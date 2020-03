Bez kolegů, zato s dětmi. Dříve žádaná práce z domova během pandemie ztrácí lesk

Kdo může, pracuje kvůli šířící se nákaze koronavirem a vyhlášené karanténě z domova. Podle průzkumu společnosti Sazka má aktuálně takzvaný home office už 35 procent zaměstnanců. Protože ale v České republice doposud nebyl tento způsob práce příliš rozšířený, řada lidí si na něj zvyká s obtížemi. Odborníci radí, jak práci od domácího stolu zvládnout a udržet si zdravou mysl.

Podle průzkumu si lidé na práci z domácího prostředí nestěžují. V krizi platí, že je lepší mít práci za jiných podmínek než být bez práce. Jak ale ukazují výsledky šetření, až 40 procent zaměstnanců postrádá pravidelný kontakt s kolegy a 26 procent uvádí, že je při práci doma ruší děti a rodina, a nemohou se tak dostatečně soustředit.

"Pro ty, kteří na práci na dálku nejsou zvyklí, může být obtížné najít správný rytmus a režim pro to, aby pracovali stejně efektivně jako doposud z kanceláře. Vzájemná důvěra, dobrá komunikace, klidné místo pro práci a fungující technologie - to jsou základní předpoklady pro to, abychom svou práci mohli kvalitně odvádět i na dálku," říká Ladislav Kučera, ředitel personálněporadenské společnosti Hays.

Výhody, které práce z domova přináší - což je hlavně úspora času, protože odpadnou cesty do práce, a možnost lépe skloubit práci a osobní život -, tak řada lidí nemusí ocenit.

"Lidé mají tendence k multitaskingu, tedy k dělání několika činností zároveň. Zabýváte-li se doma pracovním úkolem a během toho vás několikrát napadne kouknout, co zrovna dávají v televizi, prohlédnout si facebookovou zeď nebo třeba vysát pod gaučem, stane se práce problematickou. Úskalí jsou především právě v této jednoduché prokrastinaci, tedy odkládání úkolů kvůli rušivým elementům," říká David Buchta ze společnosti Primulus.

Pro práci z domova je třeba disciplína. "Pokud pracujete, tak pracujete. Pokud se bavíte, tak se bavíte. Pokud člověk pracující z domova nemá disciplínu, na výsledcích práce se to projeví, což je například v menší firmě daleko těžší schovat," doplňuje k tomu Přemysl Lukeš, výkonný ředitel logistické společnosti Der Kurier.

Podle Kláry Opletalové z České asociace franchisingu má práce z domova nevýhodu v tom, že není mnohdy časově ohraničená. "Práce v kanceláři je z mého pohledu lépe organizovatelná, nic vás nerozptyluje, na práci máte vymezený čas, za který je nutné zvládnout všechny úkony, člověk se soustřeďuje pouze na to, co se právě musí udělat. Obrovskou výhodou je, že když zavřu za sebou dveře, končím tím automaticky i s prací a mohu myslet na něco jiného," říká Klára Opletalová.

Firmy, které poslaly své zaměstnance kvůli karanténě pracovat z domova, by měly pomoci. V první řadě musí zaměstnance na takovou práci vybavit dobrou technikou a zabezpečit interní data. A pak, pokud možno, jasně popsat, jak by měl denní režim vypadat. Kdy mají být kolegové k dispozici na telefonu, na Skypu, kdy se konají vidoekonference a do kterého termínu je nutné úkoly odevzdat.

"Při práci na dálku se radikálně mění status quo a lidé mohou mít naprosto odlišná očekávání o tom, jak se mají chovat. Tato očekávání musí manažer nastavit a sjednotit, aby se vyvaroval konfliktů," míní Zdenka Studená ze společnosti LMC. Doporučuje manažerům, aby byli mnohem jasnější a důraznější ve všem, co říkají a potřebují.

"Na dálku se informace ztrácí, takže je nutné zvolit méně obsahu, ale být v něm přesní, jasní a důrazní. Raději se třikrát ujistit, že nás dotyčná osoba slyšela. A je také nutné pamatovat na to, že všem stranám v komunikaci chybí kontext a je vyšší pravděpodobnost nedorozumění, takže je nutné být mnohem trpělivější, doptávat se a víc vysvětlovat," doplňuje Studená.

