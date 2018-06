Vylidňování venkova mají zabránit nové dotace. Dosáhnou na ně i spotřební družstva

Ministerstvo průmyslu chce podpořit stavbu infrastruktury a přesun malých a středních podniků na venkov. Pomoci mají evropské i národní dotace.

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce spolu s oborovými sdruženími zabránit vylidňování venkova. Zástupci resortu to uvedli na dnešní tiskové konferenci. Ministerstvo si podle nich uvědomuje, že z menších obcí odchází mladí a vzdělaní lidé, a to zpravidla za prací a lepšími službami. Na venkově tak v současné době ubývají nebo přímo chybí například obchody.

Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu MPO Pavel Vinkler dnes řekl, že jedním z řešení, které by mohlo situaci pomoci, je úprava definice malého a středního podnikání. MPO podle něj navrhuje, aby byl statut malého a středního podniku přiznán také podnikatelským subjektům, které podnikají v malých obcích do 400 obyvatel, a to včetně spotřebních družstev, která v současné době definici nesplňují.

Krok by jim měl mimo jiné pomoci lépe dosáhnout na dotace. Podmínkou by byla prokazatelná podnikatelská činnost v dané obci, nestačilo by pouze sídlo firmy na venkově.

"V loňském roce v České republice ukončilo činnost 1082 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních, z toho bylo 759 malých do 50 metrů čtverečních. Svaz obchodu a cestovního ruchu je připraven podílet se na systémovém řešení. Vedeme intenzivní jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu i Svazem měst a obcí ČR," uvedla dnes prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Zabránit vylidňování některých regionů by podle MPO kromě peněz z evropských strukturálních fondů mohly rovněž národní dotace či nastavení rozpočtového určení daní. Dotace přispívají ke snížení nezaměstnanosti v regionu, zvyšují veřejné investice, stimulují soukromé investice a pomáhají tak celkovému ekonomickému růstu, dodal resort.

"Za nás se domníváme, že je pro celkové zlepšení situace určitě zapotřebí dobudovat dopravní infrastrukturu. Dále pak jednotlivými pobídkami, například snížením administrativní zátěže, přilákat na venkov ve větší míře drobné a střední podnikatele. A v neposlední řadě považujeme za důležité upravit podmínky pro životně důležité služby tak, aby se vyplácely i v řídce osídlených oblastech," doplnil zástupce výkonného ředitele Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.

Nejen s cílem upozornit na ubývání služeb v některých zejména odlehlých oblastech Česka byla rozšířena Diamantová liga kvality, kterou pořádá Svaz obchodu ve spolupráci s MPO.

Jde o soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen, v níž se hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalita a čistota prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochota personálu, nabídka zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji.

Dnes vyhlášený třetí ročník soutěže má novou kategorii, do které se mohou přihlásit venkovské prodejny z obcí do 3000 obyvatel, a specializované prodejny, tedy obchody zaměřené na úzce specializovaný sortiment, jako je třeba pultový prodej elektra nebo květinářství.