Povánoční výprodeje startují. Obchodníci čekají rekordní zisky

Ve většině obchodních řetězců začaly povánoční výprodeje. Prodejci očekávají, že by mohly být úspěšnější než loni, už před Vánoci totiž lákali zákazníky na slevy.

Pro internetové prodejce jsou povánoční a lednové výprodeje druhým nejsilnějším obdobím. Průzkum e-shopu Mall.cz ukázal, že 13 procent domácností si některé dárky kupuje až po Vánocích, když přichází další vlna slev.

V povánočních výprodejích mají Češi největší zájem podle manažera nákupního rádce Heureka.cz Marka Dobrého o mobilní telefony a velké spotřebiče, jako jsou pračky, ledničky, myčky nebo sušičky.

"Jsou-li minulé Vánoce vodítkem, Češi utratí v povánočních výprodejích na e-shopech zhruba 95 procent toho, co utratili před Vánoci," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci utratili Češi na internetu před Vánoci rekordních 52 miliard korun, což je o 16 procent více než loni.

Ředitel platební služby MALL Pay Adam Kolesa řekl, že za rekordními tržbami e-shopů stojí také extrémně dlouhá vánoční špička, která trvala výrazně déle než v předchozích letech - od Black Friday 29. listopadu po poslední adventní víkend. Jak se e-shopům daří, ilustruje podle Kolesy i trojnásobný nárůst obliby takzvaných odložených plateb. Ty umožňují objednat zboží hned a zaplatit za něj až později.

Třicet i sedmdesát procent z ceny dolů

O 30 procent zlevnilo veškeré zboží v prodejnách Knihy Dobrovský. Další slevovou akci chystá firma na druhou polovinu ledna. S výprodejem dnes začal také největší český e-shop Alza.cz. "Nejvyšší slevy se budou u vybraného zboží pohybovat až v desítkách procent a půjdou napříč celým naším sortimentem," uvedla mluvčí Patricie Šedivá.

Přestože zákon takzvané klamavé obchodní praktiky zakazuje, stále se k nim leckteré obchody uchylují. Na co si dát pozor během povánočních slev? https://t.co/KTyrzyJ0Qd — Časopis dTest (@CasopisdTest) December 27, 2019

V módním e-shopu Zoot odstartovaly výprodeje podle jeho manažera Roberta Vojáčka ihned po Štědrém dni. "Je to jeden z nejsilnějších momentů vůbec. Po Vánocích totiž nejvíce utrácejí zákazníci, kteří dostali peníze. Každý si tak koupí to, co sám chce," řekl Vojáček.

Tesco dalo cenovky se slevou na stovky produktů. Zejména pak na sortiment vánočních dekorací, které zlevňuje o 50 až 70 procent. Se slevami domácích potřeb, hraček, kancelářských potřeb nebo například elektroniky začne 8. ledna. Uvedl to mluvčí Václav Koukolíček. Také řetězec Lidl spustil šedesátiprocentní slevy na vybraný textil, vybavení do kuchyně, ložnice i pro kutily.

Letošní rok byl rekordní podle výkonného ředitele Košík.cz Tomáše Jeřábka pro všechny on-line supermarkety. Předvánoční a vánoční nákupy byly podle něj v meziročním srovnání asi o třetinu vyšší. V současnosti prodejci potravin zlevňují zejména zboží s kratším datem spotřeby.

"Očekáváme, že tržby do konce roku budou lepší o více než 50 procent oproti průměru," dodal komerční ředitel konkurenčního on-line supermarketu Rohlik.cz Olin Novák.