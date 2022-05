"Politikaření a návrat do devadesátek." Proti rušení EET se staví už i restaurace

Vláda usiluje o zrušení elektronické evidence tržeb (EET) ke konci roku. Nyní vede ve sněmovně bitvu s opozičním ANO o projednání změny. Jenže experti z profesních organizací, podnikatelé i odboráři považují plán vlády za nesmyslný návrat do "devadesátek". Upozorňují, že některé podniky část příjmů opět přesunou do šedé ekonomiky. Podle mnohých by stát měl naopak evidující živnostníky "odměnit".

"Povinnost vést elektronickou evidenci tržeb bude za této vládní koalice zrušena. To dnes s naprostou jistotou a odhodláním potvrdili poslanci vládní koalice," uvedl nedávno předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Dodal však, že dobrovolný vstup - za určitých benefitů na straně státu - by mohl být povolen a státem veden. Vládní poslanci jsou o tom podle něj "ochotni vést diskusi".

"EET je zcela zbytný relikt doby Andreje Babiše a Aleny Schillerové a představuje administrativní zátěž a obtěžuje aktivní soukromníky," zopakoval Benda léta proklamované tvrzení ODS, které v roce 2016 učinilo z původně drobného úředního kontrolního procesu jedno z hlavních politických témat země.

Řada odborníků i samotných restauratérů však s tímto názorem nesouhlasí. "Bylo by správné EET zachovat na dobrovolné bázi s tím, že by podnikatelé, kteří by systém využívali, měli nějaké výhody od státu. Stát by jim tak nepřímo vzkázal, že jim důvěřuje," říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

V současné době, kdy je systém pozastaven, dál dobrovolně eviduje své tržby přes 200 tisíc podnikatelů. S motivací odměn od státu by se jich k systému mnoho dalších vrátilo.

"Benefitem by mohlo být například to, že by tito podnikatelé nebyli v hledáčku finanční správy. Případně ve chvíli, kdy by se zase musela nějakým způsobem zavádět opatření podobná těm v pandemii, byli by to právě evidující podnikatelé, kteří bych dostali přednostně kompenzace od státu za to, že své příjmy transparentně přiznávají," vyjmenovává Kastner.

Také Miroslav Lukeš, který vede Českou fintechovou asociaci, je přesvědčen, že zrušení EET by bylo promarněnou příležitostí. "Je to nástroj, který přijala velká část podnikatelů a který přinesl celou řadu benefitů. Stát by měl spíše hledat možnosti, jak tento systém využít v rámci digitalizace. Dovedl bych si představit využít systém v myšlence digitálního daňového přiznání. To už dnes funguje v různých zemích. Tvrdíme, jak moc digitalizujeme Česko, přitom v plánu je vlastně vypnutí digitalizace maloobchodu," říká Lukeš.

Podle něj řada provozoven fungovala před EET jen s papírem a tužkou. "EET pokladna byla jejich první. A zjistilo se, o kolik stát obírali, ale také, o kolik je obírali číšníci, o kolik příležitostí pro svůj byznys přicházeli," míní Lukeš.

I Petr Menclík, ředitel dodavatele pokladen Dotykačka, je přesvědčen, že dobrovolná evidence může skutečně pomoci otevřít další cestu k digitalizaci podnikání.

"Dovedu si třeba představit, jak pomocí existujícího systému digitalizovat administrativní činnosti nebo zavést dobrovolný, státem garantovaný a bezpečný digitální registr účtenek a ušetřit tak miliony tun zbytečně vytištěných papírků z pokladen a terminálů, které v drtivé většině případů končí v koši na odpadky. Pokladny již digitálně data odesílat umí," tvrdí Menclík.

Argumenty pro zachování neznám, tvrdí ministr

Ministr financí Zbyněk Stanjura Aktuálně.cz prostřednictvím svého mluvčího Mikuláše Haláse vzkázal, že "je ochoten na téma zachování dobrovolné EET jednat". Dosud prý však pro tento krok neslyšel relevantní argumenty ani návrh vhodného protiplnění, které by mohl stát nabídnout podnikatelům pokračujícím v EET.

Mluvčí dodal, že úřad preferuje celkové zrušení EET, a tvrdí, že digitalizace, kterou evidence přinesla, "nemá hmatatelné výsledky". "V případě zachování dobrovolné EET naopak platí, že její přínos v oblasti nepřiznaných tržeb bude v důsledku její dobrovolnosti spíše bagatelní," říká mluvčí.

Přestanou brát podniky karty?

Experti navíc zmiňují další velmi nepříjemný efekt případného konce systému, a to menší ochotu podnikatelů přijímat platební karty, a tedy návrat k hotovosti, která se nemusí vždy objevit mezi "přiznanými" příjmy.

"S větším odmítáním bezhotovostních plateb bychom se mohli setkat hlavně na venkově. Tím se sníží komfort nejenom tamějších obyvatel, ale hlavně turistů. Ale zase je pravda, že hosté už se nechtějí vracet do 90. let, takže pokud nebude nějaký podnikatel brát karty, tak zákazník půjde jinam. Víme, že se bezhotovostní platby rozšířily právě hodně za doby pandemie a lidé se už jen k hotovosti po kapsách vracet nebudou," říká Kastner.

Jeho slova potvrzuje Jana Kohoutová ze společnosti Storyous. "Zrušení možnosti platit kartou není zrovna moc prozákaznické. Restaurace v konečném důsledku můžou přijít o hosty. Lidé si za poslední dva roky zvykli platit kartou. V loňském roce karty v tuzemských restauracích k vyrovnání své útraty využilo v průměru 41 procent hostů, o 19 procentních bodů více než před dvěma roky."

