Věrnostní karty, vstupenky či letáky si nahrajete do mobilu. S nápadem uspěli Češi i cizině

Nová platforma pro mobily umožňuje firmám skrze karty komunikovat se zákazníky nebo fanoušky, aniž by jim přidávala další plasty do peněženky.

Praha - Když si fanoušek Fotbalového klubu Teplice "odpípne" přes mobil svou vstupenku na stadionu, za okamžik se lístek promění na slevu na nákup u některého z partnerů klubu. Chvíli před zápasem mu mobil oznámí, jaká sestava se objeví na hřišti a po utkání může v anketě hlasovat o nejlepším hráči. Navíc mu klub připomene, proti komu a kdy budou fotbalisté hrát příště, nabídne plánek stadionu ke stažení nebo přímý odkaz na sociální sítě.

Komunikace sportovního týmu s fanoušky takto probíhá přes platformu Your Pass, která tvoří "karty" do mobilní peněženky také pojišťovnám, zoologickým zahradám, lékárnám, restauracím či turistickým centrům.

"Your Pass je platforma pro vytváření digitálního obsahu pro mobilní peněženky, do kterých se ukládá digitalizovaná plastová karta nebo papírová vstupenka," popisuje Jan Gregor, šéf Your Pass. Mobilní peněženky nabízejí správu věrnostních a slevových karet obchodníků jako je například Tesco, Billa či drogerie dm.

V podstatě pasivně přesouvají do on-line formy kódy karet v podobě obrázku. Ty pak zákazník načte u pokladny na skeneru, takže mu karty nezabírají místo v peněžence. Nová platforma umožňuje firmám skrze karty aktivně komunikovat se zákazníky nebo fanoušky.

"Kartu lze vzdáleně aktualizovat o nové údaje, přidávat notifikace na základě polohy zákazníka a tak dále. Digitalizovaná karta nebo vstupenka tak může plnit obdobné funkce jako aplikace," říká Gregor a upozorňuje například na možnost aktualizovat letáky nebo přeměnit použitou vstupenku na slevovou poukázku.

Your Pass zatím spolupracuje s desítkami společností v Česku. V současnosti zahajuje spolupráci i s některými velkými obchodními řetězci.

V on-line podobě nabízí i karty, kam se sbírají razítka, třeba za určité množství vypitých nápojů. Takovou kartu si mohou zřídit například obchodníci, kteří využívají pokladní systém Storyous, s nímž Your Pass spolupracuje. "Kavárny či restaurace tím mohou přilákat více zákazníků. Například za jedenáct nasbíraných digitálních razítek budou mít buď kávu zdarma, nebo něco vyhrají," popisuje Gregor.

V zahraničí má Your Pass pět desítek klientů, na cizích trzích se platformu podařilo prosadit dříve než v tuzemsku. Obchodní zastoupení má Your Pass v Německu, Rusku či USA a jedná například o Spojených Arabských Emirátech.

Na vývoji platformy pracují vývojáři a marketéři od roku 2015. "Hledali jsme nové způsoby, jak komunikovat se zákazníky v oblasti retailu. Vznikl nástroj, který svým způsobem mění zažité vzorce chování a umožňuje našim klientům zefektivnit komunikaci a služby," říká Gregor. Podle něj umožňuje Your Pass realizovat personalizovaný B2Me marketing.

V mobilních telefonech se systémem iOS se platforma ukládá do peněženky Wallet, pro systém Android Your Pass vyvíjí vlastní peněženku, která by měla být hotová na začátku příštího roku.

Podmínkou pro využití platformy je zapnutá funkce lokalizace v mobilu. Gregor ale říká, že o uživatelích nesbírají žádná data, jako telefonní čísla nebo e-mailové adresy. "Platforma nezabírá tolik datového prostoru jako aplikace, takže není problém mít v mobilní peněžence 100 karet od různých poskytovatelů služeb," doplňuje Gregor.

Platformu Your Pass tvoří česká společnost Your System, která podniká v oblasti informačních technologií od 90. let. Pracuje pro ni 250 lidí, v roce 2015 utržila 762 milionů korun.