Google chce být i vaší peněženkou. V Česku spouští bezkontaktní placení mobilem

před 43 minutami

První tři české banky nabízejí placení chytrým telefonem se službou Android Pay, brzy se přidají další. Dvě ze tří největších bank ale sází na vlastní produkt.

Praha - Klienti tří tuzemských bank mohou nově platit v obchodech mobilem. Google dnes zařadil Českou republiku na seznam zemí, v nichž nabízí službu Android Pay. Zatím se na spolupráci dohodl s Moneta Money Bank, mBank a J&T Bankou, do konce roku se k nim přidá také Komerční banka.

Služba Android Pay využívá stejnou technologii jako bezkontaktní platební karty, při placení však nesděluje obchodníkům číslo uložené karty, ale pouze jednorázový bezpečnostní kód. Při placení stačí přiložit k platebnímu terminálu telefon místo platební karty. Do aplikace je možné nahrát karty všech spolupracujících bank a mezi těmi pak při jednotlivých platbách přepínat.

V případě částky převyšující 500 korun je také nutné telefon odemknout přiložením prstu ke čtečce otisků nebo zadáním PIN či nakreslením gesta podle toho, jaké bezpečnostní funkce má použitý telefon k dispozici.

K podpoře funkce Android Pay se přihlásila také Fio Banka, spuštění služby odhaduje na začátek roku 2018.

Google se ale minimálně prozatím musí obejít bez spolupráce dvou ze tří největších bankovních ústavů v České republice. ČSOB propaguje vlastní platební aplikaci ČSOB NaNákupy. Vlastní aplikaci testuje od léta také Česká spořitelna, spustit ji chce na začátku roku 2018. Na stejný čas chystá vlastní aplikaci pro placení mobilem také Air Bank.

Placení s Android Pay bude fungovat nejprve v kamenných obchodech s bezkontaktními platebními terminály, jichž je v tuzemsku většina. Za několik týdnů by pak mělo následovat také placení v některých e-shopech a aplikacích. S Android Pay si rozumí například Uber. Možnost placení přes Android Pay zvažuje například i největší e-shop v Česku Alza.cz.

Mobilem dosud v Česku platí necelých 30 tisíc klientů Komerční banky (zatím má vlastní aplikaci, kterou do konce roku vymění právě za Android Pay) a ČSOB. Rozjezd Android Pay by mohl tento počet citelně zvýšit, protože se Google může opřít o silný marketing i jednoduché používání, které jeho služba nabízí.

Android Pay je už druhý platební systém od Googlu. První pokus Google Wallet firma spustila před pěti lety a fungoval obdobně - také sázel na takzvané NFC čipy v telefonech. Po úspěchu konkurenční služby Apple Pay, která v ČR zatím dostupná není, Google svou platební metodu přepracoval a přejmenoval na Android Pay.

Největší předností služby Android Pay je bezpečnost transakcí. V průběhu platby totiž zůstávají informace o čísle použité karty mimo dosah obchodníka a nejsou uložené ani v telefonu. To je důležité s ohledem na rozsáhlé úniky dat o kartách, k nimž došlo například v obchodních sítích Target nebo The Home Depot v USA. Při ztrátě nebo krádeži telefonu lze navíc na dálku změnit přístupové heslo do mobilu nebo všechny aplikace včetně Android Pay smazat.

Android Pay funguje na telefonech a tabletech s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším. Nutné je také, aby telefon měl NFC čip. Ty jsou samozřejmostí u lépe vybavených, a tedy dražších modelů. Nejlevnější nové telefony, které požadavky splňují, stojí asi čtyři tisíce korun (v případě modelu Nokia 3).

Pro Google je Česko osmým evropským trhem, kde Android Pay zavádí. O jeho spuštění rozhodla zdejší obliba bezkontaktních karet. Google proto doufá, že Češi jako průkopníci bezkontaktního placení záhy přejdou i k platbám prostřednictvím mobilů.

Cílem firmy prý není bankám konkurovat, a proto jim Google svou technologii poskytl zdarma. "My hlavně chceme, aby lidé co nejvíce používali telefony s Androidem. Pak je také pravděpodobnější, že si pořídí i další služby od Googlu," řekl Hospodářským novinám globální šéf platebních produktů Googlu Pali Bhat.

Spolupráce s Googlem se ostatně zamlouvá i společnostem Visa a Mastercard, jejichž byznys prý nahrazení platebních karet telefony neohrožuje. "Pro nás je podstatná správa naší platební sítě, kterou využívá i Android Pay. Používání mobilů při placení tak rozvoji naší firmy naopak pomáhá," říká šéf Mastercard Lukeš, s nímž souhlasí i Marcel Gajdoš z firmy Visa.