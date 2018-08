Rejdaři chtějí od státu kompenzovat sucho a nedodělané jezy. Ministerstvo zkusí využít fondy EU

Plánem pomoci pro rejdaře se aktuálně zabývá speciální pracovní skupina ministerstva.

Praha - Stát připravuje nový program, který by měl eliminovat ztráty rejdařů způsobené nízkou splavností tuzemských řek. Rejdaři by tak mohli dostávat kompenzace v případech, kdy je zastavena plavba. Rejdaři stát dlouhodobě žádají o kompenzaci ztrát, připravované aktivity jsou podle nich stále jen proklamované a dosud neuskutečněné sliby.

Nedostatečná dopravní infrastruktura na Labi, kde citelně schází především plavební stupně u Přelouče a u Děčína, a také dlouhodobé sucho v posledních letech stále více komplikuje rejdařům život. Ti kvůli nízké splavnosti převážejí rok co rok méně zboží, což vede ke ztrátám v řádech desítek až stovek milionů ročně. Loni rejdaři převezli 1 567 700 tun nákladu, meziročně o více než 210 000 tun méně.

Rejdaři proto už několik let volají po pomoci od státu, který by podle nich měl nejen investovat do zkvalitnění vodních cest, ale také alespoň částečně kompenzovat ztráty, jež rejdaři mají kvůli zastaveným plavbám.

Plánem pomoci pro rejdaře se aktuálně zabývá speciální pracovní skupina ministerstva, jejímž úkolem je vypracovat program pro eliminaci ztrát rejdařů. Tím by mohly být finanční kompenzace, ke kterým by stát využil finance z Evropské unie. Kdy by mohl být program dokončen, však ministerstvo neuvedlo. Pracovní skupina zatím chce plán dále rozpracovat. Celý program navíc musí znovu schválit Evropská komise.

Plán kompenzací za využití evropských peněz pro rejdaře existoval již v minulosti. Stát ho vyjednal v EU v roce 2006. Dotace na neefektivní jízdy měly napomoci udržet mezistátní přepravu zboží, a pomoci tak rejdařům přežít. Podle rejdařů však nakonec žádné dotace poskytnuty nebyly a před pár lety celý plán propadl.

"Bohužel žádná politická reprezentace si pomoc vodní dopravě nevzala jako téma. Přestože byla pomoc v minulých letech několikrát projednávána na vládě, na tripartitě s premiéry a ministry dopravy, nikdy se nepodařilo dotaci aplikovat," uvedl předseda vodní sekce Svazu dopravy Milan Raba.

Současné aktivity ministerstva Rabu zatím příliš neuklidnily. Podle něj ministerstvo podobnou formu pomoci připustilo již před dvěma lety, žádný výrazný posun však podle něj od té doby nenastal. "Zase zůstává pouze u slibů," dodal.

Rejdaři proto nedávno požádali ministerstvo o okamžitou pomoc do doby, než bude odsouhlasen ucelený program kompenzací. Podle Raby však žádost zůstala bez odezvy. "Ministerstvo dopravy na mezinárodní nákladní vodní dopravu rezignovalo, rejdaři z důvodu přežití jsou nucení operovat částečně pouze v zahraničí," řekl Raba.

Stavba plavebních stupňů u Děčína a Přelouče se připravuje několik let. Oba projekty se však potýkají s problémy s jejich vlivem na životní prostředí. Dále jsou v současnosti přípravy plavebního stupně u Děčína, kde ministerstvo životního prostředí dokončuje návrh kompenzačních opatření kvůli ekologickému vlivu projektu. Obě stavby se dostaly do přijaté novely zákona, která by měla urychlit výstavbu dopravní, energetické i komunikační infrastruktury.