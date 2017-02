Soud řeší válku dopravců. Jančura chce za predátorské ceny Českých drah 717 milionů korun

před 56 minutami

České dráhy se podle společnosti RegioJet Radima Jančury dopustily nekalé soutěže, když na trasu Praha-Ostrava nasadily dumpingové ceny jízdného. Jančura proto po státním dopravci požaduje 717 milionů korun a jeho žalobu začal ve středu řešit soud. Možnými nekalými praktikami Českých drah se zabývá i Evropská komise, která loni na jaře u národního dopravce udělala razii a zabavila dokumenty o jeho hospodaření. Extrémně nízké ceny nasadil však i Jančura, když se snažil udržet své dominantní postavení na autobusové lince Praha-Brno v letech 2007 a 2008.

Praha - Městský soud v Praze začal řešit válku dopravců na trase Praha-Ostrava. RegioJet Radima Jančury totiž požaduje po Českých drahách náhradu 717 milionů korun za to, že se ho pokoušely z trasy vytlačit tím, že zavedly podnákladové, dle Jančury predátorské ceny.

Žalobu na nekalou soutěž ze strany státem ovládaného podniku podal Jančura už před dvěma lety, ale soud začal jednat až ve středu. A v "utajení".

Soudkyně Irena Karpíšková totiž rozhodla, že se bude případ projednávat s vyloučením veřejnosti. "Mohou zaznít věci, které podléhají obchodnímu tajemství," uvedla soudkyně. Jednání trvalo více než tři hodiny a poté jej odročila. "Určitě to brzy neskončí, bude třeba vyřešit spoustu otázek," uvedla.

Válka obou dopravců trvá již pět let - od té doby, co na linku Praha-Ostrava, kterou dosud monopolně provozovaly České dráhy, vstoupil nejdříve RegioJet a vzápětí i Leo Expres Leoše Novotného. Na konkurenčním boji vydělali cestující, a to nejen vyšším počtem linek, ale i cenou.

Přestali brát dotace. A zlevnili

Do podzimu 2011 si na uvedené trase České dráhy účtovaly jízdné 432 korun. Na všechny linky kromě Pendolina k tomu pobíraly od státu dotaci na úhradu vykázané ztráty.

Okamžitě poté, co RegioJet oznámil, že bude jezdit za 425 korun, dráhy kontrovaly třetinovým snížením na 295 korun. A to přesto, že na uvedeném úseku příchodem konkurence přestaly brát dotace od státu.

Podle RegioJetu je tak evidentní, že České dráhy nasadily dumpingové ceny a prodělávaly. Jančurova firma si proto nechala udělat několik posudků, které spočítaly způsobenou škodu až do jara 2014 v rozmezí 717 až 904 milionů korun.

Znalci tvrdí, že tuto sumu by RegioJet vydělal, kdyby České dráhy nesnížily cenu jízdného pod náklady. On sám totiž proto také ceny jízdného musel snížit. "Pokud chtěl RegioJet získat cestující, musel se cenám Českých drah přizpůsobit, což mělo fatální dopad na jeho ekonomiku, na investiční plány," vysvětluje mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Vždyť vydělávají

České dráhy ale tvrdí, že žaloba je nesmyslná. "K uplatňování podnákladových cen ze strany Českých drah nikdy nedošlo," uvedl mluvčí drah Radek Joklík, ale už nevysvětlil, proč do nástupu RegioJetu vykazovali jízdné 432 korun jako ztrátové a uplatňovali u státu jeho dorovnání.

Joklík navíc argumentuje tím, že RegioJet hlásí neustálý nárůst počtu cestujících a dosahuje i zisku. "V takové situaci je prostě zjevné, že k žádnému predátorskému jednání nedošlo a nedochází," konstatoval.

"Až díky nadprůměrně vysoké obsazenosti a nasazení dlouhých souprav se podařilo ekonomiku RegioJetu po 4 letech dostat do zisku," reagoval Ondrůj.

Podobnou žalobu na České dráhy podal i další dopravce Leo Express, který požadoval 419 milionů. V prosinci 2015 ji soud ale zamítl během jediného jednání s tím, že škodu nedoložili, a proto se podstatou případu vůbec nebude zabývat. Leo Expres podal odvolání, o kterém Vrchní soud v Praze ještě nerozhodl.

Haló, tady Brusel

Případem se zabýval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který k němu ale za pět let nebyl schopen vydat stanovisko. Předběhla ho Evropská komise, která loni na jaře udělala v Českých drahách razii a zabavila některé dokumenty, především o podrobném hospodaření. Antimonopolní úřad proto řízení přerušil do doby, než o případu rozhodne Brusel.

Komise poté v listopadu oznámila, že dopravce podezírá z toho, že jím nastavené ceny na lince Praha-Ostrava nemohou pokrýt náklady a že je podezření, že je tak dotuje z jiných linek.

"Musíme podrobně prozkoumat obchodní praktiky společnosti České dráhy, abychom se ujistili, že nevytlačují konkurenty v neprospěch cestujících," uvedla evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Šetření ale ještě neskončilo.

A jak to bylo na D1?

Samotnému Jančurovi přitom způsob boje s konkurencí, který sám kritizuje, také není cizí. Podobně nízkými cenami bojoval sám, když se snažil udržet dominantní postavení na autobusové lince Praha-Brno. V letech 2007 a 2008, kdy se o vstup na tuto trasu pokoušela společnost Asiana, snížil ceny některých jízdenek až na 50 korun.

Nejvyšší správní soud předloni na podzim za zneužití dominantního postavení potvrdil pokutu 5,1 milionu korun, kterou mu udělil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jančura ale tvrdil, že to nebylo nikdy podnákladové jízdné. Úřad zdůrazňoval, že nepokutoval Student Agency za nízké ceny, nýbrž za jejich cílené použití k vytlačení jiného dopravce z trhu.

autor: Marek Pokorný