Češi na Silvestra poslali méně SMS, využívali mobilní internet. Datový provoz narostl o 150 procent

před 5 hodinami

Objem přenesených dat v mobilních sítích v poslední den loňského roku vzrostl meziročně o 150 procent na 814.000 GB.

Praha - Objem přenesených dat v mobilních sítích v poslední den loňského roku vzrostl meziročně o 150 procent na 814.000 GB. Češi zároveň o Silvestru poslali zhruba o 2,5 milionu SMS méně než předloni a počet hovorů klesl o 1,5 procenta. Vyplývá to z údajů operátorů.

Nárůst datového provozu podle operátorů souvisí s rozšiřováním pokrytí rychlými sítěmi LTE, které jsou v současnosti dostupné pro 99 procent populace, a zároveň roste i vybavenost mobily podporujícími LTE. Lidé více využívali sociální sítě a internetové komunikační služby a také si víc posílali fotografie a videa.

"Silvestr v síti O2 potvrdil jednoznačný trend. Zájem zákazníků se výrazně přesouvá do oblasti mobilních dat - jen v síti LTE došlo oproti loňskému roku k nárůstu přeneseného objemu dat o 201 procent, ještě o procento více než na Štědrý den," uvedla Jitka Pajurková z tiskového oddělení O2.

Největší datový objem přenesla síť T-Mobilu, na kterou připadla téměř polovina veškerého datového provozu. Nejvíce dat odešlo podle údajů operátora mezi 18:00 a 19:00 hodinou, což je zhruba o půl hodiny dříve, než v roce 2016. Lidé si nejvíce volali od půlnoci do jedné hodiny ranní a nejvíce SMS odešlo mezi 23:45 až 00:45.

"Během novoroční špičky se odeslalo o 13 procent méně SMS než v minulém roce, navíc zákazníci využívali i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou například sociální sítě, chaty, videa a podobně. Nejvíce se o Silvestru volalo do Německa, na Ukrajinu a do Maďarska. Během včerejšího dne a dnešního rána nenastaly v síti žádné technické problémy a síť zvládla novoroční špičku dobře," dodala Veronika Exnerová z Vodafonu.

Nejsledovanějšími pořady na Silvestra byly podle statistiky O2 TV Do roka a do dne na ČT1, Tvoje tvář má známý hlas - to nejlepší na Nově a Český mejdan s Impulsem na Primě.