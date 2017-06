Prodej potravin na poště i lepší internet. Vláda schválila plány na podporu obslužnosti venkova

před 17 minutami

Praha - Vláda schválila plány na podporu obslužnosti venkova, oblastem by mohl pomoci prodej potravin v partnerských pobočkách pošty nebo lepší internet. Prodej potravin v malých obcích by se pak mohl podle návrhu ministerstva zemědělství označit za veřejnou službu, která by měla nárok na veřejnou podporu. Vyplývá to z informací kabinetu. Vláda v pondělí schválila v materiálu i některé změny, řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že jde o posunutí termínů pro předložení finálního dokumentu o měsíc proti původnímu plánu.

Do venkovských oblastí, kde žije zhruba třetina českého obyvatelstva, se ročně investují desítky miliard korun. Populace v nich roste rychleji než ve zbytku republiky, což ale neplatí o nejmenších obcích, ty naopak zanikají.

"Je to otázka maloobchodu, zdravotní péče, dostupnosti škol a školek, dostupnosti vodovodů a kanalizací. Materiál má mnohem větší šíři, než jsme původně předpokládali," řekl již dříve Jurečka. Dnes dodal, že jednotlivá ministerstva by měla do konce srpna předložit konkrétněji rozpracované úkoly, celkový výstup by měl být hotov v říjnu.

Malé obce do 500 obyvatel se podle materiálu dlouhodobě potýkají s nedostatečnou občanskou vybaveností, pokud jde o komerční služby dosahuje vybavenost zhruba 70 procent. Jedním z nástrojů na zlepšení by mohla být finanční podpora samospráv, které zajišťují nebo se podílejí na provozu prodejen, například pokud jim poskytují prostory.

Podle ministerstva by za splnění některých podmínek bylo možné označit zajištění potravinové obslužnosti v obcích pod 1000 obyvatel za veřejnou službu.

"Dotace by pak sloužila výhradně na částečné pokrytí vynaložených mzdových prostředků, včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění personálu prodejny," uvedlo ministerstvo. Kromě využití klasických prodejen by se mohla podporovat alternativní řešení, jako jsou pojízdné prodejny. Další možností je spolupráce s Českou poštou, potraviny by se mohly prodávat tam, kde jsou její smluvní zástupci.

Už nyní získává venkov ročně desítky miliard korun z národních i evropských zdrojů. Jenom v evropském dotačním programu Program rozvoje venkova bylo mezi lety 2007 a 2013 vyplaceno na plošná a investiční opatření skoro 100 miliard korun. Stát i nyní vyplácí miliardy korun výrobcům potravin a zemědělcům.

Od roku 2013 se stát zaměřuje na podporu infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích do 1000 obyvatel. Do roku 2022 by v něm a v navazujícím programu měl dát 9,2 miliardy korun.