Tuna kovu vozí jednoho člověka? Taxi je neefektivní, říká šéf Uberu a vrhá se na elektrokola

Ředitel Uberu připustil, že sdílení jízdních kol přinese firmě méně peněz než cesty autem, předpokládá však, že zákazníci budou tuto aplikaci využívat častěji.

San Francisco - Americký poskytovatel alternativní taxislužby Uber se hodlá ve větší míře soustředit na sdílení jízdních kol a koloběžek na elektrický pohon, a to na úkor automobilů. Hodlá to činit i přesto, že se to může odrazit v dalším zhoršení finančních výsledků, uvedl šéf podniku Dara Khosrowshahi. Individuální způsob dopravy je podle něho pro pohyb v centrech měst vhodnější.

"Během dopravní špičky je velmi neefektivní, aby tuna kovu převážela jednu osobu deset bloků," řekl Khosrowshahi v rozhovoru s listem Financial Times. "Krátkodobě to možná pro nás není finanční výhrou, ale z hlediska dlouhodobé strategie si myslíme, že to je přesně to, kam chceme směřovat," dodal.

Elektrokola společnost přidala do své aplikace letos v únoru, v dubnu pak převzala jejich výrobce, firmu Jump. Kola Jump jsou nyní k dispozici v osmi městech ve Spojených státech, včetně New Yorku a Washingtonu, zanedlouho by služba měla být spuštěna i v Berlíně. Firma se také spojila s výrobcem elektrických koloběžek Lime.

Ředitel Khosrowshahi připustil, že jízdy na kolech přinesou podniku méně peněz než stejné cesty autem, předpokládá však, že zákazníci budou tuto aplikaci využívat na kratší cesty a častěji, což by mohlo pokles příjmů kompenzovat.

Řidiči, kteří budou na nové strategii rovněž tratit, by pak měli profitovat z lukrativnějších delších cest. Krátkodobé ztráty jsou podle šéfa Uberu nutné k dosažení dlouhodobých cílů. S tím souvisí i snahy vytlačit automobilovou dopravu z městských center.

Společnost Uber, která loni vykázala ztrátu 4,5 miliardy dolarů (99,8 miliardy Kč), je přitom pod tlakem, aby zlepšila své finanční výsledky před očekávaným vstupem na burzu. Výnosy z podnikání v taxislužbě rostou, ale náklady na expanzi do nových oblastí, jako je sdílení kol a dodávky potravin, ztrátovost prohloubily.

Na některých trzích hospodaření firmy poznamenává i tlak regulačních úřadů. Například rada města New York tento měsíc rozhodla, že na období jednoho roku zastaví vydávání licencí sdíleným taxislužbám a pro podobný krok se vyslovil i starosta Londýna.