Do mBank brzy vložíte i hotovost. Konkurenci chce dohnat desítkami vkladomatů

před 1 hodinou

Vybudování sítě vkladomatů, jejichž prostřednictvím se dá vkládat hotovost na účet, je jednou z hlavních letošních priorit mBank. V průběhu dvou let má vzniknou síť až 70 automatů. Banka letos chystá také účty v cizích měnách nebo nové mobilní bankovnictví.

Praha – Internetová mBank zavede v Česku hotovostní vklady. Banka, která na český trh vstoupila v roce 2007, zatím takovou možnost klientům neposkytovala. Vybudování sítě vkladomatů – bankomatů, jejichž prostřednictvím se dá vkládat hotovost na účet – je jednou z hlavních letošních priorit mBank.

"První vkladomat pro uzavřené testování se fyzicky objeví na konci ledna. Pilotní provoz pro klienty plánujeme spustit v průběhu prvního čtvrtletí. Pro začátek jich plánujeme více než deset a na konci roku by jich měly být v provozu přibližně dvě desítky. V průběhu dvou let by mohla vzniknou síť až 70 těchto vkladomatů," říká mluvčí mBank Pavel Vlček.

Vkladomaty budou umístěny na vybraných obchodních místech mBank a v síti OK Pointů – nově budované franšízové sítě ve spolupráci se společností Broker Consulting. Jestli banka za službu bude vybírat nějaké poplatky, zatím nesdělila. V dalších bankách, které vkladomaty nabízejí, jsou ale vklady přes ně na vlastní účet zdarma.

Budováním sítě vkladomatů se mBank snaží dohnat většinu konkurentů, kteří hotovostní služby mají v nabídce. Ty už jsou také součástí její sítě v Polsku. I čeští klienti v průzkumech dávali najevo, že jim tato možnost chybí.

Obliba vkladomatů mezi Čechy roste, a to i mezi klienty velkých bank, které hotovostní služby běžně umožňují na pokladnách svých kamenných poboček. Nejvíce vkladomatů, kolem 200, má Komerční banka, ČSOB jich vlastní bezmála 160. Česká spořitelna a UniCredit jich nabízí zhruba 140.

Kromě nich má vkladomaty i Moneta, Raiffeisenbank a také Sberbank. Z takzvaných nových bank, které vznikly v posledních šesti letech, jako jsou třeba Fio, Zuno nebo Equa, je zatím nabízí pouze Air Bank.

Budování vkladomatové sítě není jedinou novinkou, kterou mBank letos odpovídá na požadavky z klientských průzkumů. "Více než polovina dotázaných totiž uvedla, že by uvítala nabídku účtů v cizích měnách. Aktuálně počítáme se spuštěním eurových a dolarových účtů zhruba v polovině letošního roku," říká Vlček.

Právě o účty v těchto měnách mají klienti mBank největší zájem. "Rádi by platili kartou v cizí měně jak v kamenných obchodech, tak i v e-shopech. Účty chtějí využívat k posílání peněz na jiný účet v cizí měně a také při výběru z bankomatu v cizí měně, "tvrdí Vlček.

Na letošek také mBank počítá s inovací svého mobilního bankovnictví. Aktuální verze funguje dva roky a připravovaná inovace má umožnit rychlejší provedení operací. "Nejpoužívanější služby klient tak provede během 30 až 60 sekund od vyndání telefonu z kapsy," tvrdí Vlček. mBank tím podle něj reaguje na nárůst zájmu klientů o tuto službu. "Z roku na rok se podíl přístupů k účtu přes mobil a tablet zvýšil z jedné čtvrtiny na jednu třetinu. Počítáme, že během dvou let bude na svůj účet chodit polovina klientů přes mobil,"vysvětluje Vlček.

Budování vkladomatové sítě a vylepšení mobilní aplikace jsou jedněmi z hlavních způsobů, kterými chce mBank letos podpořit svůj růst v Česku. V posledních dvou letech banka rychleji nabírá nové klienty. Koncem třetího čtvrtletí 2016 jich měla 617 tisíc. Co do počtu klientů je tak šestou největší tuzemskou bankou.

autor: Olga Skalková