Žluté autobusy RegioJet zamíří i do Chorvatska a Rumunska

Autobusy ze skupiny Student Agency poprvé vyjedou na pravidelné linky do jihovýchodní Evropy. Další nový spoj pojede do Pasova, zároveň obslouží část jižních Čech.

Brno - Společnost Student Agency letos zavede tři nové mezinárodní linky. Žluté autobusy značky RegioJet poprvé vyjedou do jihovýchodní Evropy - do Rumunska a Chorvatska. Nová linka pojede také do bavorského Pasova a bude sloužit zároveň jako vnitrostátní linka do jižních Čech. Ceník pro nové linky dopravce chystá, linky mají vyjet postupně v dubnu a květnu.

Linka do chorvatského Splitu pojede od května do září jednou týdně. V pátek vyjede z Prahy a v sobotu opačným směrem, aby pokryla turnusové výměny turistů v oblíbené prázdninové destinaci.

"Dovolenkáři jsou klíčovou cílovou skupinou nové linky. Autobus zastaví také v Zadaru, Biogradu na Moru, Šibeniku a Primoštenu," říká mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Od konce dubna bude jezdit třikrát týdně linka do rumunského Temešváru přes Budapešť, letiště v Szegedu a přes Arad,

Spoje do Pasova zastaví také ve Strakonicích, Vimperku, Strážném a v německém Freyungu, poprvé pojedou ve druhé polovině května. "Tento spoj pojede denně a očekáváme, že ho budou využívat turisté a také běžní vnitrostátní cestující," upřesňuje Ondrůj.

Ceník má podle něj odpovídat aktuální situaci na autobusovém trhu. Aktuálně však žádná přímá spojení z Prahy do Chorvatska neexistují, přes léto bývají v provozu pravidelné linky různých dopravců. Do Rumunska jezdí linka společnosti Prague Orlan.

Rozvoj mezinárodní linkové dopravy zůstával za rozvojem vnitrostátní dopravy mírně upozaděn. Tuzemský trh už je však prakticky nasycený a Student Agency je největším síťovým dopravcem na dálkových linkách v Česku, proto se nyní více soustředí na rozvoj linek do zahraničí. Loni se dopravci zvýšil počet cestujících o 300 tisíc.

autoři: ČTK, Ekonomika