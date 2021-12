Ženská vzpoura, kolaps Facebooku, návrat k uhlí. I to mohou být "šoky" roku 2022

Největší chaos většinou vyvolá to, co nikdo nečeká. Investiční banka Saxo Bank sestavila pro rok 2022 přehled desítky "šokujících" scénářů, které by s finančními trhy zatřásly, pokud by na ně skutečně došlo. Letošní ročník je přesto trochu jiný - svět totiž i kvůli covidu už jen tak něco nepřekvapí. V následujícím přehledu zjistíte, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být hůř.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!