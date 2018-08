Zlevněný lístek si studenti u Českých drah s předstihem nekoupí. Konkurence to umí

České dráhy tvrdí, že nemohou prodávat lístky za ceny, které budou platné až v září. Konkurence s tímto problém nemá, případně slibuje vrácení peněz.

Praha - Tisíce studentů, kteří se v září vrací do škol, si už nyní dopředu nakupují jízdenky. Jako každý rok očekávají, že budou spoje v prvních poprázdninových dnech přeplněné.

Letos je přitom čeká změna: od 1. září mohou spolu s důchodci ve vlacích i autobusech jezdit za čtvrtinovou cenu. Zatímco většina dopravců už začala lístky s novou slevou předprodávat nebo studentům slevu započte později, České dráhy (ČD) si dávají načas.

Nové jízdné začnou prodávat až 1. září a slevu zpětně proplácet nebudou. Zvláště pro vysokoškoláky, kteří si u drah již lístek na září zakoupili, to tedy znamená, že za cestu vlakem zaplatí až o desítky korun více, než by od prvního podzimního měsíce museli.

Dopravci oslovení redakcí uvádějí, že pro ně zavedení nových dotací na jízdenky nepředstavuje problém. Hlavní změnou je pouze zvýšení státního příspěvku. Doposud stát dopravcům za lístky pro děti od šesti do 15 let doplácel polovinu běžné ceny, u studentů do 26 let jízdenky dotoval ze čtvrtiny, důchodcům nad 65 let pak slevy negarantoval vůbec.

Nově státní kasa za všechny zmíněné skupiny zaplatí 75 procent z ceny lístku. "Pro nás jako dopravce se nový systém příliš neliší od toho, jak fungují státem nařízené slevy doposud," uvádí mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Společnost Radima Jančury už od července umožňuje studentům a důchodcům, aby si zářijové lístky na její vlakové a autobusové spoje kupovali s novou slevou. Stejnou možnost již nabízí také konkurenční autobusový dopravce FlixBus nebo společnost GW Train Regio, která provozuje vlaky na severu, západě a východě Čech a na Ostravsku.

Leo Express přiznává, že předprodej zlevněných jízdenek ještě nezahájil. Studentům a seniorům, kteří si na září lístek již koupili, ale slibuje, že jim ještě do konce srpna jízdenky na vyžádání vymění za ty levnější a zbytek peněz vrátí.

České dráhy oproti tomu podobný krok nechystají. "Nemůžeme prodávat za ceny, které budou platné až od prvního září," říká mluvčí státního dopravce Petr Šťáhlavský. Studenti a důchodci, kteří už zářijové lístky na dráhy mají, se tak nových slev zprvu nedočkají. Jedinou možností je podle Šťáhlavského již zakoupené lístky vrátit a koupit je znovu až 1. září, kdy ČD své ceníky změní.

Stornování jízdenky zakoupené po internetu lze na e-shopu dopravce provést do 15 minut před odjezdem vlaku a nic se za něj neplatí. Vrácení lístku vydaného u pokladny se ovšem studentům může prodražit. Den před odjezdem jízdenku stornují zdarma, v den odjezdu však zaplatí stokorunový poplatek. Dráhy přitom neumožňují, aby se studenti nových slev za dříve zakoupené zářijové lístky domáhali zpětně.

"Jízdenka není na jméno. Není tedy možné zpětně prokázat, že ji místo studenta neprojel třeba 50letý cestující, který na slevu nárok nemá," zdůvodňuje postup dopravce Šťáhlavský.

Zlevněné jízdné koncem března schválila první Babišova vláda. Stát za něj letos vydá asi 3,4 miliardy korun, příští rok pak 5,8 miliardy. Kabinet studentům a seniorům původně sliboval bezplatnou vlakovou dopravu po vzoru Slovenska.

Opozice i dopravci ale poukazovali na to, že se slovenští cestující z autobusů přesunuli právě do bezplatných vlaků, jež nyní jezdí přeplněné. I tuzemští dopravci očekávají, že se jim kvůli slevám zvýší počet cestujících. Slevy se ovšem týkají i autobusů, takže by vlaky přetížené být neměly.