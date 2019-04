Velikonoční slevy: Zlevněná vejce jsou nejdražší za sedm let

před 1 hodinou

Vejce ve slevových akcích dva týdny před Velikonocemi byla nejdražší za posledních sedm let. Vyplývá to z analýzy letáků, kterou provedla společnost Česká distribuční doručující akční letáky od obchodních řetězců. Řetězce totiž častěji zařazují do slev prémiová vejce.

Meziročně zlevněná vejce zdražila o 23 procent a průměrně stála 3,07 koruny za kus. Firma Česká distribuční analyzovala letáky sedmi největších řetězců. Čtyři zkrácené týdny za sebou matou nakupující. Obchody jsou zavřené jen dvakrát číst článek Nejlevnější vejce stála podle analýzy 1,5 koruny, lokálně mohla být i levnější. Průměrná sleva byla letos 35 procent. Obyčejná vejce nabízená bez slevy meziročně zlevnila na 2,08 koruny. Vejce od nosnic z halových chovů, volných výběhů a z ekologického zemědělství stojí podle firmy v průměru 5,53 koruny za jedno. Česká vejce v letácích stojí stejně jako dovozová. Křepelčí vajíčka letos v akci vyšla průměrně na 2,74 koruny za kus, vejce uvařená natvrdo stála průměrně pětikorunu. Bílá vejce, která se dají lépe zdobit, stojí tři koruny za kus. Levnější vejce jsou obecně v balení po 30 kusech, letos v nich vejce stála 1,73 koruny za kus, loni 2,16 koruny. Nejdražší byla vejce v roce 2012, kdy nastala "vaječná krize". Cena vajec tehdy v prvních měsících roku stoupla k šesti korunám za jedno. Stát chystá omezení slevových akcí. Prodá se v nich už polovina zboží, trvají nonstop číst článek