - zatímco ceny v Praze se propadají nebo stagnují, v Brně naopak rostou. Ceny v Praze dlouhodobě určuje globální poptávka - turisté, manažeři nebo investoři - a ta nyní stagnuje. Oproti tomu zájem o bydlení v Brně mají především Češi a Slováci a ten neutuchá," vysvětluje Meyer.

Brno se podle něj oproti tomu stále častěji stává útočištěm i pro Čechy odcházející z Prahy kvůli drahému bydlení. "A to je trend, který bude spíše sílit," doplňuje.

Také podle jednatelky Fincentrum Reality Andrey Daňhelové je mírným zlevněním nájmů u bytů nestandardní "pandemická" situace - tedy výpadek příjmu jejich majitelů, kteří si chtějí zajistit kompenzaci. "U nájmů můžeme sledovat, obdobně jako na jaře, že se ceny pohybují lehce dolů. A to zejména v centrech velkých měst, kdy průměrnou cenu nájmu stláčí volné byty, které bývají za normálních okolností pronajímány ke krátkodobému nájmu, typicky turistům," potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz Daňhelová s tím, že to má následně dopad na ukazatele průměrné ceny nájmu.

Po takřka celém Česku je zájem především o střední a malé byty. Pronájmy velkých bytů od 3+1 výše se v Praze propadly za poslední kvartál o 72 procent, v rámci celého Česka pak o 55 procent čtvrtletně a 40 procent meziročně, ukazují data.

Trendem jsou "druhé domovy"

Díky dostupnějším nájmům podle portálu Bezrealitky obecně klesá chuť kupovat rezidenční nemovitosti - meziročně zhruba o 14 procent. Podle odhadů stojí za propadem investoři ze zahraničí a pád krátkodobých pronájmů v Praze.

Jiří Švec z Evropa realitní kanceláře nicméně vnímá situaci trochu jinak - alespoň pokud jde o lokality kousek za Prahou. "Poslední dva až tři roky sledujeme zvýšený zájem o bydlení za Prahou. Lidé poptávají jak byty v lokalitách v blízkosti Prahy, tak rodinné domy, včetně řadových. Zde pak roste zájem jak o koupi, tak o pronájem. Současná doba covidu-19 poptávku ještě akcelerovala, najít hezký dům na pronájem v dobré lokalitě je nyní stále těžší," říká Švec.

Češi však v každém případě více investují do rekreačních objektů a v posledních měsících i nově se rodícího segmentu "druhých domovů". Přes portál Bezrealitky se od jarní krize prodaly chaty a chalupy za více než miliardu korun, v případě druhých domovů se podle odhadů jedná o částku kolem 750 milionů korun.

Podle dat realitek Evropa RK a Getberg lze dům v dobré lokalitě o velikosti 4+kk nebo 5+kk pronajmout v současnosti i za 35 tisíc korun měsíčně, byt o stejné velikosti pak spíše za 25, maximálně 30 tisíc korun měsíčně.

Pražské byty lehce zlevnily

Nejsledovanější parametr - tedy cena bytů v Praze - sice podle Bezrealitky poprvé po více než dvou letech začíná klesat, ovšem jen mírně. Ceny se vrátily na konec roku 2019. Metr čtvereční pražského bytu vyjde na 92 tisíc korun.

Oproti tomu takřka ve všech ostatních krajích ceny bytů naopak rostly. Ve Středočeském o devět procent mezičtvrtletně a 16 procent meziročně na 55,8 tisíce korun za metr čtvereční.

V Jihomoravském šlo o osm procent kvartálně a 19 procent meziročně na 65 797 Kč za metr čtvereční. A například v Moravskoslezském pak kvartálně o šest procent - avšak při jednoprocentním poklesu meziročně - na 28 888 Kč za metr čtvereční.

Daňhelová z Fincentrum Reality ale snižování kupních cen pražských bytů příliš neregistruje. "Spíše stagnují, v některých případech dokonce rostou. Nejvyšší růst cen zaznamenáváme u nemovitostí 1+1 a 2+1, což jde v ruku v ruce s navyšující se poptávkou," upřesňuje.

Důvodem je podle ní fakt, že tyto bytové jednotky bývají vhodné na investici - tedy za účelem buď následného nájmu, nebo rekonstrukce a prodeje se ziskem. "Nárůst zájmu u těchto nemovitostí vidíme okolo 10 procent v porovnání s minulým rokem," doplňuje Daňhelová.