Češi létají už 10 let do USA bez víz. Přímý let existuje už od roku 1965, zájem roste

Zájem o lety mezi Českem a USA je velký a dopravci zajišťující spojení mezi oběma zeměmi přibývají. Přímé linky z Prahy do Spojených států fungují s krátkými přestávkami přes 50 let, zatímco po určitou dobu zajišťoval pravidelné lety pouze tuzemský dopravce, nyní se o linky starají jen americké aerolinky. Vyplývá to z údajů Letiště Praha. V sobotu to bude deset let, kdy Češi mohou do USA cestovat bez víz.

V současnosti pravidelně létají z Česka do USA během letní letecké sezony dvě americké společnosti, Delta Air Lines do New Yorku a American Airlines, které letos spustily linku do Filadelfie.

V zimě aerolinky stejně jako v minulých letech provoz přerušily. V příštím roce do letového řádu přibudou United Airlines, které budou létat na letiště v Newarku ve státě New Jersey.

Přímé letecké spojení mezi Prahou a Spojenými státy funguje podle bývalého zahraničního zástupce ČSA Jaroslava Jechumtála od roku 1965, kdy na trase začaly létat americké aerolinky Pan Am. Do té doby bylo spojení možné pouze s přestupem.

Přímé lety Američanů ovšem oživily dlouhodobou snahu tuzemských ČSA, které svou přímou linku spustily o pět let později.

Podle Jechumtála byl o lety do New Yorku velký zájem z celého východního bloku. Linka ČSA do USA byla podle něj první v celém komunistickém bloku.

Československý dopravce na lince používal do začátku devadesátých let ruské stroje Iljušin II-62. Na začátku devadesátých let ČSA koupily modernější Airbusy A310, které byly podle kapitána na lince Praha-New York Miloše Kvapila efektivnější než Iljušiny.

Význam spojů ČSA ještě vzrostl na začátku devadesátých let, kdy se ČSA po krachu Pan Am staly jediným dopravce na trase Praha-USA. Tento stav trval do roku 2007, kdy z Atlanty do Prahy začaly létat Delta Air Lines.

Obsazenost byla podle Jechumtála po celou dobu provozu linky velmi dobrá, tuzemský dopravce z počátku na trase létal v průměru třikrát týdně, v devadesátých letech se frekvence navýšily na šest spojů týdně.

"Od devadesátých let nastal velký boom a o lety do New Yorku byl opravdu velký zájem," uvedl Kvapil. O přetrvávajícím zájmu o létání na trase svědčí i příchod amerických dopravců v posledních letech.

Čeští dopravci však na trase naopak skončili. ČSA ukončily provoz do USA v říjnu 2009. Důvodem byly finanční problémy firmy, kvůli kterým dopravce výrazně zredukoval svůj provoz a zbavil se i části letadel. V minulosti o lince do Miami uvažoval Travel Service, zatím však zůstalo pouze u plánů.

Kvapila konec "českých" leteckých linek do Ameriky mrzí. "Je mi z toho smutno, ČSA tam pravidelně a dlouhodobě létala jako jedna z mála evropských společností. Byl to obrovský úspěch," podotkl.

Od roku 2008 je ČR zařazena do bezvízového programu Spojených států, v jehož rámci mohou občané ČR přijet do USA za turistickými nebo obchodními cíly bez víza až na 90 dní. Cestující se ovšem musí před cestou registrovat do systému elektronického povolování cest. Vízová povinnost se nadále vztahuje na studijní, pracovní či výměnné pobyty.