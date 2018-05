Tržby obchodníků v březnu zpomalily růst. Přibrzdil je prodej aut

před 23 minutami

Praha - Meziroční růst maloobchodních tržeb v Česku bez obchodů s vozidly v březnu zpomalil na 4,4 procenta z únorových šesti procent. Uvedl to dnes Český statistický úřad. K růstu tržeb přispěly hlavně příjmy obchodů s potravinami a e-shopů, nepomohl naopak prodej motorových vozidel. Meziroční růst tržeb zpomalil již v únoru, zatímco v lednu ještě zrychloval.



Letošní březen měl o dva pracovní dny méně než loňský. Bez očištění o kalendářní vlivy by tak byl meziroční růst tržeb ještě nižší, a to 3,7 procenta. Meziměsíčně maloobchodní tržby stouply po očištění o kalendářní vlivy o 0,1 procenta.

Tržby za potraviny díky Velikonocům vzrostly meziročně o osm procent. Prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu o 14,7 procenta. "Oproti tomu se v březnu méně prodávaly počítače a slabší byly i tržby s oděvy a obuví," doplňuje analytik Akcenty Miroslav Novák.

Za zpomalením růstu maloobchodních tržeb ale stojí zejména motorová vozidla, jejichž prodej v březnu meziročně klesl o neočištěných 11,6 procenta (resp. 5,7 procenta očištěno o kalendářní vlivy). "Potvrzuje se tak trend posledních měsíců, kdy tuzemská i celoevropská poptávka po motorových vozidlech stagnuje. Pro českou ekonomiku to znamená zpomalení růstu, jelikož je český průmysl závislý na výrobě automobilů a jiných dopravních prostředků," vysvěltuje analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych.

Ochota domácností utrácet nicméně podle ekonomky Komerční banky Jany Steckerové přetrvá i v dalších měsících. "Spotřebitelům hraje do karet rekordně nízká nezaměstnanost i pomalý růst spotřebitelských cen. Počet volných pracovních míst je již dokonce vyšší než počet dosažitelných uchazečů o práce. Míra nezaměstnanosti bude v letošním roce navíc ještě dále mírně klesat. Spotřebitelé se tedy o svoji práci bát nemusí," dodává Steckerová.