T-Mobile připojí k rychlému internetu až milion domácností. Do optických sítí investuje miliardy

před 3 hodinami

T-Mobile chce letos investovat 20 až 30 milionů eur do budování vlastních optických sítí pro vysokorychlostní internet v Česku. Do konce roku 2022 vloží největší tuzemský mobilní operátor do nové optické infrastruktury v Česku až 600 milionů eur (15 miliard korun).

Praha - T-Mobile, největší tuzemský operátor sítí pro mobilní telefony, oznámil, že v následujících pěti letech investuje až patnáct miliard korun do budování vlastních optických sítí v Česku. Rozhodnutí je součástí strategie nových služeb pro domácnosti, které využívají i pevné připojení k internetu a internetovou televizi. Jen letos plánuje firma do rozvoje vlastních optických sítí v Česku vložit 20 až 30 milionů eur (510 až 765 milionů korun). V zhruba pětiletém horizontu pak mají její investice až za 600 milionů eur zajistit vysokorychlostní internet až pro jeden milion domácností. Tedy pro zhruba čtvrtinu všech domácností, jež jsou v Česku připojené k internetu. Na setkání s novináři v Praze to řekli generální ředitel T-Mobile pro Česko a Slovensko Milan Vašina a technický ředitel firmy Branimir Marić. T-Mobile je součástí mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom a na tuzemském trhu má 6,2 milionů mobilních zákazníků. Jeho pevné připojení k internetu nyní využívá 161 tisíc domácností a firem. Ředitel českého a slovenského T-Mobile uvedl, že součástí strategie firmy na českém trhu bude kombinování mobilních služeb a vysokorychlostního internetu pro pevné linky. Zlepšením pevného připojení firma také může rozšířit nabídku své internetové televize, se kterou je nyní napřed konkurent O2, ovládaný finanční skupinou PPF Petra Kellnera. Na nedostatek vlastních optických sítí si stěžuje také Vodafone. Nové optické sítě mají zajistit vysokorychlostní internet zejména klientům v menších městech. Tempo jejich budování bude záviset především na tom, jak rychle se operátorovi bude dařit vyrovnávat se s legislativními a administrativními překážkami jako jsou například věcná břemena k pozemkům či potřebná povolení. "To je jedna z největších bariér současnosti," řekl Vašina. Rozhodnutí T-Mobile přichází v době, kdy podle ekonomů České republice chybí státní strategie pro budování kvalitnější digitální sítě, jež by byla základem pro rozvoj nové ekonomiky a pomohla udržet hospodářský růst v budoucnosti. Seznam spouští vlastní televizi, nabídne zpravodajství i zábavu číst článek Na tento problém poukázal mimo jiné i mezinárodní žebříček konkurenceschopnosti Světové banky nebo loňský sborník Kam kráčíš, Česko, který ve spolupráci s Hospodářskými novinami připravil americký think tank Aspen Institute. Stát například nejspíš nestihne vyčerpat 14 miliard korun z evropských fondů na stavbu rychlých sítí na venkově, protože plán už čtvrtým rokem provázejí potíže. Zaměření T-Mobile na rozvoj internetu pro domácnosti ukazuje i nová nabídka kombinující mobilní LTE signál a pevný příjem, kterou firma představila na začátku loňského roku. Česko-slovenský operátor je v současnosti třetím největším, co do příspěvku k zisku celé skupiny Deutsche Telekom. Před ním jsou jen německá a americká divize.

autor: Marek Miler | před 3 hodinami

Související







Hlavní zprávy