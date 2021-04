Propad bitcoinu je přechodný, míní experti. Investoři se lekli Bidenova zvýšení daní

Cena bitcoinu v pátek poprvé od 8. března sestoupila pod hranici 50 000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,1 milionu korun. O pokles se postarala spekulace, že plán amerického prezidenta Joea Bidena na výrazné zvýšení daně z kapitálových výnosů povede k omezení investic do digitálních aktiv. Podle expertů oslovených on-line deníkem Aktuálně.cz je ale pokles ceny kryptoměny pouze přechodný.

V průběhu pátku cena bitcoinu klesla až na zhruba 48 400 dolarů. V minulém týdnu přitom dosáhla rekordních 65 000 dolarů.

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Dominika Stroukala teď dochází k technické korekci, kdy si investoři vybírají zisky. "Křivka už začala jít do paraboly a v takovou chvíli korekce přichází jen technicky. Minimálně na chvíli to lidé pošlou zpátky dolů," komentuje vývoj kryptoměny pro on-line deník Aktuálně.cz Stroukal. "Otázka ale je, jestli přijde nějaký reálný problém - že někdo bitcoin začne prodávat, nebo jestli přijde regulace," dodává.

Riziko podle něj představují zejména velcí hráči - například Tesla Elona Muska, MicroStrategy nebo velké fondy. "Jen pro představu - od rána MicroStrategy, která do bitcoinu nejvíce investovala, přišla o téměř dvě miliardy dolarů. Kdyby jej začala prodávat, tak by to mohlo spustit velkou paniku," upozorňuje dále Stroukal.

Bitcoin podle ředitele největšího českého obchodníka Bitstock.com Martina Stránského reaguje na zprávy vždy okamžitě. Mezi ty pozitivní v poslední době patřilo uvedení Coinbase na burzu nebo oznámení americké společnosti WeWork, že začne přijímat platby v kryptoměnách.

Naopak z těch negativních šlo o například o chystaný zákaz kryptoměny v Turecku nebo Indii. "Ta regulace sama o sobě nic neznamená. Vždy, když se bitcoin v Indii zakáže, tak se to obrátí a později jej povolí. Ale ta zpráva proběhne všemi médii a trochu ty lidi vystraší," připomíná Stroukal.

Stránský nicméně rovněž předpokládá, že současný pokles ceny bitcoinu je přechodnou záležitostí. "Zprávy snižující hodnotu bitcoinu většinou nemají dlouhodobější vliv a stojí proti nim pokračující zájem velkých investorů o bitcoin. Neočekávám tedy, že by se v dohledné době bitcoin výrazně propadl pod 40 000 USD. Naopak myslím, že se letos dočkáme dalšího překonání rekordu," vysvětluje.

Stroukal dodává, že technická korekce může cenu ve finále snížit o 20 i 30 procent. "Pokud se spustí nějaká panika, tak cena může spadnout klidně o 80 procent, to znamená o 12 tisíc dolarů," popisuje Stroukal.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kryptoměna světa, nezávislá na centrálních bankách. Loni se cena bitcoinu zhruba zečtyřnásobila. Kryptoměna těží i z politiky centrálních bank a z tisku dalších peněz na boj s koronavirovou krizí, což vyvolává obavy ze zrychlení tempa růstu inflace.