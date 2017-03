ČEZ hlásí propad zisku téměř o třetinu. Firma navrhuje snížit dividendu, stát by dostal méně

před 52 minutami

Zisk největší české energetické firmy loni klesl na 14,6 miliardy. Stalo se tak přesto, že firma vyrobila více elektřiny než před rokem. Vedení ČEZ navrhuje vyplatit dividendu 33 korun. Dlouhodobě přitom ČEZ vyplácel 40 korun.

Praha - Čistý zisk společnosti ČEZ za loňský rok byl 14,6 miliardy korun, provozní zisk činil 58,1 miliardy. Vedení firmy navrhuje vyplatit akcionářům dividendu 33 korun, dříve to bylo 40 korun. Ziskovost největší české energetické firmy dlouhodobě klesá kvůli stále se snižujícím cenám elektřiny. V roce 2015 dosáhl zisk společnosti ČEZ 20,5 miliardy.

Vedení firmy uvádí, že se oproti minulému roku zvýšila výroba elektřiny ve zdrojích společnosti o jedno procento. "Přispěl k tomu zejména stabilní provoz všech tří komplexně obnovených bloků Elektrárny Prunéřov," uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Firma ale vyrobila mnohem méně elektřiny ve svých jaderných elektrárnách, protože musela kvůli problémům při kontrolách svarů na mnohem delší dobu odstavit jaderné bloky.

Představenstvo ČEZ navrhuje dividendu ve výši 33 korun na jednu akcii. Pro stát, který vlastní 70 procent akcií, by to znamenalo částku 12,4 miliardy. Výše dividendy se vypočítává z očištěného zisku, který loni činil 19,6 miliardy korun oproti 27,7 miliardy korun v roce 2015.

Generální ředitel ČEZ již dříve naznačoval, že vyplacení dividendy 40 korun za akcii jako v minulých letech bude pro největší českou energetickou společnost obtížné. Loni musel ČEZ na její vyplacení vynaložit 78 procent zisku. Letos nebude stačit ani sto procent, protože k tomu by byl potřebný zisk 21,5 miliardy korun.

Společnost ČEZ na udržení dividendy má, musela by ale sáhnout do svých rezerv. Management ČEZ varuje, že to může ohrozit rating firmy a její schopnost si půjčovat peníze.

"Když začnete vyplácet na dividendách více, než kolik vyděláte, což jsou také nápady některých našich akcionářů, velmi to ovlivňuje především rating, a tím pádem dlouhodobou kondici a schopnost půjčit si peníze. A to musí mít své meze," řekl šéf ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. A ministr financí Andrej Babiš také nakonec bude tím, kdo rozhodne, jestli na argumenty managementu přistoupí. S téměř 13 miliardami, které stát při čtyřicetikorunové dividendě dostane, zatím státní rozpočet počítá.

autor: Petr Zenkner