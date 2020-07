Třetina mileniálů je permanentně ve stresu. Kromě peněz a zdraví je trápí i klima

Ani nedostatečné vzdělání, ani vysoká kriminalita. Za největší hrozbu pro společnost považují čeští mileniálové klimatické změny. Generace narozená v rozmezí 80. a 90. let se přitom stresuje často. Dlouhodobě se cítí být pod tlakem třetina z nich. Konkrétním důvodem je hlavně blaho rodiny a materiální zabezpečení, ukazuje čerstvý průzkum společnosti Deloitte.

Průzkum Deloitte Global Millennial Survey 2020 označil mileniály jako "generaci narozenou v letech 1983 až 1994". Na konci roku 2019 se do něho zapojilo více než 18 tisíc respondentů ze 43 zemí světa včetně 300 zástupců z Česka.

Celkem 34 procent oslovených Čechů přitom uvedlo, že cítí úzkost či stres neustále nebo většinu času. Mezi časté důvody zařadili především blaho rodiny (40 procent) nebo obavy o vlastní zdraví (33 procent). Pro 35 procent z nich jsou ale důvodem stresu také peníze.

Stres Čechy tolik nebrzdí

Stres či úzkost ale Čechy "nebrzdí" ve výkonu práce tolik jako jejich vrstevníky v zahraničí. Bezmála o deset procent méně tuzemských mileniálů si totiž na rozdíl od těch v zahraničí muselo kvůli úzkosti či stresu brát v uplynulých 12 měsících v práci volno či takzvané sick days, které zaměstnavatelé nabízejí v rámci benefitů jako volno navíc.

"Pouze 35 procent to považuje za legitimní důvod k volnu z práce, zatímco globálně to je až dokonce 50 procent z nich," uvádí analýza od Deloitte.

Stres kvůli penězům u této generace ještě umocňují ekonomické důsledky koronaviru, vyplývá z dodatečného průzkumu společnosti z letošního jara, kterého se zúčastnilo přes devět tisíc respondentů z 13 zemí světa.

"Během koronavirové pandemie přišla o práci nebo se ocitla na dočasné či neplacené dovolené čtvrtina mladých lidí ve věkové kategorii 25 až 30 let. Více než polovina z nich si také myslí, že se v následujícím období zhorší jejich finanční situace," uvádí studie.

Loajalita k zaměstnavateli sílí

Na druhou stranu se ale právě kvůli krizi zvedla míra solidarity v pracovním prostředí. Stejně jako globálně, tak i v Česku totiž letos vzrostla loajalita mileniálů vůči zaměstnavateli.

Od roku 2016 v průzkumech Deloittu značná část respondentů pravidelně uváděla, že plánuje měnit firmu po dvou letech - například koncem roku 2019 tak smýšlelo 36 procent českých mileniálů.

V průběhu pandemie ovšem bylo k tak časté změně zaměstnavatele odhodlaných už jen 17 procent dotazovaných. Nyní by rádi setrvali u jednoho zaměstnavatele nejméně pět let.

Mladým lidem také vyhovuje práce z domova. Možnost home officu by si tato generace ráda zachovala i po odeznění pandemie. "Nadpoloviční většina mileniálů uvedla, že možnost práce z domova také v budoucnu by dokázala snížit míru jejich stresu a že díky ní dokážou více vybalancovat pracovní i soukromý život," uvádí autoři průzkumu.

Podle průzkumu jsou navíc čeští mileniálové vůči firmám a institucím poměrně skeptičtí - více než jejich vrstevníci ve světě. Pouze 30 procent z nich věří, že firmy mají na společnost kladný vliv, ve světě je to polovina z nich. Loni to přitom bylo 45 procent.

Řídící partnerka Deloittu Diana Rádl Rogerová přitom upozorňuje, že nedůvěra této české generace vůči organizacím může mít do budoucna neblahý dopad na tuzemskou ekonomiku. "Důvěra českých mileniálů v instituce, firmy, politiku a jejich představitele je dlouhodobě, i ve srovnání se světem, mizivá. V Česku čelíme riziku, že nám produktivní a talentovaní lidé odejdou do zemí, v nichž budí tyto organizace mnohem vyšší důvěru. Pokud to nedokážeme rychle zvrátit, náprava nám potrvá mnohem déle," říká Rádl Rogerová.

Strach o klima zůstává

Největší hrozbou pro společnost ale podle mileniálů v Česku i ve světě zůstávají klimatické změny. Až za ně pak Češi v průzkumu řadí vzdělání a poté zdraví a prevenci nemocí.

Celosvětově považují po klimatických změnách za největší hrozbu kriminalitu a ztrátu zaměstnání. Pouze 31 procent českých respondentů si myslí, že současné kroky k ozdravení planety budou účinné, negativně to vidí 35 procent z nich.

Dvě třetiny respondentů si navíc myslí, že péče o životní prostředí bude muset na žebříčku priorit vlád a byznysu ustoupit do pozadí kvůli koronaviru a zhoršení ekonomik.