To pivo je strašné, mám důkaz. Vědci přišli na způsob, jak snadno změřit kvalitu pití

Vědci z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského ve spolupráci s výzkumníky z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli způsob, kterým lze ve skladech, supermarketech, ale i restauracích rychle zkontrolovat kvalitu piva.

Štamgasti se již brzy nebudou muset dohadovat, jestli je jejich oblíbené pivo v restauraci skladováno správně a při doporučené teplotě. Díky českým vědcům bude možné během chvíle zjistit intenzitu takzvané staré chuti piva, což je nežádoucí výsledek stárnutí piva a oxidace, ke kterým dochází právě při nesprávném skladování.

"Pivo začíná na rozdíl od vína stárnout poměrně brzy. Zatímco vínu prospívá, že leží několik let, u piva to neplatí. Zajímá nás, jaké pochody se v pivu odehrávají a jak můžeme stárnutí zpomalit. Především při vývozu do zahraničí výrobci hledají různé způsoby stabilizace, aby se pivo nezkazilo a nezakalilo," vysvětlila Jana Olšovská z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze.

Dodává, že samotné stárnutí piva prozatím výrobci zastavit neumí, ale právě na to se budou ve svých výzkumech nyní zaměřovat.

Kvalitní měření všech světlých piv

Nová metoda odhalí nesprávné skladování u téměř všech druhů piv, nezáleží, zda byla kvašena spodně, nebo svrchně. Výjimku tvoří tmavá piva.

"Samotné měření se odehrává v malé krabičce. Přístroj obsahuje software z dílny naší univerzity, pomocí kterého je detekován vybraný marker, jehož koncentrace odpovídá hodnocení staré chuti piva," říká proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Radim Cerkal.

Zařízení, takzvaný black box, se vejde do ruky a jeho pořízení v současné době nepřekračuje 20 tisíc korun. Výsledek projektu, o kterém referovaly i zahraniční odborné časopisy, nyní používá Plzeňský Prazdroj jako průmyslový partner. K dostání je však i široké veřejnosti. Podle Cerkala jsou výsledky srovnatelné s odbornými analýzami v laboratoři.

Bude o něj zájem, věří autoři

"Zaznamenali jsme poptávku z různých koutů světa. Metoda byla prezentována na evropských konferencích, některé společnosti už projevily vážný zájem. Výzkum vzešel z požadavku vrchního sládka z Plzeňského Prazdroje Jana Engeho, který chtěl objektivní měření, protože degustace může být ovlivněna mnoha faktory," dodala sládková Prazdroje Lenka Straková s tím, že v Česku je unikátní metoda chráněna patentem.

Zájem o využití novinky očekávají odborníci především ze strany velkých pivovarů. Zájem by ale mohli mít i obchodní zástupci nebo reklamační technici.