Otázky a odpovědi: Jak ruská agrese zasáhla ekonomiku a na co se teď musíme připravit

Prudké výprodeje akcií, skokové zdražování ropy a zemního plynu, ale třeba i obilí. To, čemu podle expertů včera ještě téměř nikdo nevěřil, se dnes stalo realitou. Světový byznys na ruskou agresi vůči Ukrajině zareagoval šokem. Následující přehled ukazuje, jak se zachovají světové trhy, co se stane, když dojde k přerušení dodávek plynu či ropy do Česka, nebo jak velké zásoby nám vlastně zbývají.

Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat Finanční krize v roce 2008. Ilustrační snímek. | Foto: Reuters Po čtvrtečním oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o zahájení vojenské operace na Ukrajině se v zemi začaly ozývat první výbuchy. Ruský rubl v tu chvíli prudce oslabil a moskevská burza přerušila obchodování. Hlavní moskevský index RTS ztratil skoro 40 procent. Akcie ztrácejí, investoři chtějí jistotu. Čekají, jak na kroky Ruska zareaguje Západ Ruská agrese zasáhla obchodování s akciemi i ve zbytku světa. V minusu se okamžitě ocitly asijské trhy, ještě hlubší propad zaznamenaly burzy v Evropě. Například německý index DAX obchoduje s téměř pětiprocentním propadem, přes čtyři procenta ztrácí i francouzská akciová burza. Londýnský index FTSE klesá přes tři procenta. Pražský index PX uzavřel čtvrteční obchodování se ztrátou 4,77 procenta, to je nejvíce za téměř dva roky. Se ztrátou ve čtvrtek odpoledne otevřely také americké burzy. V mínusu se ocitl index Dow Jones i S&P 500. Jen mírně roste pouze technologický index Nasdaq. "Pro finanční trhy jde samozřejmě o vážný šok. Ačkoli tato hrozba visela jednoznačně ve vzduchu, podle mě si pouze část trhu možnost invaze připustila," vysvětluje pro online deník Aktuálně.cz analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk. První reakcí podle analytika bude výprodej rizika a zejména aktiv navázaných na Rusko či zasažitelných sankcemi. "Předpokládám přesun peněz do amerických státních dluhopisů či zlata, ale také do energetických komodit," odhaduje. Cena zlata momentálně stoupá, troyská unce stojí už 1950 dolarů. Podobného názoru je ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Investoři se začínají z rizikových aktiv stahovat do bezpečných přístavů. Mezi ty patří drahé kovy, jako jsou zlato, stříbro či v letošním roce populární palladium," upřesňuje. Bouřlivá situace podle něj může uškodit menším měnám na rozvíjejících se trzích. Tam patří i česká koruna. "Dopad je již patrný na finančních trzích v podobě oslabení koruny, která se dnes ráno krátce přehoupla přes 25 CZK/EUR, což představuje v aktuální situaci další proinflační faktor," potvrzuje ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Koruna je po útoku na Ukrajinu k euru i dolaru nejslabší od prosince.

Hlavní pohyb na měnovém trhu se však zatím odehrává na rublu. Ten historicky oslabuje vůči dolaru, protože se ho investoři ve velkém zbavují. Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat