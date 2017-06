Saúdská Arábie a Bahrajn zrušily lety do Kataru, Qatar Airways zrušili licenci a uzavřeli kanceláře

před 12 minutami

Saúdská Arábie a Bahrajn v úterý formálně zrušily katarské letecké společnosti Qatar Airways povolení k provozování letů do těchto dvou zemí a z nich a nařídily jí uzavřít do 48 hodin místní kanceláře. Rozhodnutí navazuje na pondělní krok, v němž obě země spolu s několika dalšími přerušily diplomatické vztahy s Katarem, který obvinily z podpory terorismu a destabilizace bezpečnosti v regionu. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt v pondělí uvedly, že zastaví letecké spojení s Katarem a uzavřou společnosti Qatar Airways svůj vzdušný prostor. Qatar Airways již ohlásila zrušení všech letů do Saúdské Arábie.

