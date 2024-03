Rekordmanem je zelí. Které potraviny za posledních deset let zdražily nejvíc

Za posledních deset let v Česku nejvýrazněji zdražila zelenina a pečivo. Cibule zdražila od ledna 2014 do prvního kalendářního měsíce letošního roku ledna na dvojnásobek a ještě výrazněji šla nahoru cena hlávkového zelí. Klesla naopak cena trvanlivého mléka či cukru. Vyplývá to z porovnání průměrných cen více než tři desítek potravin na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ceny jednotlivých výrobků v desetiletém období kolísaly. Například ceny pečiva se prudce zvyšovaly mezi lety 2010 a 2011 a potom v období 2021 až 2022. Jinak si podle statistiků držely celkem stabilní úroveň, uvádí ČSÚ v březnovém čísle magazínu Statistika&My. Naproti tomu ceny ovoce a zeleniny značně kolísají v závislosti na sezoně. Průměrná cena většiny sledovaných druhů potravin se dostala na maximální úroveň v loňském či předloňském roce. Zatímco v roce 2021 činila inflace v oddíle potravin a nealkoholických nápojů 0,8 procenta, o rok později zrychlila na 16,7 procenta a loni podle údajů ČSÚ činila 11,5 procenta. Při srovnání průměrných cen letos v lednu s hodnotami z počátku roku 2014 vyplývá, že nejvýrazněji stoupla cena hlávkového zelí. Letos v lednu za kilogram platili zákazníci v průměru 26 korun, o 136 procent více než před deseti lety. Téměř na dvojnásobek stoupla za stejnou dobu cena cibule, a to z 14,60 koruny za kilogram na 29 korun. O téměř tři čtvrtiny zdražila za deset let rajčata, průměrná cena mrkve stoupla o 58 procent a u květáku zhruba o 52 procent. Například cena banánů ve stejné době stoupla jen o 7,5 procenta, citronů o 15 procent. Mléko i cukr levnější K potravinám, jejichž cena v desetiletém srovnání vzrostla nejvýrazněji, patří i pečivo. Za kilogram konzumního kmínového chleba počátkem letošního roku nakupující platili téměř 43 korun, o zhruba 20 korun více než v lednu 2014. Kilogram bílého pšeničného pečiva zdražil z 40,70 koruny na více než 64 korun. Naopak nejvýraznější pokles ze sledovaných potravin vykazuje trvanlivé mléko. V lednu 2014 stál litr v průměru 20 korun, letos ve stejném měsíci o čtvrtinu méně. Výrazně méně, o necelých šest procent, klesla cena cukru krystal. Levněji než před deseti lety se prodávala také kuchaná kuřata a jemná vodka. Srovnání průměrných cen vybraných potravin mezi lednem 2014 a lednem 2024 (řazeno sestupně podle rozdílu v procentech): potravina leden 2024 leden 2014 rozdíl v pct. zelí hlávkové bílé 1 kg 26 11 136,4 cibule suchá 1kg 29 14,6 98,6 chléb konzumní kmínový 1kg 42,9 23,1 85,7 rajčata červená kulatá 1 kg 87,1 50,6 72,1 mrkev 1 kg 26 16,5 57,6 pečivo pšeničné bílé 1kg 64,1 40,7 57,5 květák bílý 1kg 68,2 44,7 52,6 těstoviny vaječné 1kg 64 42,8 49,5 vejce slepičí čerstvá 10ks 40,3 30,2 33,4 vepřové sádlo škvařené 1kg 89,5 67,6 32,4 pomeranče 1kg 34,8 26,4 31,8 šunka vepřová 1kg 253,9 193 31,6 hovězí maso zadní bez kosti 1kg 262,7 207,9 26,4 konzumní brambory 1kg 22 17,6 25,0 pšeničná mouka hladká 1kg 16 13,4 19,4 pivo světlé, výčepní, lahev 0,5l 12,8 10,8 18,5 okurky salátové 1kg 58,2 49,2 18,3 citrony 1kg 42,1 36,6 15,0 tuzemský rum 1l 285,6 252,2 13,2 jogurt bílý netučný 150g 9,8 8,7 12,6 vepřová kýta bez kosti 1kg 140,1 125,4 11,7 papriky 1kg 78,8 70,6 11,6 eidamská cihla 1kg 182,8 164,4 11,2 včelí med 1kg 174,5 157,2 11,0 mléko polotučné pasterované 1l 21,4 19,9 7,5 banány žluté 1kg 34,4 32 7,5 máslo 1kg 175,3 164,7 6,4 jablka konzumní 1 kg 33,4 31,5 6,0 vodka jemná 1l 282,1 291,2 -3,1 kuřata kuchaná celá 1kg 67,6 70,8 -4,5 cukr krystal 22,9 24,3 -5,8 mléko trvanlivé 1l 15,1 20 -24,5 Zdroj: ČSÚ