V Praze pak dokonce poprvé v historii platilo více lidí kartou než hotově. "Z údajů našich klientů také vyplývá, že podniky, které přijímají platební karty, vydělají v průměru o 15 až 20 procent víc," tvrdí Kohoutová. I ona se podivuje nad tím, proč podnikatelům chce stát bránit využívat něco, na co si už zvykli.

V souvislosti s možným návratem řady podnikatelů k hotovosti by Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) uvítal, aby byla zákonem upravená povinnost vedle hotovosti přijímat i bezhotovostní platby. Tím se stát lépe vypořádá s problémem šedé ekonomiky.

"Debatu o zneužívání hotovosti po zrušení EET by vyřešil rychlejší přechod na elektronické platby. Ideálně každý podnikatel by měl mít zákonem danou povinnost nabídnout zákazníkovi kromě platby v hotovosti třeba i platbu kartou nebo bankovním převodem," řekl prezident svazu Tomáš Prouza. On sám považuje zrušení EET za promarněnou příležitost a investici, která se stala zbytečně předmětem politických bojů.

Účtenka jako znak poctivosti

Další významný hlas pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory a navrhuje pro takový systém používat zkratku DET (Dobrovolná evidence tržeb). "Stát by mohl díky DET cíleně oceňovat transparentně fungující podnikatele namísto plošného demotivujícího projevování nedůvěry ke všem podnikatelům en bloc," říká tiskový mluvčí Hospodářské komory Diro.

V obecné rovině komora myšlenku EET podpořila, neboť v ní vidí stejně jako ostatní kritici rušení evidence opatření, jak omezit nekalou konkurenci, respektive narovnat podnikatelské prostředí. "Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci," dodává Diro.

Na to upozorňuje také Lukeš: "Celou řadu zákazníků těšilo, že podnik, kam přišli, jedná podle pravidel a stejně jako oni platí daně. Řada podnikatelských svazů chce zachovat EET právě proto, že chtějí ukázat, že nejsou příživníci, kteří státu neplatí daně, a že je jejich sektor poctivý," doplňuje Lukeš.

Odmítá zdůvodnění ministerstva financí, že stát přichází ročně kvůli provozu systému o půl miliardy korun ročně a podnikatelé kvůli nutné údržbě systému o dalších 1,5 miliardy. "Nevím, kde k takovým číslům přišli, u podnikatelů to nelze spočítat a u státu jsou podle mě náklady ve výši několika desítek milionů korun," říká.

Odbory: EET naopak rozšiřme, ať je to spravedlivé

Odbory jsou na rozdíl od odborné veřejnosti výrazně ostřejší: "Vyzýváme současnou vládu, aby plány na celkové zrušení EET zásadně přehodnotila a jeho působnost naopak podle původních plánů rozšířila na všechny relevantní poplatníky. Tento krok je nejen nezbytný pro nastolení daňové spravedlnosti, ale přináší pro veřejné finance v Česku tolik potřebné zdroje," říká šéf Českomoravského odborového svazu Josef Středula.

Podle něj by pouhé obnovení EET v původně fungujícím rozsahu přineslo každý rok pro rozpočet dodatečný příjem v rozsahu minimálně 12 miliard korun, a pokud by došlo ještě k dříve plánovanému rozšíření EET, činila by tato částka přinejmenším 20 miliard.

A zachování EET podporuje i zástupce největší profesní organizace v sektoru - prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. "Elektronické evidenci tržeb jsme se nikdy nebránili. Naopak jsme ji v době zavedení i podpořili," řekl Stárek s tím, že projekt podle něj přiměl řadu podnikatelů k registraci plátcovství DPH, což se dříve dost obcházelo.

Stát ztratí "oči"

Podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic se stát dobrovolně odřízl od nástroje pro snadnou alokaci dotací v návaznosti na výši evidovaných tržeb a zbavil se možnosti průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání a regionech.

"S ohledem na dosavadní nemalé investice ze stran podnikatelů, vybudovaný aparát veřejné správy, pokrok v digitalizaci a další výhody, které elektronická evidence tržeb přináší, je namístě ji zachovat, a to přinejmenším na dobrovolné bázi pomocí drobné novely zákona," míní Miloslav Rut, partner společnosti Moore Technology CZ.

Podle něj by takovým krokem vláda vyslala poctivým podnikatelům zprávu, že takovýto krok se díky snadnému a rychlému přístupu k ekonomickým pobídkám a zjednodušení jejich administrativy vyplatí.

Zmatky kolem zrušení či zachování EET se dokonce dostaly do populární ankety Absurdita roku pod názvem Evidence tržeb - jednou ano, jednou ne. V nominaci bylo uvedeno, že jedna vláda říká, že je elektronická evidence tržeb úspěšným nástrojem pro dohled nad dodržováním daňových povinností podnikatelů, druhá vláda zase, že je to zbytečná administrativní zátěž bez nějakého významnějšího efektu.

"Každopádně jsou tu podnikatelé a živnostníci, kteří se na EET jednou musí připravit, pak zase přijmout informaci, že EET skončí, a kdo ví, co se na ně chystá dál. Pokud by se s každými novými volbami mělo všechno měnit tam a zpět, můžou své podnikání raději pověsit na hřebíček," uvádí se v nominaci.