Zvýšení minimální mzdy přijde kraje až na půl miliardy, říkají autobusoví dopravci

Růst by se měl odrazit na sumách, kterými kraje dotují jízdné. Upozorňuje na to sdružení dopravců.

Praha - Skokové zvýšení minimální mzdy o více než deset procent prohloubí ztráty dopravců a ohrozí jejich další fungování. Tvrdí to sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Ministerstvo práce tento týden předložilo návrh na zvýšení minimální mzdy od ledna o 1500 korun na 13 700 korun. Představuje to růst o 12,3 procenta. Podle dopravců to bude znamenat zvýšení nákladů na mzdy o tři až pět tisíc korun na řidiče za měsíc.

Mzdy šoférů autobusů se na začátku roku 2017 zvýšily po dlouhodobých protestech řidičů. Nařízení vlády tehdy zvýšilo minimální mzdu téměř o třetinu na 98,10 Kč na hodinu. Nyní by měla být garantována mzda 121,70 Kč na hodinu.

Podle dopravců však tehdejší navýšení mezd proběhlo bez zvýšení plateb krajů za objednanou dopravu.

"V některých krajích se tato situace podařila rychle vyřešit, v jiných, jako například v Jihomoravském, nikoliv a kraj dluží dopravcům desítky milionů korun, čímž přímo ohrožuje jejich existenci," uvedl mluvčí sdružení Martin Felix.

Podle něj by se tak současné navyšování mezd mělo projevit do cen, za které si kraje objednávají regionální autobusové linky. Felix vyčíslil, že kraje by si pro tento účel měly připravit 300 až 500 milionů korun na rok. "V opačném případě hrozí zhroucení celého systému," dodal.

Minimální mzda představuje nejnižší cenu práce. Je to nejnižší výdělek, na který má člověk nárok podle složitosti vykonávané činnosti a odbornosti. Aktuální návrh ministerstva práce je zatím v připomínkovém řízení. Po jeho skončení ho projedná vláda.