Dál už je to hlavně na samotném zaměstnanci, jak si práci a pracovní prostředí uspořádá. "Doporučuji klidné a světlé místo se stabilním wi-fi připojením. Vhodný pracovní stůl a pohodlné židle a připravená sluchátka pro vedení konferenčních hovorů. Je dobré sedět tak, aby měl člověk výhled z okna - to pomáhá odreagovat se a zklidnit mysl. Je důležité najít perfektní místo, abyste se cítili dobře a byli plně produktivní," radí personalista Kučera.

Podle koučky Heleny Mackové je dobré dodržovat denní režim. "Ráno si zacvičte, zadejte dětem úkoly a pak se pusťte do práce. Ale ne v pyžamu. Pak připravte společný oběd, opět pracujte a večer si třeba společně pusťte film," radí koučka, podle níž mají lidé nyní příležitost nastavit si pracovní režim tak, jak jim to vyhovuje, a být sami sobě manažerem. "Myslím si, že hodně lidí, kteří nyní mají možnost pracovat z domova, si srovná priority a vyřeší vztahy," míní Macková.

Zatím to funguje, co ale dál?

"Fungujeme skoro jako v normálním procesu, vzájemnou komunikaci řešíme přes aplikace Skype, Teams, mail a telefon. Ti, kteří potřebují přístup k interním systémům, se k nim dostanou i v běžné situaci díky vzdáleným přístupům. Naše IT oddělení komunikuje se zaměstnanci, pokud potřebují jakoukoli asistenci. Zabezpečení dat je pro nás standardně jednou z priorit, na tom aktuální situace nic nemění. I v rámci práce z domova jsme k dispozici pro naše zákazníky a partnery, náš kontakt a spolupráce je v tuto chvíli ještě bližší než za běžné situace," říká ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Na home office se přesunuli také téměř všichni zaměstnanci brněnské i pražské kanceláře Direct pojišťovny. "Situaci týkající se koronaviru jsme od začátku sledovali a dělali jsme postupně taková opatření, abychom co nejvíc chránili klienty a také každého v týmu. Minulý týden jsme se rozhodli vyhlásit celofiremní home office, na který jsme se předtím připravovali," popisuje mluvčí Directu Nela Maťašeje.

Doplňuje, že s celým týmem neustále vedení komunikuje on-line. "Zatím vše funguje perfektně a dá se říct, že současná situace celý tým ještě víc stmelila," říká mluvčí.

Pokud bude karanténa trvat déle a lidé budou na home officu několik týdnů, začne se jim podle odborníků pravděpodobně stýskat po "normální" práci a firmy budou možná muset komunikaci oživit, případně najít jiná řešení.

"Časem to ale samozřejmě bude těžší a bude potřeba s lidmi víc komunikovat a zapojovat je nejen pracovně, ale také sociálně, třeba do různých soutěží a společných akcí na dálku," domnívá se Maťašeje.

Nebo třeba nabídnout útočiště: "Máme k dispozici firemní byt, kam se může přesunout ten, kdo má zrovna krizi a potřebuje chvíli oddech od své domácnosti a klid na práci," uvedla v anketě ČTK Jiřina z Prahy.

Z pohledu práva je to tak, že práci z domova firma nařídit nemůže. "Podle platných zákonů home office jednostranně nařídit nelze, protože práce z domova je vždy předmětem dohody. V dnešní době je ale dobré si uvědomit, že práce z domova nás všechny chrání a eliminuje příležitosti dalšího šíření viru v populaci," dodává Radka Čechová ze společnosti Grafton.

Průzkum Sazky odhalil i další zajímavosti. Přestože skoro 60 procent zaměstnanců dostalo od svých zaměstnavatelů doporučení, jak efektivně pracovat a využít volný čas k rozvoji vlastních znalostí, přes polovinu Čechů nemá o rozšiřování vědomostí během karantény zájem. Pouze 10 procent respondentů se věnuje alespoň domácímu cvičení, asi 10 % procvičování cizích jazyků a 12 procent četbě vzdělávací literatury.