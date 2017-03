Změny v cenách elektřiny: Připlatí si lidé, kteří chtěli ušetřit vlastní výrobou

před 21 minutami

Energetický regulační úřad začal pracovat na druhém pokusu o zavedení nových tarifů. Nejdříve se dotknou těch, kteří si elektřinu sami vyrábí. Těm energie podraží. Podle distributorů je současný systém, kdy se platí podle odebrané elektřiny, nespravedlivý.

Praha - Lidé, kteří si sami vyrábějí elektřinu, například ze solárních panelů, zaplatí více za elektřinu než dosud. O nové, "efektivnější" podobě tarifů začal jednat Energetický regulační úřad (ERÚ) se zástupci distributorů i majitelů obnovitelných zdrojů. Hospodářským novinám to potvrdila šéfka ERÚ Alena Vitásková.

První změny se mají týkat poplatků za distribuci. Nyní je cena regulované složky elektřiny, kam tyto poplatky spadají, určována množstvím energie odebrané ze sítě. To ale nepočítá se zákazníky, kteří mají vlastní zdroj: drtivá většina z nich zůstává připojená k síti, u níž ale platí poplatky jen za elektřinu, kterou z ní odeberou. Náklady na jejich připojení jsou však stejné, jako kdyby vlastní zdroj neměli.

Lidí a firem, kteří si začali elektřinu vyrábět sami, přitom přibývá. Stát se proto snaží najít způsob, jak férovým způsobem rozdělit náklady na udržování sítí. "Už pro letošní rok jsme některé tarify sloučili a chceme také připravit nový, který bude speciálně nastavený pro malé zdroje," říká Vitásková. K dohodě by mohlo dojít už do konce letošního roku, první změny by ale měly začít platit nejdříve od roku 2019.

Zástupci majitelů obnovitelných zdrojů se změnám úplně nebrání. "Pokud jde o poplatek, kterým by se kompenzovaly zvýšené náklady na připojení samovýrobců, tedy fakticky na jejich měření, principiálně souhlasíme, ale požadujeme jejich transparentní vyčíslení. Na tato čísla nyní čekáme, míč je na straně distributorů," tvrdí předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.

První návrh na změnu tarifů, který se měl odvíjet od velikosti jističe, nakonec regulátor loni stáhl. Ukázalo se totiž, že desítky procent navíc by si připlatili hlavně lidé s nejmenší spotřebou nebo chalupáři, stovky tisíc lidí by si navíc musely zaplatit výměnu svého jističe za menší. Vitásková proto slíbila, že reforma přijde později a nepoškodí sociálně slabé.

